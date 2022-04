Is dit het einde van de globalisering?

Beeld Rein Janssen

De laatste hamburgers werden gegeten bij de McDonald’s, de laatste Heinekenbiertjes opengetrokken, de laatste jurkjes verkocht bij Zara en de laatste kamers geboekt via Airbnb of Booking, de laatste auto’s volgegooid bij BP of bij Shell, de laatste films gekeken via Netflix en de laatste liedjes geluisterd via Spotify.

Sinds het leger van Vladimir Poetin binnenviel in Oekraïne, snijdt het Westen in rap tempo de banden met Rusland door. Minder zichtbaar, maar minstens zo ingrijpend: de goud- en dollarreserves die Russische banken hebben in de VS en de EU zijn bevroren. En Rusland heeft geen toegang meer tot het internationale betalingsverkeer, wat de handel met andere landen ernstig belemmert. Het is al vaak gezegd de laatste tijd: tussen twee werelddelen wordt opnieuw een IJzeren Gordijn opgetrokken.

Is dit het begin van een nieuwe opdeling van de wereld in blokken, zoals die ook bestond in de periode tot 1990? Anders gezegd: zien we hier het einde van de globalisering? We vragen het zes vooraanstaande Nederlandse economen.

Jack van der Veen

Ja, veel bedrijven denken na over terugkeer uit het Oosten

Jack van der Veen, hoogleraar supplychainmanagement aan Nyenrode Business Universiteit:

‘Vlak na het uitbreken van corona zei ik: het zeecontainertijdperk is nog niet voorbij. Maar nu moet ik toegeven dat er wel degelijk iets verandert. Misschien geldt ook hier three strikes and you’re out. Door corona, klimaatverandering en het conflict met Rusland beginnen organisaties hun strategieën te wijzigen.

‘Als ik een inschatting moet maken, denkt tweederde van de organisaties na over de-globalisering, of zoals zij zeggen: reshoring. Het staat op de strategische agenda. Dat betekent niet dat die bedrijven morgen terugkomen naar Europa. Het is iets van de lange termijn. Je hebt niet zomaar je aanvoerlijnen omgekat.

‘Maar het kan ook ineens snel gaan. Dat zag je bij corona. De meeste organisaties hadden allang plannen voor digitale communicatie op de plank liggen: vergaderen via Zoom of Teams, bijvoorbeeld. Dat werd versneld ingevoerd, toen de baten ineens hoger lagen dan de kosten.

‘Globalisering had grote voordelen. Het is efficiënt en goedkoop. Dat is de aloude Wet van Ricardo: als iedereen doet waar hij goed in is en met elkaar ruilt, dan profiteert iedereen daarvan. China is heel goed in massaproductie, van computers, telefoons, noem maar op. Er zijn daar veel mensen en grondstoffen. Daar kunnen wij nooit tegenop.

‘Maar op dit moment is er te veel onzekerheid. Er is niet veel fantasie voor nodig om te zien dat we bij een omslagpunt komen.

‘Voor Nederland zal het schadelijk zijn als de wereldhandel afneemt. Nederland is een handelsland. We besteden niet veel tijd aan vernieuwing en innovatie, zoals Finland. Als de handel afneemt, zullen we iets nieuws moeten verzinnen.’

Ewald Engelen

Ja, er is veel dat voor deglobalisering pleit

Ewald Engelen, hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam:

‘In de geschiedenis zijn er drie golven van globalisering geweest. De eerste was de koloniale handel, in de periode tot aan de Eerste Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de tweede golf. En vanaf het einde van de jaren zeventig begon de derde golf, toen nam de wereldhandel een enorme vlucht.

‘Dat had een aantal oorzaken. Het werd gemakkelijker kapitaal over te maken van het ene land naar het andere en van de ene rechtsorde naar de andere. Heel belangrijk was dat de transportkosten afnemen, door de uitvinding van de container – Marc Levinson schreef daar een ongelooflijk lezenswaardig boek over, The Box. China werd in 2001 lid van de Wereldhandelsorganisatie, waardoor de mondiale beroepsbevolking zich uitbreidde met 1,2 miljard Chinezen. En de veiligheid van de vaarroutes werd steeds gegarandeerd, door de VS.

‘Zo zijn er mondiale waardeketens ontstaan. Alles wordt gemaakt waar dat het goedkoopst is. Het is een ingewikkeld mechanisch uurwerk: alles moet precies op het juiste moment op de juiste plek zijn.

‘Dat maakt die waardeketens kwetsbaar voor verstoringen. Dat zag je in 2008, toen tijdens de financiële crisis het bankverkeer stokte en het moeilijker was geld over te maken van de ene plek naar de andere. Je zag het ook ten tijde van de covidmaatregelen, toen fabrieken en havens werden gesloten of op een laag pitje werkten, vanwege quarantaines.

