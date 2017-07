Is er een relatie tussen topsport en hartproblemen?

Komen dit soort hartstilstanden vaker voor bij topsporters?

Het lijkt erop, al ontbreken keiharde cijfers, aldus Nicole Panhuyzen-Goedkoop, sportcardioloog van het Academisch Medisch Centrum en Sport Medisch Centrum Papendal. Wel zijn er gegevens van sporters in het algemeen die 'plotseling sterven': het gaat wereldwijd om 2,3 op de 100.000 sporters die jonger zijn dan 35 jaar. Volgens een Italiaans onderzoek is dit 1 op 100.000 bij jongeren die niet sporten, zegt Panhuyzen.



Erik Meijboom, hoogleraar cardiologie aan het Universitaire Ziekenhuis van Lausanne, is resoluter: volgens hem is er absoluut een verband. Hij noemt zijn studie uit 2006 naar 1.101 competitieve atleten die van 1966 tot 2004 overleden voor hun 35ste. Volgens hem is dat drie tot vijf keer hoger dan het verwachte aantal onder de normale bevolking. In de helft van de gevallen ging het om een hartprobleem. Dergelijke cijfers zijn sterftecijfers, maar ze zeggen iets over het voorkomen van hartkwalen in het algemeen, aldus Meijboom.