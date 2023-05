‘Ineens hadden we een efficiëntere manier om groene waterstof te maken’

Beeld Ricardo Tomás

‘Het was een grote verrassing. Op een vrijdagmiddag testte ik in het laboratorium een nieuw materiaal om groene waterstof mee te maken. Ik verwachtte niet al te veel van de activiteit van de stof. Maar wat bleek: het materiaal was veel efficiënter dan de traditionele materialen die we gebruikten.

‘Groene waterstof is een schone brandstof en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Voor de productie is alleen water en duurzame elektriciteit nodig; bij de verbranding komen geen schadelijke stoffen vrij.

‘Veel landen hebben plannen met groene waterstof. De staalindustrie en de chemische industrie zullen waarschijnlijk waterstof gaan gebruiken. Maar we kunnen groene waterstof ook gebruiken in de transportsector, bijvoorbeeld in schepen en vliegtuigen.

‘Groene waterstof wordt gemaakt in grote machines, elektrolysers, die talloze elektroden bevatten. Door die elektroden loopt stroom, waardoor water uiteenvalt in waterstof en zuurstof. De elektroden zijn gecoat met een heel dun laagje elektrokatalysator. Dat is het essentiële onderdeel van de machine, het is de stof die het chemische proces op gang helpt.

‘Bij de productie van groene waterstof spelen twee uitdagingen: de activiteit en de stabiliteit van de elektrokatalysator. Hoe actiever de katalysator, hoe meer waterstof we kunnen maken met dezelfde hoeveelheid stroom. Hoe stabieler de katalysator, hoe minder vaak we hem hoeven te vervangen.

‘Samen met onderzoekers uit Karlsruhe in Duitsland wilden wij een nieuwe elektrokatalysator ontwikkelen. We waren op zoek naar een katalysator die stabieler was dan de traditionele materialen. Tegelijkertijd moest de stof ook een degelijke activiteit hebben.

‘Onze Duitse collega’s mengden vijf materialen bij elkaar tot één vaste stof. We maakten er heel dunne plakjes van en coatten de elektroden met de nieuwe katalysator. Vervolgens voerde ik wat experimenten uit. De stof bleek veel efficiënter te zijn dan we hadden verwacht. Ik durf er nog geen exact getal aan te hangen, omdat we het materiaal alleen in een laboratoriumomgeving hebben getest.

‘We weten nog niet zeker of ons materiaal ook stabieler is dan de traditionele materialen. Stabiliteitstesten duren nu eenmaal heel lang. Maar we hebben de vijf stoffen uitgekozen met het oog op stabiliteit, dus in theorie zou het goed moeten zitten.

‘Tot nog toe zijn er twee typen elektrokatalysatoren op de markt, elk met een belangrijk nadeel. Er zijn katalysatoren van platinum of iridium. Die hebben een hoge activiteit, maar platinum en iridium zijn erg zeldzame materialen. Er zijn ook katalysatoren van ijzer of nikkel. Die stoffen zijn veel beter beschikbaar, maar zijn wat minder efficiënt.

‘Het bijzondere aan onze katalysator is dat hij een hoge activiteit heeft, maar niet uit zeldzame materialen bestaat. De materialen die wij gebruiken – chroom, ijzer, kobalt, mangaan en nikkel – komen redelijk vaak voor.

‘Samen met TNO testen we onze elektrokatalysator nu op grotere schaal. In het laboratorium werken we met machientjes van een centimeter groot, maar de daadwerkelijke apparaten hebben een dwarsdoorsnede van 3 meter en zijn vele meters lang. Dat zijn heel andere omstandigheden.

‘Ondertussen zijn we ook bezig met het perfectioneren van onze katalysator. We proberen er eerst achter te komen waarom onze nieuwe katalysator zo actief is. Die kennis kunnen we vervolgens gebruiken om hem nog beter te maken. Zo dragen we hopelijk bij aan een duurzame toekomst.’