‘Nu sluiten multinationals hun deuren in Rusland. De vraag is natuurlijk: is dit een incidentele of structurele schok? Ik weet het niet, maar ik denk wel dat het optelt: de financiële crisis, corona. Om nog niet te spreken van de toename aan extreem weer door klimaatverandering: hevige stormen en overstromingen, die het transport bemoeilijken.

‘China zal zich rot zijn geschrokken door de westerse sancties tegen Rusland. Ze hebben gezien dat de Russische goudvoorraden en dollarreserves in beslag zijn genomen. China heeft zelf veel Amerikaanse staatsobligaties. Ze zullen nu strategisch gaan kijken naar repatriatie. En dat vormt een rem op de handel.

‘Hoe dan ook gaan we een tijd in met veel meer geopolitieke onzekerheid. We gaan van een unipolaire wereld, waarin de VS dicteren wat er gebeurt, en de veiligheid garanderen, naar een multipolaire wereld.’

Steven Brakman

Nee, de economische krachten van globalisering zijn te sterk

Steven Brakman, hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen:

‘Globalisering heeft de toekomst, daar ben ik zeker van. De basis van internationale handel ligt bij arbeidsverdeling. Iedereen doet waar hij goed in is en dan ruilen we. Het is niet veel ingewikkelder dan in bedrijven, waar ook een taakverdeling is. Als je het zo aanpakt, profiteren beide partijen. Dat principe is niet aangetast, ook al woedt er een oorlog in Oekraïne.

‘Rusland wordt weliswaar economisch afgesneden van het Westen, maar je moet bedenken: het belang van Rusland voor de wereldhandel is beperkt. Het is in bepaalde opzichten een ontwikkelingsland, met ongeveer eenvijfde van het inkomen per hoofd vergeleken met Nederland. De economie is niet eens twee keer zo groot als die van Nederland.

‘Als China betrokken raakt in dit conflict, wordt het anders. Maar ik denk niet dat China ook de relatie met het Westen op het spel zal zetten. Dat is goed begrepen eigenbelang. Rusland is weliswaar een afzetmarkt voor China, maar de EU en de VS een veel grotere. China zal dus goed nadenken voordat het een probleem met de EU en de VS creëert. Het past op zijn tellen.

‘Nee, ik geloof niet dat we in een gefragmenteerde wereld terechtkomen. Ook vanuit het oogpunt van het milieu is het niet nodig alles in de eigen regio te produceren. Voor de landbouw zijn andere werelddelen geschikter. Hier moet je kassen verwarmen om tomaten te kweken, in warmere streken kost dat geen energie. Bovendien: we hebben zelf niet alle grondstoffen.

‘De economische krachten die globalisering in de hand werken zijn simpelweg te groot. De wetten van de arbeidsverdeling denderen over alles heen. Uiteindelijk is globalisering nog steeds de manier om goedkope producten voor een hoge kwaliteit te krijgen.’

Ja, globalisering neemt af, en dat is niet zonder gevaar

Peter van Bergeijk, hoogleraar internationale macro-economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van het boek Deglobalization 2.0:

‘De deglobalisering is al aan de gang sinds 2008. Als maatstaf voor de openheid van de economie kun je de invoer delen door het binnenlands product. Dan zie je dat die openheid sinds 2008 is afgenomen.

‘De laatste keer dat de openheid van de economie afnam, was in de jaren dertig. Toch is de situatie niet te vergelijken met toen. Je zag dat landen toen haasje-over gingen met protectionistische maatregelen. Nu niet. China ging bijvoorbeeld niet over Trump heen met tariefverhogingen.

‘Deze keer luidde de financiële crisis van 2008 het begin in van de krimp van de wereldhandel. Waarom? De vraag klapte in elkaar. En de banken werden strenger, waardoor het voor bedrijven moeilijker werd handel te financieren. Als je in China iets wilt verkopen, zijn je goederen lang onderweg en duurt het lang voordat je betaald wordt. In de tussentijd moet een bank dat geld voorschieten – maar zo’n bank moet daar wel toe bereid zijn.

‘Sindsdien zie je verschillende symptomen van deglobalisering. De handelsoorlog tussen de VS van Trump en China. De Europese Unie die naar strategische autonomie streeft, bijvoorbeeld door zelf computerchips te gaan maken.

‘Mijn verwachting is dat de daling van de openheid doorzet. Europa, en Duitsland voorop, neemt op dit moment mentaal afscheid van de Ostpolitik, het idee dat je handel met het oosten moet bevorderen. De gaspijplijn Nord Stream 2 wordt bijvoorbeeld niet in gebruik genomen. Dat is een breuk met het verleden: Duitsland was er altijd een groot voorstander van de economische banden met Rusland goed te houden. Dat zou conflict vermijden.

