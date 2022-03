Is dit nu een blije of bange knor?

Of het een dier is dat wordt opgekweekt voor het slachthuis, of een knuffelbig op een kinderboerderij: elk varken voelt emoties. Dat we daar als mensen niet altijd weet van hebben, is niet vreemd. Het gepiep, geknor, gegrom en gesnuif van het gemiddelde varken sluit nu eenmaal niet bepaald naadloos aan op onze eigen emotionele belevingswereld.

Paradoxaal genoeg kan de koude logica van een computerbrein ons wellicht helpen om beter te snappen wat er omgaat in het gemiddelde varken. Na training kan een kunstmatige intelligentie systeem leren herkennen of een varken een positieve emotie voelt – vrolijk, of opgewonden, bijvoorbeeld – of een negatieve – bang, gestrest. Of dat het juist ergens tussen die twee uitersten valt, zo schrijven onderzoekers deze week in het vakblad Scientific Reports.

Om dat voor elkaar te krijgen, gaven de onderzoekers de computer 7414 geluiden afkomstig van 411 individuele varkens ‘afkomstig uit verschillende commerciële contexten’, zoals ze het enigszins eufemistisch omschrijven. De geluiden zijn afkomstig uit alle levensfases van kort na de geboorte tot de dood in (meestal) het slachthuis.

De geluiden die ze opnamen, kregen na opname al een label mee, zodat ze later konden oordelen of de computer ze correct had herkend. Ze werden namelijk opgenomen toen de dieren iets fijns of juist iets ergs meemaakten. Denk bij positieve ervaringen aan biggetjes die drinken bij hun moeder, of die hun familie terugzien nadat ze van elkaar gescheiden waren. Negatieve geluiden verzamelden de onderzoekers bijvoorbeeld tijdens gevechten tussen biggen, castratie en de slacht.

Om niet alleen zulke extremen in de database te hebben, richtten de onderzoekers speciaal voor het experiment ook stallen in waar ze aan de varkens meer genuanceerde emoties probeerden te ontlokken. Bijvoorbeeld door onbekende voorwerpen aan ze te geven, of te vergelijken hoe de dieren reageerden op een gebied met speelgoed of eten, versus eentje zonder die dingen.

Al eerder bleek uit onderzoek naar varkensemoties dat geluiden met een hoge toon – gepiep, gegil – meestal negatief zijn, terwijl lage geluiden – gegrom, geknor – in allerlei verschillende situaties kunnen voorkomen. Nieuw was de ontdekking dat kortere geluiden vaak positiever zijn. Onder de streep kon het kunstmatige intelligentie systeem zo’n 92 procent van de geluiden het juiste label meegeven.

De onderzoekers hopen naar eigen zeggen dat hun systeem op termijn kan worden omgezet in een app die boeren helpt in te schatten of hun dieren nog een beetje gelukkig zijn.

Een échte varken-naar-mens-emotievertaalmachine is het systeem echter nog niet. Zo kan de computer ons nog altijd niet vertellen of iets nu een bange of boze knor was, een verdrietige snuif of een wanhopige grom. Of het herkennen van zo’n meer menselijke schakering aan emoties in de toekomst wél tot de opties behoort, en of dat vervolgens ook zal leiden tot een meer menselijke behandeling van het varken ‘in verschillende commerciële contexten’, dát is nog even afwachten.