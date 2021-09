Beeld Matteo Bal

Instagram legt bouw van app voor kinderen onder 13 voorlopig stil - 27 september 2021

Instagram legt de ontwikkeling van een aparte versie van de app voor kinderen voorlopig stil. In een blogpost schrijft Adam Mosseri van Instagram dat hij nog wel gelooft in ‘Instagram Kids’, een app die alleen voor kinderen van 13 jaar en jonger zou zijn, maar dat de ontwikkeling van de app gepauzeerd wordt. De vrijgekomen tijd zegt Mosseri te gaan besteden aan contact met ouders, experts en beleidsmakers om aan te tonen dat een app voor kinderen meerwaarde kan hebben.

Kinderen krijgen steeds jonger de beschikking over een smartphone, en kunnen in apps die bedoeld zijn voor ouder dan 13 - de leeftijdsgrens voor Instagram - makkelijk liegen over hun leeftijd. Mosseri zegt dat op te willen lossen, want schrijft hij, kinderen zijn toch al online. Toen plannen voor wat ‘Instagram Kids’ is gaan heten uitlekten, kreeg het platform kritiek van welzijnsorganisaties dat het daarmee bedoelde nóg jongere kinderen naar Instagram te lokken.

Deze maand onthulde The Wall Street Journal dat Facebook, eigenaar van Instagram, in intern onderzoek concludeert dat Instagram een slechte invloed heeft op met name jonge meisjes met een negatief zelfbeeld. Pratiti Raychoudhury van Facebook bestrijdt in een aparte blogpost maandag de lezing van The Wall Street Journal over het interne onderzoek naar jongeren en Instagram. (Pieter Sabel)

We’re pausing “Instagram Kids”, although we believe building it is the right thing to do. More here: https://t.co/bwCyUn97So — Adam Mosseri 😷 (@mosseri) 27 september 2021

Mensen gebruiken de videovergadering van een Nieuw-Zeelandse gemeenteraad om te doen alsof ze aan het werk zijn - 27 september 2021

Een vergadering van de financiële commissie van een Nieuw-Zeelandse gemeenteraad van 44 minuten lang is bijna 370 duizend keer bekeken door mensen die doen alsof ze in die vergadering zitten. In april vorig jaar sprak de commissie over de gevolgen van de coronapandemie op het toerisme in Nieuw-Zeeland, en zette de 1 uur en 44 minuten aan vergadermateriaal op YouTube. In reacties onder de video schrijven mensen dat ze de opname gebruiken om te doen alsof ze in een videovergadering zitten. Door het rustige gepraat lijkt het lijkt het alsof ze hard aan het werk zijn, en worden ze niet gestoord door toehoorders thuis of op het werk. ‘Ik heb hem nu al zes keer gebruikt’, schrijft een van hen. (Pieter Sabel)

We’ve decided to embrace the meme 😎 https://t.co/klItnNchbG — Waipā District Council (@Waipa_DC) 24 september 2021

Via Twitter Tips-functionaliteit kunnen Twittergebruikers volgers om donaties vragen - 24 september 2021

Twittergebruikers kunnen geld gaan vragen aan hun volgers via de Twitter Tips-functie op hun profiel. Naast de ‘volgen’-knop verschijnt, voor wie Tips inschakelt, een pictogram van een geldbiljet, waarmee volgers kunnen betalen via Bandcamp, Patreon, GoFundme en andere diensten. Volgers kunnen ook betalen met bitcoin. Twitter houdt aan de transactie niets over. De Tips-functionaliteit is in eerste instantie beschikbaar voor iOS, Android volgt in de komende weken. (Pieter Sabel)

tested the Tips feature, turns out people love money



rolling out on iOS with Android coming soon pic.twitter.com/pkmLHzg6fu — Twitter (@Twitter) 23 september 2021

Facebook zegt effectiviteit advertenties niet goed te kunnen meten en geeft Apple de schuld - 23 september 2021

