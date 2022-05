Is de e-bike in plaats van een oplossing een probleem aan het worden?

Het is nu echt lente. De lucht wordt frisser, de zon feller en je voelt het continue langszoeven van elektrische fietsen. Meer dan ooit. Op het korte stukje fietsen naar mijn werk zie ik ongeveer eenderde van de fietsers op een elektrische fiets zitten. Een vriend van mij zag op Terschelling hoe alle huurfietsen ineens elektrisch waren. Onze indrukken kloppen met de cijfers, zo blijkt. Een op de drie Nederlanders heeft een of meer elektrische fietsen, zo meldde onderzoeksbureau Multiscope begin dit jaar.

De elektrische fiets wordt vaak gepresenteerd als een prachtige oplossing. Ouderen blijven er langer door in beweging, wat positief is voor hun gezondheid. Je kunt er langere afstanden mee afleggen, waardoor het een alternatief is voor autoritten. Daardoor kun je steden anders gaan inrichten, zoals architect Francine Houben betoogde in de Volkskrant.

Maar de elektrische fiets is echt niet (meer) alleen voor mensen die anders zouden stoppen met fietsen. E-bike, heet hij inmiddels, en ook steeds meer fitte middelbare types en tieners rijden erop rond. Echt niet alleen ter vervanging van autoritten.

De Nederlandse fietsinfrastructuur loopt op sommige plaatsen al tegen de grenzen van haar capaciteit aan, maar met de komst van elektrische fietsen nemen de snelheidsverschillen ook nog eens toe en liggen ernstigere ongelukken op de loer. En qua gezondheid is het effect van een elektrische fiets natuurlijk alleen positief als de berijder anders zou stoppen met fietsen, wat lang niet altijd zo is. Ook milieu en klimaat zijn er niet zo heel erg bij gebaat als een gewone fiets wordt ingeruild voor een elektrische (denk: batterij, elektronica, opladen). En schieten we er echt zoveel mee op als alle huurfietsen op Terschelling voortaan elektrisch zijn? De vraag is of de oplossing niet een probleem aan het worden is.

Zoals dat eigenlijk altijd gebeurt met nieuwe technologieën. Met de komst van touchscreens nam het gebruiksgemak van smartphones enorm toe, maar telefoons zijn sindsdien zó goed afgestemd op onze behoeften en vaardigheden dat we er niet meer van los kunnen komen. Na de Tweede Wereldoorlog was intensieve landbouw en veeteelt dé oplossing voor voedseltekorten. Nu is precies die manier van voedselproductie een probleem. Ieder nieuw ontwerp verandert onze leefomgeving, waar wij ons vervolgens weer aan aanpassen. En wat eerst, op kleine schaal en in specifieke situaties, een oplossing is, wordt bij grootschalige toepassing vaak problematisch.

Sommige ontwerpers praten daarom liever over interventies in plaats van oplossingen. Een nieuw ontwerp introduceren is niet zozeer iets als het leggen van een puzzelstukje in een puzzel, maar eerder het leggen van een dam in een rivier. Daarmee kun je het waterpeil laten stijgen of de stroming een bepaalde kant op sturen, maar soms ben je dan ook onbedoeld de oever aan het uithollen. Die effecten, daar moet je op reageren, of liever nog, op anticiperen.

