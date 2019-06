Is 80 procent van Nederland écht voorstander van het invoeren van rekeningrijden?

Rekeningrijden kan de oplossing zijn voor het fileprobleem. Beeld ANP

Van wie komt de claim?

De wegen in Nederland slibben dicht, waarschuwt de Mobiliteitsalliantie, een coalitie van 25 organisaties, waaronder de ANWB, de NS, Transport & Logistiek Nederland en de Fietsersbond. Om het verkeer vlot te trekken breekt de alliantie in het vorige week verschenen rapport Deltaplan Mobiliteit 2030 een lans voor het rekeningrijden. Ze wil de motorrijtuigenbelasting en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) afschaffen, en automobilisten in plaats daarvan per gereden kilometer laten betalen.

Een spitstaks, om files te bestrijden, gaat het verbond vooralsnog te ver. Het is de bedoeling dat de kilometerprijs tijd- en plaatsonafhankelijk is. ‘Tachtig procent van de Nederlanders wil graag een vast bedrag per kilometer betalen’, lichtte ANWB-directeur Frits van Bruggen toe in het NOS-journaal.

Klopt het?

Die tachtig procent vinden we niet terug in het recente rapport. Waar komt het cijfer dan vandaan? ‘Uit jullie eigen onderzoek’, laat een woordvoerder van de ANWB weten.

I&O Research deed eerder dit jaar onderzoek naar rekeningrijden in opdracht van de Volkskrant. Het onderzoeksbureau nam een steekproef uit de Nederlandse bevolking, rekening houdend met sekse, leeftijd, opleidingsniveau, regio en politieke voorkeur. De enquête, onder ruim drieduizend mensen van 18-plus, wees uit dat 20 procent van de bevolking tegen een vlak tarief per gereden kilometer is. Dus dan is 80 procent voorstander, redeneert de ANWB.

Maar zo simpel ligt het niet. De respondenten kregen de volgende stelling voorgelegd: ‘In plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting), moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen’. Daarmee was 58 procent het eens, een op vijf (20 procent) oneens, ruim een kwart (27 procent) antwoordde neutraal en 5 procent ‘wist het niet’.

Het percentage voorstanders is dus 58 procent en niet 80 procent. De ANWB-woordvoerder geeft bij nader inzien ook toe dat het percentage lager ligt. ‘Maar nog steeds gaat het om een grote meerderheid. Onderzoek van bureau Ruigrok NetPanel wijst hier ook op’, voegt hij toe. In 2015 hield dit marktonderzoeksbureau een enquête onder ruim tweeduizend mensen, in opdracht van de ANWB.

Een meerderheid van 63 procent vindt het eerlijker om te betalen voor het gebruik van de auto dan voor het bezit, blijkt uit het rapport. Maar wanneer de vraag wordt voorgelegd of de vaste autobelasting moet plaatsmaken voor een nieuwe belasting waarbij de autobezitter per kilometer betaalt, blijkt hier maar 43 procent van de respondenten iets voor te voelen. ‘Dat is een opmerkelijke paradox’, zegt Ruigrok-onderzoeker Hans Onkenhout. ‘Veel mensen zijn voorstander van het principe. Maar wanneer de uitwerking ter sprake komt, zijn ze opeens minder enthousiast.’

Conclusie

De meeste Nederlanders lijken voorstander van het rekeningrijden. Maar het percentage ligt eerder rond de 60 procent dan rond de 80 procent.