Facebook zegt adverteerders niet precies te kunnen vertellen hoe effectief hun advertenties zijn op iOS. In een blogpost schrijft Graham Mudd van Facebook dat het werkelijke aantal app-installaties of verkopen door advertenties op Facebook gemiddeld 15 procent hoger ligt dan het platform aan adverteerders vertelt. Tussen adverteerders onderling zijn grotere verschillen, aldus het platform. Facebook wijt dat aan de striktere regels rond privacy van Apple. In april maakte Apple het via een update van iOS moeilijker voor derde partijen om gebruikers te volgen. Juist die functionaliteit gebruikt Facebook om gericht advertenties te verkopen. Het bedrijf is een van de grootste advertentiebedrijven ter wereld. Vorig jaar boekte het 11 miljard dollar winst, vrijwel al dat geld werd verdiend met de verkoop van reclame. (Pieter Sabel)

Fortnite mogelijk nog jaren weg uit App Store Apple - 23 september 2021

Apple blijft de populaire game Fortnite verbieden in zijn App Store tot zijn slepende juridische conflict met maker Epic Games voorbij is en alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. Dat heeft Apple laten weten aan Epic. Dit kan nog wel vijf jaar in beslag nemen, zo meldt Epic-topman Tim Sweeney op Twitter.

Apple en Epic zijn in een conflict verwikkeld over de commissies die Apple vraagt van ontwikkelaars van apps bij aankopen door gebruikers. Vorig jaar besloot Epic een eigen betalingssysteem aan te zetten in Fortnite, wat tegen de regels van de App Store indruist. Daarop verwijderde Apple het spel uit de softwarewinkel. Epic beschuldigde Apple vervolgens van monopolistisch gedrag en vroeg de rechter een oordeel te vellen.

De rechter oordeelde onlangs dat Apple meer mogelijkheden moet geven aan ontwikkelaars bij aankopen buiten de App Store om, maar zei ook dat Apple zich niet schuldig heeft gemaakt aan illegaal monopoliegedrag. Epic is in beroep gegaan tegen die uitspraak en heeft ondertussen wel een verzoek gedaan om Fortnite weer toe te laten in de App Store, maar daar wil Apple dus niet aan beginnen. (ANP)

Apple lied. Apple spent a year telling the world, the court, and the press they’d "welcome Epic’s return to the App Store if they agree to play by the same rules as everyone else". Epic agreed, and now Apple has reneged in another abuse of its monopoly power over a billion users. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 22 september 2021

Apple zou aan technologie werken om depressies te herkennen - 22 september 2021

Apple zou aan technologie werken die depressie en verlies van cognitieve vaardigheden moet herkennen. Dat meldt The Wall Street Journal op gezag van bronnen en documenten. Volgens de krant moeten gegevens over mobiliteit, activiteit, slaappatroon en hoe gebruikers typen een kunstmatige intelligentie in staat stellen om alarmerende patronen te herkennen. Het idee zou voortkomen uit onderzoek van Apple met de Universiteit van Californië en een farmaceutisch bedrijf, meldt de krant. Apple heeft de afgelopen jaren steeds meer apps toegevoegd aan producten die met gezondheid hebben te maken, zoals stappentellers, hartslagmeters of apps die je menstruatiecyclus of slaapritme analyseren. (Pieter Sabel)

Litouwen adviseert om geen telefoons meer te kopen van Chinese fabrikanten, en om al gekochte telefoons weg te gooien - 22 september 2021

Litouwen waarschuwt consumenten voor censuursoftware op telefoons van het Chinese Xiaomi. De software zou teksten detecteren en blokkeren die gevoelig liggen in China, concluderen experts van de Litouwse overheid. Het gaat onder meer om teksten zoals: ‘Tibet moet worden bevrijd’, ‘lang leve de onafhankelijkheid van Taiwan’ en ‘democratische beweging’.

Onderminister van Defensie Margiris Abukevicius waarschuwde niet alleen voor Xiaomi: ‘Onze aanbeveling is om geen nieuwe Chinese telefoons te kopen. En om toestellen die al zijn aangeschaft zo snel mogelijk weg te doen’, zei hij bij de presentatie van een onderzoeksrapport met de beschuldigingen.

