Is de kans op een besmetting met corona kleiner als je door je neus ademt?

Niks is nog zeker, benadrukt klinisch viroloog Louis Kroes van het LUMC. ‘Er zijn nog geen data beschikbaar en nu een studie opzetten zou nogal wat ethische bezwaren kennen. Voor zo’n onderzoek zouden we mensen namelijk opzettelijk moeten besmetten met een virus waar nog geen remedie voor is, onmogelijk dus.’

Van andere virussen, zoals influenza, is experimenteel aangetoond dat ze heel goed in staat zijn het neusslijmvlies te infecteren. Kroes: ‘Bij studies naar influenza was het zelfs de gewoonte om de proefpersonen door middel van een neusdruppel te infecteren.’

Ook het coronavirus voelt zich thuis in het neusslijmvlies. Volgens Wytske Fokkens, KNO-arts bij het Amsterdam UMC, is dat waarschijnlijk de meest voorkomende plek waar het virus mensen infecteert. En patiënten met een zware longontsteking? ‘Coronapatiënten die een lage luchtweginfectie ontwikkelen, hebben meestal al een infectie in de bovenste luchtweg. De infectie breidt zich dus naar beneden uit.’

Dat betekent niet dat we massaal door onze mond moeten gaan ademen, zegt Fokkens. Ook dan komt er namelijk ingeademde lucht in de neusholte terecht. ‘Bovendien is het neusslijmvlies voor veel ziektekiemen een lastige barrière: op die plek zorgt ons lichaam meestal voor een adequate afweer. Sommige coronapatiënten verliezen tijdelijk hun reukzin, maar hebben verder nergens last van. Dat duidt erop dat de normale neusafweer zijn werk doet.’ (Joris Westerveld)