Internationale top moet leiden tot meer bewijs voor traditionele geneeskunde

Medicinale kruiden, acupunctuur, traditionele Chinese geneeskunst, de ayurvedische leer: alles wat voor anti-kwakzalvers een schrikbeeld moet zijn, komt voorbij op de allereerste top over traditionele geneeskunde die de Wereldgezondheidsorganisatie vanaf donderdag in India houdt. Doel is vooral om voor die alternatieve vormen van geneeskunde een sterkere wetenschappelijke basis te vinden en om de veiligheid ervan te onderzoeken.

Traditionele vormen van geneeskunde worden vaak als pseudowetenschap gezien omdat ze niet worden geschraagd door gunstige resultaten uit grote, vergelijkende studies onder patiënten. Vorig jaar nog oordeelde de Cochrane Collaboration, een wereldwijde groep onafhankelijke deskundigen, dat het bewijs voor de traditionele Chinese geneeskunde weinig overtuigend is.

Maar er is ook een andere kant: 40 procent van de medicijnen die nu worden gebruikt, schrijft de WHO, zijn chemische nabootsingen van stoffen uit de natuur of zijn gebaseerd op eeuwenoude kennis over planten. Zo staat wilgenbast aan de basis van het aspirientje en zijn er kankergeneesmiddelen die worden gewonnen uit bladeren van de roze maagdenpalm. Het malariamedicijn artemisinine werd ontdekt in China waar het werd gewonnen uit de zoete alsem.

Kwaliteitscontrole schiet tekort

‘De traditionele geneeskunde heeft een enorme bijdrage geleverd aan de gezondheidszorg’, zei directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO donderdagochtend tijdens zijn openingstoespraak. Maar wat uit de natuur komt is niet per se veilig: er zijn genoeg voorbeelden van kruidenmiddelen die, in een verkeerde dosering of in combinatie met geneesmiddelen, gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid. Eeuwenoude tradities zijn bovendien geen garantie dat een middel ook werkzaam is, aldus de WHO. Ook de kwaliteitscontrole op traditionele medicijnen schiet tekort.

De tweedaagse wereldtop in het Indiase Gandhinagar moet een ontmoetingsplek worden voor traditionele genezers, academici, overheden en maatschappelijke organisaties. Het is de bedoeling dat zij een gezamenlijke onderzoeksagenda opstellen zodat naar ‘consistent bewijs’ kan worden gezocht voor traditionele behandelingen. In de woorden van Tedros: ‘Oude wijsheid en moderne wetenschap samenbrengen in het belang van de gezondheid van mensen.’

Westerse artsen verontrust

De WHO probeert al jaren meer aandacht te geven aan traditionele geneeskunde, tot afschuw van veel westerse, kritische artsen. Die koers zou volgens vakblad Nature ooit zijn ingezet door de voormalige directeur-generaal Margaret Chan, geboren in Hongkong. De huidige topman groeide op in Ethiopië en zag daar dat hele gemeenschappen afhankelijk waren van traditionele genezers, vertelde hij.

Vier jaar geleden besloot de WHO al om ‘traditionele ziektebeelden’ op te nemen in de ICD, de classificatie van ziektes. Europese academische artsenorganisaties kwamen toen met een gezamenlijke verklaring. Zij vrezen dat de aandacht van de WHO voor traditionele geneeskunde het gebruik van onbewezen behandelingen zal aanwakkeren.

De WHO benadrukt op de website dat traditionele geneeskunde nooit de moderne geneeskunde kan vervangen. Maar in grote delen van de wereld zijn medicijnmannen, kruidenmiddelen en acupunctuur de enige vormen van geneeskunde die beschikbaar zijn. Volgens de WHO hebben 170 lidstaten aangegeven dat hun inwoners een vorm van traditionele geneeskunde gebruiken. Het is de bedoeling, zei Tedros, dat de top iedere twee jaar wordt gehouden.