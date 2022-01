Is die vacature klimaatsleutelen bij de TU Delft nou echt zo erg?

Wie wil solliciteren, moet snel zijn. De TU Delft is op zoek naar een universitair docent in, komt-ie, Radiation Management for Climate Engineering. Sollicitatiebrieven gaarne uiterlijk 31 januari opsturen.

Opmerkelijk: de vacature is al omstreden vóórdat er überhaupt een kandidaat is uitgekozen, signaleerde NRC onlangs. Een groep kritische wetenschappers zou de vacature het liefst direct zien verdwijnen.

Wat speelt hier? De gezochte wetenschapper gaat onderzoeken hoe je de opwarming van de aarde tegen zou kunnen gaan door de invallende straling van de zon te blokkeren. Denk daarbij aan sciencefictionachtige technieken waarbij je bijvoorbeeld zwaveldeeltjes in de stratosfeer spuit die het invallend zonlicht reflecteren. Daarmee boots je het effect van een vulkaanuitbarsting na. Zo zakte de gemiddelde temperatuur op aarde tijdelijk met een halve graad nadat er een flinke dosis zwavel was vrijgekomen bij de uitbarsting van Mount Pinatubo in de Filipijnen in 1991.

En zo zijn er meer mogelijkheden – althans, in theorie. Denk aan laaghangende wolken ‘witter’ maken zodat ze meer zonlicht terugkaatsen, of nog futuristischer: een soort kosmische parasol lanceren, die in de ruimte een deel van het zonlicht afvangt.

Kritische wetenschappers, onder meer uit Nederland, vinden dit soort ideeën dermate onwenselijk dat ze deze maand een petitie opstelden. Ze roepen daarin regeringen en de Verenigde Naties op om dit soort solar engineering vooral niet te gebruiken en de ontwikkeling ervan te beperken.

De critici voeren drie redenen aan. Ten eerste: de risico's van dit bijsturen van invallende zonnestraling zijn nog grotendeels onbekend, terwijl de gevolgen voor bijvoorbeeld de landbouw groot kunnen zijn. Twee: als dit soort technieken op de tekentafel liggen, kunnen ze de reguliere klimaatinspanningen ondermijnen. Want waarom zoveel moeite doen om de CO2-uitstoot terug te brengen als je ook ‘gewoon’ een ruimteparasol kunt uitklappen? Tot slot vinden de wetenschappers achter de petitie dat de huidige wereldorde tekortschiet om solar engineering goed te reguleren. Machtige landen zouden dergelijke technieken kunnen inzetten om hun eigen klimaatproblemen te tackelen, terwijl de problemen een kwart aardbol verderop juist verergeren.

Kritische wetenschappers roepen regeringen op het zogeheten solar engineering vooral niet te gebruiken. Beeld Getty Images/iStockphoto

Allemaal argumenten waarvoor iets valt te zeggen, maar ook iets tegenin te brengen is. We hebben het hier niet over een vacature om een nieuw type kernwapen te ontwikkelen dat nóg destructiever is dan al zijn voorgangers. Het gaat hier om een baan voor een wetenschapper die een plan B voor de klimaatcrisis moet bedenken, voor het geval landen er samen toch een potje van maken en er een catastrofale zeespiegelstijging op ons af komt.

Wie zegt dat je zulke technieken niet óók zou kunnen inzetten voor de klimaatproblemen van ontwikkelingslanden? Als die wetenschapper een experiment wil uitvoeren, dan lijkt me dat een ethische commissie van een universiteit zich daarover moet buigen en – als het een veldexperiment betreft – de daarover verantwoordelijke autoriteiten. Maar een ban op een hele tak van wetenschap, een verbod om überhaupt na te denken over een noodplan om de planeet te koelen; dat gaat wel erg ver.

De vrees dat beleidsmakers de energietransitie van tafel zouden schuiven omdat ze hun hoop ineens vestigen op solar engineering lijkt me ook wat voorbarig. Neem zo’n ruimtescherm dat als een soort parasol een beetje van de zonnestraling moet tegenhouden. In deze krant werd al eens uitgerekend dat je daarvoor een ruimteparasol nodig hebt zo groot als Europa. Daarbij vergeleken is een energietransitie vol windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s toch verreweg de aantrekkelijkste optie.