‘Het kan riskant zijn als de wederzijdse afhankelijkheid afneemt. Economen zijn er al eeuwen van overtuigd dat handel de politieke verhoudingen stabiel kan houden. Dat heet het leerstuk van de Liberale Vrede. Het hele denken over de EU, de Wereldhandelsorganisatie, het IMF en de Wereldbank is daarop gebaseerd. Maar die filosofie staat nu op de helling.’

Ja, en minder globalisering kan ook voordelig uitpakken

Elwin de Groot, hoofd internationale economie bij RaboResearch, het kenniscentrum van de Rabobank:

‘De trend van deglobalisering is al langer aan de gang. Het werd steeds duidelijker dat de globalisering is doorgeschoten. De gemiddelde welvaart is weliswaar toegenomen, maar is niet eerlijk verdeeld: de bovenklasse profiteert, de middenklasse veel minder. Dat leidt tot polarisatie in de westerse samenleving. Met de verkiezing van Trump is dat tot een uitbarsting gekomen. Daarna kwam corona: opnieuw een grote disruptie.

Elwin de Groot

‘En nu blijkt dat er vergaande sancties mogelijk zijn als het Westen het ergens niet mee eens is. Deze keer wordt Rusland door die sancties getroffen, maar andere landen kunnen denken: dit kan ons ook overkomen als we iets doen wat het Westen onwelgevallig is. In de eerste plaats: China. Onder Xi Jinping was China al bezig de afhankelijkheid van het Westen af te bouwen, zelf meer te ontwikkelen. Dat zal nu nog sterker worden.

‘Nederland heeft met zijn economie meer last van de krimp van de wereldhandel dan een gesloten economie. Het zal niet eenvoudig worden om hier meer te produceren, alleen al omdat het lastig is arbeid te vinden. En als we door al die onzekerheid grotere voorraden willen aanhouden, valt dat ook niet mee. Er is Nederland weinig ruimte. Alles zal duurder worden.

‘Toch kan deglobalisering ook voor Nederland een kans zijn. Er zal iemand nodig zijn die de handelsstromen coördineert. Als er ergens een chipfabriek komt, moet iemand bedenken wat waar gebeurt. Misschien kan Nederland dat doen, dat heeft belang bij handel.

‘Nee, minder globalisering is niet per se slecht. Het is misschien niet zo erg als Schiphol of de Rotterdamse haven een minder hoge groei doormaakt. Andere zaken zijn ook belangrijk geworden: de omgeving, overlast, luchtvervuiling. Er zou ook meer waardering kunnen komen voor de factor arbeid, hier in Europa. Deglobalisering zou de scherpe kantjes kunnen afhalen van een wereldeconomie die volledig is gebaseerd op vrijhandel en efficiëntie.’

Maarten Boudry

Nee, het doodvonnis voor globalisering is te voorbarig, en dat is maar goed ook

Maarten Boudry, wetenschapsfilosoof aan de Universiteit Gent:

‘Niemand kan in de toekomst kijken, maar ik denk dat het doodvonnis voor de globalisering voorbarig is. Er is altijd veel aandacht voor de schaduwkanten, maar globalisering heeft ook geweldige voordelen. De enorme wereldwijde armoededaling in de afgelopen dertig jaar is in hoge mate te danken aan de verwevenheid van economieën.

‘Ook aan het begin van de coronapandemie werd het einde van de globalisering voorspeld, maar we hebben gezien dat de voedselvoorziening op geen enkel moment in het gedrang is gekomen. Dat laat zien hoe enorm robuust handelsstromen zijn. Wat ik altijd een veelzeggend voorbeeld vind: toen de garnalen op een gegeven moment duurder werden omdat er in Marokko niet werd gepeld, was dat groot nieuws.

‘Nu zul je hetzelfde zien. Oekraïne is een van de graanschuren van de wereld, maar ook weer niet het enige land dat graan produceert. De geglobaliseerde wereld krijgt op dit moment een prijssignaal en zal dit gaan oplossen. Als ieder land afhankelijk is van wat het zelf produceert, is dat veel riskanter. Dan betekent een mislukte oogst direct hongersnood.

‘Van Rusland zijn we maar op een enkel domein afhankelijk. Het was niet onlogisch tot nu toe gas uit Rusland te halen, maar ook elders is voldoende gas.

‘De globalisering kan dus best verder zonder Rusland, en dat is maar goed ook, vooral voor het armere gedeelte van de bevolking. Als we alles zelf gaan doen, gaat dat namelijk veel geld kosten. Dan worden voedsel, kleding en elektronica heel duur. Je kunt schande spreken van winkels als Zeeman en H&M, maar het maakt wel dat ook armere mensen zich vaker iets nieuws kunnen veroorloven.’