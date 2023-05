Intensieve landbouw dé oorzaak voor achteruitgang vogelstand, klimaatverandering nauwelijks

Tobvogels

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Een ‘schim van weleer', zo noemt Sovon Nederland de veldleeuwerik die vijftig jaar geleden nog een van de normaalste vogels was op het boerenland. Sindsdien ging het hard bergafwaarts. Rond 2010 was haast driekwart van de broedparen verdwenen, al is er de laatste jaren sprake van enig herstel.

Grauwe gors (Emberiza calandra)

De grauwe gors kwam in het algemeen niet veel voor. Maar in de streken waar hij nestelde, was de vogel die van open landschap zoals rivieruiterwaarden houdt behoorlijk talrijk. Nu is de soort ernstig bedreigd in ons land: het aantal broedparen viel terug van zo'n 1.200 in 1975 naar nog geen 10 rond 2010.

Patrijs (Perdix perdix)

Was ooit een normale boerenvogel, maar raakte vooral sinds de jaren negentig in een vrije val. Inmiddels is meer dan 90 procent van de patrijzen verdwenen. Hoofdreden, volgens Sovon: ‘Schaalvergroting, veranderde gewaskeuze, gebruik van bestrijdingsmiddelen en andere factoren beroofden de patrijzen van broedplekken, schuilplaatsen en voedsel.’