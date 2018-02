Is de tabaksindustrie niet vervolgen de juiste beslissing?

Het Openbaar Ministerie in zijn onderzoeksrapport dat donderdag verscheen

Met niet durven heeft ons besluit helemaal niks te maken Dop Kruimel, persofficier, namens het Openbaar Ministerie

'Aan het roken van sigaretten zijn ernstige gezondheidsrisico's verbonden. Tabaksproducenten zijn van die risico's volledig op de hoogte. (...) Tabaksproducenten bieden in overeenstemming met de nationale en Europese regelgeving een legaal product aan, waarbij zij de gebruikers actief waarschuwen voor de risico's. Dat roken verslavend is, is breed bekend (...) Het is uiteindelijk de roker zelf die de aanmerkelijke kans op gezondheidsschade aanvaardt door met roken te beginnen of, als hij eenmaal is begonnen, daar niet mee stopt. Dit maakt dat de negatieve gevolgen van roken in strafrechtelijke zin niet kunnen worden toegerekend aan de tabaksproducenten.'