Is er wel plek op het terras?

Beeld Bart Mijnster

Als u ook genoeg heeft van al die digitale borrels, kunt u vanaf maandag 1 juni om 12.00 uur weer live afspreken. Tijdens de discussie over het onderwerp van de week kunt u dan uw gesprekspartners weer in de ogen kijken en hun lichaamstaal beter interpreteren. Maar voor het zover is, en nu we afscheid nemen van de feiten bij het skypen, moet u wel een stoel veroveren op het terras of in het café. Gaat dat ook al lukken op Tweede Pinksterdag, met al die regels over afstand bewaren en een maximum van dertig personen per café? We zetten voor deze aflevering van feiten bij de borrel uw kansen op een geslaagd livegesprek alvast op een rij.

Er zijn 52.295 eet- en drinkgelegenheden in Nederland, maar daar vallen ook sportkantines en cateringbedrijven onder. Het belooft op 1 juni stralend weer te worden, dus waarschijnlijk lonkt het terras meer dan binnen zitten. Van de 23 duizend restaurants en cafés hebben er zo’n 13 duizend de beschikking over een terras. Daar geldt geen maximumaantal bezoekers, maar het moet wel passen natuurlijk. Foodservicedatabedrijf Datlinq houdt van alle restaurants en cafés in Nederland bij hoeveel zitplaatsen de terrassen hebben: samen ruim 700 duizend. Maar dat is zonder rekening te houden met de anderhalvemeterregel.

Misset Horeca heeft voor de crisis eens berekend dat er 1,25 vierkante meter per gast beschikbaar zou moeten zijn. Dat zou dus betekenen dat er bijna 900 vierkante meter terrasruimte is in Nederland. Oftewel: een vierkant dat net iets kleiner is dan 1 kilometer bij 1 kilometer. Als iedereen dan 1,5 meter afstand wil kunnen houden (we gaan dan uit van een vierkant van 3 bij 3 meter, in de supermarkten rekenen ze op 10 vierkante meter per klant), is er opeens nog maar voor honderdduizend personen plek op het terras. Nu scheelt het natuurlijk in de ruimte dat huishoudens wel bij elkaar mogen zitten. Anderzijds moeten de klanten ook naar het toilet of de bar kunnen lopen, en het personeel hebben we nog niet meegerekend. Het zal dus maandag rond 12 uur dringen worden voor een plekje.

Tussen gemeenten bestaan echter wel grote verschillen. Wie woonachtig is nabij een nu verlaten toeristisch gebied, heeft misschien meer kans een plek te veroveren. Zeeuwen hebben dan bijvoorbeeld meer kans op een terrastafel. Deze provincie telt de meeste horeca per inwoner en Zeeuwen hoeven deze plekken met Pinksteren niet te delen met de Duitse badgasten. Flevoland en Zuid-Holland hebben de meeste grote terrassen, het wordt misschien krapper in Groningen. Daar heeft 41 procent van de terrassen vijftig of minder zitplaatsen. In veel plaatsen zoals Gorinchem, Gennep en Gilze en Rijen mogen ondernemers wel tijdelijk een deel van stoep of weg gebruiken om het terras te vergroten.

En wat bestel je dan? In voorgaande jaren was er een duidelijke stijging te zien van Mexicaans bier bij temperaturen boven de 25 graden. Of Coronabier deze zomer ook een hit wordt, valt nog te bezien. Ook witbier en weizenbier zijn populair. Van de non-alcoholische dranken profiteert ijsthee het meest van de hitte.

De omzet van de horeca is in ieder geval flink gedaald de laatste maanden. Voor het hele eerste kwartaal was de afname al 14 procent, daar zitten dus ook nog januari en februari bij, toen alles nog gewoon open was. Als u dus een plekje weet te vinden op het terras, is het wel zo vriendelijk om niet op de fooi te bezuinigen.