De censuurfunctie zou op het Mi 10T 5G-toestel van Xiaomi staan en momenteel niet zijn geactiveerd in de ‘regio Europese Unie’. Cyberexperts van de Litouwse overheid waarschuwen wel dat het filter op afstand kan worden aangezet.

In het rapport van het cybercentrum staat dat momenteel 449 Chinese termen gecensureerd kunnen worden op de Xiaomi-telefoon. De lijst met verboden begrippen zou ook doorlopend worden aangepast. Het toestel zou bovendien versleutelde gegevens naar een server in Singapore sturen.

De Litouwse onderzoekers zeggen dat hun bevindingen ook relevant zijn voor andere landen waar toestellen van Xiaomi worden gebruikt - wat geldt voor een groot deel van de wereld. De Chinese techreus heeft nog niet gereageerd op de berichten over de vermeende censuursoftware. Het ontbreekt vooralsnog aan echt bewijs overigens dat de software op de telefoons staat.

De relatie tussen China en Litouwen staat momenteel onder grote druk. Het Oost-Europese land heeft Taiwan deze zomer toestemming gegeven een kantoor te openen dat ook de naam Taiwan draagt. China ziet het democratisch bestuurde Taiwan, een eiland voor de Chinese kust, als afvallige provincie en reageerde daar woedend op.

Litouwen is niet de eerste Europese lidstaat die waarschuwt voor Chinese telefoons. Begin augustus sprak de Belgische Staatsveiligheid ook van ‘potentiële spionagedreiging bij het gebruik van telefoons van de Chinese fabrikanten Xiaomi, Oppo en Oneplus. Concrete gevallen van spionage via telefoons in België zijn tot dusver overigens niet bekend. (ANP, Reuters, Pieter Sabel)

Ikea maakt draadloze oplader om onder tafel of bureau te plakken - 21 september 2021

Ikea brengt volgende maand een module op de markt waarmee je van tafels, bureaus en planken een draadloze oplaadzone kunt maken. Je schroeft of plakt de Sjömärke aan een blad of blank van 8 tot 22 millimeter dik, dan ontstaat op de dezelfde plek een zone waar telefoons en andere apparaten worden opgeladen. Vergelijkbaar dus met al bestaande ‘matten’ en houders waar je apparaten oplegt, maar dan werkt het door hout en plastic heen. De Sjömärke maakt gebruik van Qi-technologie, de standaard in draadloos opladen. Dat ook met deze module niet helemaal draadloos is; er is nog steeds maar één plek waar de accu van je telefoon oplaadt en het apparaat zelf krijgt elektriciteit via een snoer. Het voordeel is dan weer dat je geen technologie in het zicht hebt liggen die opladen mogelijk moet maken. Ikea maakte eerder al lampen en nachtkastjes met geïntegreerde draadloze opladers, en losse opladers. (Pieter Sabel)

LG’s 325 inch super-tv kost anderhalf miljoen euro - 16 september 2021

U dacht dat u met uw scherm van 65 inch een joekel in huis had? De nieuwe serie tv’s van LG plaatst dit formaat in perspectief. De fabrikant heeft zogenoemde dvled-tv’s in de catalogus staan die variëren van 109 tot maar liefst 325 inch. Ze zijn beschikbaar in verschillende resoluties van gewone HD tot 8k. De duurste variant kost in de VS maar liefst 1,7 miljoen dollar, omgerekend 1,45 miljoen euro, zo meldt CNet. Europese prijzen zijn niet bekend.

Dvled staat voor Direct View LED. Hierbij wordt iedere individuele pixel gevormd door een led’je. De kleinste pixel is slechts 0,9 millimeter. De tv’s met lagere resoluties zijn vanzelfsprekend goedkoper, maar hebben grotere pixels. Dit soort tv’s zijn een alternatief voor high end-projectoren, maar hebben als voordeel dat ze veel helderder zijn. (Laurens Verhagen)

Beeld LG

Vorige afleveringen van het techblog vindt u hier