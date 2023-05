Intensieve landbouw dé oorzaak achteruitgang vogelstand, aldus groep wetenschappers

Patrijzen in de herfst. Beeld ANP / Mauritius Images GmbH

Het is voor het eerst dat wetenschappers zo gedetailleerd de vinger leggen op de oorzaken van de achteruitgang in vogels. De intensieve landbouw blijkt veruit de grootste schadepost, op enige afstand gevolgd door verstedelijking.

Afgelopen vier decennia zijn de populaties weidevogels meer dan gehalveerd, constateert het team, onder Franse leiding. Maar ook trekvogels, bossoorten en vogels die afhankelijk zijn van wormen en insecten zijn zwaar door de landbouw getroffen. ‘Dat is dus de overweldigende meerderheid van de alledaagse vogels’, noteert de groep droogjes.

Als oorzaak wijzen de wetenschappers op, vooral, pesticiden en kunstmest. Die zorgen voor minder insecten, larven en wormen. ‘Terwijl ongewervelden voor veel vogels een belangrijk deel zijn van de voeding. Bij 143 van de 170 vogelsoorten die we bestudeerden zijn ze vooral cruciaal tijdens het broedseizoen.’

Over de auteur

Maarten Keulemans is wetenschapsredacteur bij de Volkskrant, met als specialismen microleven, klimaat, archeologie en gentech. Voor zijn coronaverslaggeving werd hij uitgeroepen tot journalist van het jaar.

Stadse soorten namen intussen met ruim een kwart af. Vooral vogels die tussen de bomen leven en vogels die afhankelijk zijn van insecten, zijn hier de dupe. Klimaatverandering heeft opvallend genoeg nauwelijks effect: koudeminnende vogels en vooral trekvogels hebben er last van, maar soorten die beter gedijen bij zachtere temperaturen nemen juist in aantal toe.

Goed dat nu eens ‘onomstotelijk’ vast komt te staan dat de intensieve landbouw de meest vernietigende kracht is voor het vogelleven in Europa, reageert kennisinstituut Sovon Vogelonderzoek in een verklaring.

‘Het is niet zo verwonderlijk dat in Nederland, met zijn relatief intensieve landgebruik, ook sprake is van een enorme afname in boerenlandvogels. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw zien we een afname van het aantal boerenlandvogels van meer dan zeventig procent’, aldus de stichting, zelf een van de leveranciers van de vogeltellingen voor het onderzoek.

Van de getroffen vogels in ons land noemt Sovon de grauwgors, de kemphaan en de patrijs, die al nagenoeg of geheel zijn verdwenen. Andere soorten, zoals de scholekster, de kievit en de grutto, gaan hard in aantal achteruit.

Slechts enkele soorten profiteren van de veranderingen. Zoals de geelgors, die vreemd genoeg in ons land als enige land van Europa toenam in aantal. Ook markant is het succes van de putter en de gans. Die laatste zorgt zelfs voor overlast op het platteland, door daar grote broedkolonies te vormen.

Stapje minder dan onomstotelijk

In vakblad PNAS spreken de onderzoekers zelf overigens van een ‘quasicausaal’ verband, net een stapje voorzichtiger dan onomstotelijk. Een oorzakelijk verband tussen landbouw en vogelpopulaties is immers berucht lastig wetenschappelijk vast te stellen.

Het team kreeg daar toch de vinger achter, door de waarnemingen van 170 algemeen voorkomende Europese soorten gedurende 37 jaar in 28 landen te vergelijken met veranderingen in landgebruik. Zo lukte het voor het eerst de relatieve bijdrage van landbouw, verstedelijking, klimaat en ontbossing aan het probleem te ontrafelen.

Grauwe Gors in La Serena. La Serena is een kaal en leeg steppegebied in West-Spanje. Beeld ANP / Sijmen Hendriks Fotografie

Steeds als de landbouw intensiveerde, was dat nadelig voor 31 algemeen voorkomende soorten, terwijl er maar een handvol soorten duidelijk voordeel hadden. Klimaatopwarming was voor net zoveel soorten nadelig als voordelig. Verstedelijking pakte voor iets meer soorten nadelig uit.

Opvallend is de trend bij bosvogels. Hoewel het bosoppervlak in haast alle Europese landen toenam, daalden de populaties bosvogels met zo'n 17 procent. Deels zal dat komen door het soort bos dat er verrees, denken ecologen. Een productiebos of een CO2-opvangbos is niet noodzakelijk prettig voor vogels.

De bevindingen stellen de toch al ‘grootste politieke en technologische uitdaging voor het Europese landbouwbeleid’ op scherp, schrijft het team, van meer dan vijftig wetenschappers. ‘Namelijk, om hoge productiviteit van landbouwactiviteiten in evenwicht te brengen met milieubescherming.’

Maar verderop stellen ze het hard: ‘als vogelpopulaties een kans krijgen om te herstellen', kan dat alleen door ‘diepgaande veranderingen in de manier van bewoning in Europese landen’.

Een conclusie, die ook niet bij het onderzoek betrokken experts delen. ‘Deze studie toont hoe verwoestend de ingezette omslag van hele landschappen naar homogene, intensief beheerde monocultuur is', stelt de Duitse ecoloog Guy Pe’er in een reactie op het onderzoek.

Veldleeuwerik in weiland. Beeld ANP / Buiten-Beeld