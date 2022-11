Ineens gaat het online niet over trollen en haat, maar over open standaarden en een zinvol debat

‘Een fabriek die klootzakken uitspuwt’, zo noemt Nick Cave Twitter in het boek Faith, Hope and Carnage, dat bestaat uit één lang interview met de zanger. De gesprekken vonden plaats voordat überklootzak Elon Musk de macht greep, maar de kwalificatie klinkt aardig actueel. De door miljarden ondersteunde machtsgreep komt op een precair moment voor zowel het blauwe vogeltje als de democratie. De VS staan aan de vooravond van tussentijdse verkiezingen, wat sociale media extra kwetsbaar maakt voor de verspreiding van desinformatie. Van Musk hoeft niemand een oplossing te verwachten; hij is zelf te dol op trollen en pesten, beticht tegelijk keer op keer traditionele media van het verspreiden van desinformatie en deinst er niet voor terug extreme complottheorieën met zijn achterban te delen. Zijn fans vinden het allemaal prachtig.

Tot zover het sombere nieuws. Het goede: er waait een idealistische internetwind. Ineens gaat het niet over verdienmodellen, vermaledijde algoritmes, filterbubbels, trollen, haat, polarisatie en desinformatie, maar over open standaarden, samenwerking en een zinvol debat. Verantwoordelijk daarvoor is Mastodon, het platform voor degenen die naarstig naar een uitweg uit het vergiftigde Twitter-nest zoeken.

Logo Mastodon Beeld rv

Dat Mastodon als bruikbaar alternatief voor Twitter wordt gezien, kan ook teleurstellingen opleveren. Om meteen maar even al te hoge verwachtingen te temperen: het platform is nog lang niet klaar voor de massa. De eerste stappen zijn lastig. Zoals een Volkskrant-collega me mailde: ‘Ik heb het wat zitten bekijken gisteren, maar wat een gedoe. Ik snap gewoon niet waar je allemaal moet inloggen en wat je daar dan kan zien.’ Het is een geluid dat vaker klinkt. Wie de eerste horde heeft genomen, krijgt te maken met apps die een stuk minder gebruiksvriendelijk zijn dan die van de grote Chinese en Amerikaanse techbedrijven. Verder werkt alles net even wat anders en tot overmaat van ramp waren veel servers door de plotselinge toeloop niet vooruit te branden, waardoor updates soms pas uren later doorkwamen.

Wie bereid is wat moeite te doen, krijgt echter veel terug in de vorm van hulpvaardige mensen en een archaïsch aandoende afwezigheid van advertenties, stompzinnigheid, nepnieuws en haat. Maar meer dan de praktijk is de ideologie achter Mastodon interessant. Internetidealisten praten al jaren over de noodzaak uit de klauwen van Big Tech te ontsnappen en de regie over onze data en online gedrag weer in eigen hand te krijgen. Het Europese Mastodon is een perfect voorbeeld van het zogenoemde federatieve internet, ook wel de fediverse genoemd. Kort gezegd komt dit neer op een verzameling van onafhankelijke servers die met elkaar in contact staan. Ingewikkeld? Denk aan het mailen vanaf Gmail naar een Hotmail-adres.

Anders dan bij Twitter of Facebook is er bij Mastodon niet één centraal commercieel bedrijf dat de touwtjes in handen heeft, maar zijn er veel vrijwillige beheerders. Mastodon staat nu in de belangstelling, maar er zijn ook decentraal geleide alternatieven voor bijvoorbeeld YouTube of Instagram. De komende tijd moet nu uitwijzen of dit idealistische model kans van slagen heeft voor de grote massa of dat we overgeleverd blijven aan miljardairs met een messiascomplex.