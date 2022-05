Instellingen en patiënten besteden de administratieve last uit aan anderen. Meestal is die ander de huisarts

Omdat een oude dame een hartslag van 152 per minuut had, belde ik de cardioloog. Zo’n snelle hartslag houd je niet lang vol en ik wilde haar naar de Eerste Harthulp sturen. Ze was bij andere specialisten in dat ziekenhuis bekend, maar had nog nooit een hartprobleem gehad. Daar stond dus nog geen ‘declaratietraject’ open.

Meestal moet je na zo’n overleg nog een briefje sturen, anders raakt ‘het declaratiesysteem’ in de war. ‘Nee, joh. Die brief leest niemand, je hebt vast iets beters te doen en je hebt het me al verteld.’ Goddank, want zo’n verwijzing vergt een flink aantal stappen en tijd. Eerst opschrijven wat er aan de hand is, de goede ziektecode zoeken en koppelen aan eventuele eerdere bezoeken. Kost 1-2 minuten. Ja, dat moet inderdaad altijd.

Maar dan… dan moet ik op een knopje drukken waarna een apart systeem opent. Duurt vaak 10-15 seconden (bij jaarlijks 14 miljoen verwijzingen wordt er alleen daardoor al 58 duizend uur door Nederlandse huisartsen/assistentes gewacht). Gebruikersnaam en wachtwoord invullen (opnieuw 15 seconden), specialisme zoeken en ziekenhuis selecteren (15 seconden). Die staan zelden in een logische volgorde. Daarna moet ik ‘het product’ kiezen. Soms is het eenvoudig, dan zijn er per specialisme alleen spoedverwijzingen en gewone. Maar ik ken ook een kliniek voor polsklachten die 65 verschillende producten in de aanbieding heeft.

De brief zelf moet ik dan nog schrijven. Opletten dat ik geen irrelevante gegevens meestuur: de depressie van jaren geleden of oude laboratoriumuitslagen, die standaard door de praktijk meegestuurd worden. Soms willen specialisten juist een extra bloedtest of iets anders van tevoren. Als ik haast heb, sla ik – heel verkeerd – hun wensen simpel over.

Al met al kost de verwijzing minstens 5 minuten. Ondanks de klikjes- en vinkjesellende is dat minder dan vroeger toen ik die brief moest dicteren, de assistente hem uittikte en de patiënt hem moest ophalen. Nu gaat dat per mail. Hoewel het ontwerp echt beter kan, moet ik daarom niet mopperen. Maar ik moet dat systeem ook gebruiken voor simpel bloedonderzoek, een soa-test of röntgenfoto. Vroeger kon ik op een formulier een kruisje zetten, naam invullen of een sticker uit de printer, stempel klaar: 20-30 seconden. Nu kost ook die simpele aanvraag een paar minuten en dan moet ik ook nog uitleggen hoe je bijvoorbeeld een beetje plas in het juiste potje krijgt, hoe je dat ingewikkelde doosje dichtvouwt, en dat je het niet in de huisartsenbrievenbus moet stoppen maar in die van PostNL.

Sommige patiënten doen driftig aan die administratieve hindernisbaan mee. Zo verspil ik een dagje later vele minuten omdat iemand naar een andere psycholoog wil omdat de eerste geen verstand van hoogbegaafdheid heeft, en een stokoude man naar een andere orthopeed wil omdat die een kortere wachtlijst voor de operatie zelf heeft en nog zo’n paar.

Instellingen en patiënten besteden de administratieve last dus uit aan anderen. Meestal is die ander de huisarts. Al die verwijstijd kan niet gebruikt worden om naar patiënten te luisteren. Jammer.

Joost Zaat is huisarts