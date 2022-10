Indonesië wil fossiel van wereldberoemd oermens terug uit Nederland, hoe kansrijk is die claim?

Een reconstructie van de Javamens op basis van het door Eugène Dubois gevonden schedelkapje, in museum Naturalis in Leiden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het is 1887, en de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois heeft alles op alles gezet om af te reizen naar Indonesië. Hij is arts van beroep, maar heeft een grenzeloze fascinatie voor iets heel anders: het idee dat de mens afstamt van de aap, zoals de Engelse bioloog Charles Darwin in de jaren daarvoor heeft geopperd. De Nederlander is vastbesloten de ontbrekende schakel te vinden tussen aap en mens.

Dubois geeft zichzelf de meeste kans in Indonesië waar orang-oetans en gibbons leven die veel gelijkenissen vertonen met de mens. Eerst zoekt hij in grotten op Sumatra, daarna verlegt hij zijn werkterrein naar Java. Samen met twee korporaals van de Nederlandse genie, en met vijftig inheemse dwangarbeiders die het graafwerk opknappen, zoekt Dubois aan de oever van de Solorivier. Daar vindt hij in 1891 een kies, vervolgens een schedeldak, en weer later een bot van een linkerdijbeen.

De gefossiliseerde botten zijn niet afkomstig van een aap en niet van een mens. Het onmogelijke is gelukt: Dubois heeft een nieuwe soort gevonden, het eerste duidelijke bewijs van de evolutionaire band tussen aap en mens. Hij noemt zijn ontdekking Pithecanthropus erectus, de rechtopstaande aapachtige mens. Later, als elders op de wereld meer fossielen worden gevonden, wordt deze Javamens ingedeeld bij de soort Homo erectus.

Roofgoederen

Dubois neemt de fossielen van de mensachtige mee naar Nederland, samen met ongeveer 40 duizend resten van prehistorische dieren. Al die overblijfselen bevinden zich tot de dag van vandaag in het Leidse museum Naturalis. Maar als het aan Indonesië ligt, komt daar binnenkort verandering in. De Indonesische regering wil namelijk dat Nederland een groot aantal voorwerpen teruggeeft die ze beschouwt als roofgoederen. De Javamens is een opvallende verschijning op de lijst die de voormalige kolonie indiende bij het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Op die lijst, die dinsdag werd gepubliceerd door dagblad Trouw, staan verder allerlei kunst- en gebruiksvoorwerpen. Een kris (dolk) die werd gebruikt bij een collectieve zelfmoord op Bali. De volledige ‘Lombokschat’, bestaande uit goud, zilver en edelstenen die werden buitgemaakt tijdens de verovering van dat eiland. En de teugels van het paard van prins Diponegoro. Hij was de leider van de opstand tegen het Nederlands koloniaal bestuur tijdens de Java-oorlog van 1825-1830, waarbij naar schatting 200 duizend Javanen omkwamen.

Voor Naturalis, dat een hele tentoonstellingszaal heeft ingericht rond de Javamens, is het niet vanzelfsprekend dat de fossiele resten teruggaan naar Indonesië. ‘Dubois bedreef wetenschap volgens de mogelijkheden van zijn tijd’, zegt Corine van Impelen, directeur communicatie van het museum. ‘Hij moest de fossielen wel meenemen naar Nederland, want in Indonesië had hij geen vergelijkingsmateriaal tot zijn beschikking.’

Samenwerken met Indonesië

Volgens Van Impelen zijn fossielen bovendien ‘onvergelijkbaar’ met kunstvoorwerpen. ‘Zoiets als een masker wil je misschien ergens tentoonstellen. Maar aan deze fossielen wordt actief onderzoek gedaan. Met nieuwe technieken kunnen we veel meer te weten komen, bijvoorbeeld over de datering. Het is belangrijk dat dit onderzoek in de toekomst door kan gaan.’

Dat kan ook in Indonesië, erkent ze. ‘Maar het vraagt heel wat. Wij hebben sinds de 19de eeuw kunnen doen over het opbouwen van een infrastructuur. Dat heb je niet zomaar voor elkaar. Mocht de collectie van Dubois uiteindelijk naar Indonesië gaan, dan willen we graag samenwerken om alles ook daar goed te bewaren en ontsluiten.’

De Nederlandse minister van Cultuur, Gunay Uslu (D66), zal een besluit nemen over het Indonesische verzoek. Zij heeft advies gevraagd aan de onafhankelijke commissie Teruggave Koloniale Collecties, die nog in oprichting is en onder leiding staat van Lilian Gonçalves-Ho Kang You. ‘Die commissie bepaalt of voorwerpen op onrechtmatige wijze in Nederland terecht zijn gekomen, of niet’, vertelt Jules van de Ven, woordvoerder van de minister van Cultuur. ‘Eigenlijk is dat het enige wat telt. Niet de kunsthistorische waarde, of iets anders.’

Volgens Jos van Beurden, die aan de VU promoveerde op de teruggave van koloniale collecties, zou het ‘redelijk’ zijn om de Javamens aan Indonesië over te dragen. ‘Roofgoederen hoeven niet door geweld te zijn verkregen, het kan ook gaan om dingen die door missionarissen of wetenschappers zijn geconfisqueerd’, zegt hij. ‘Dubois heeft die botten gewoon meegenomen. Dat kon doordat er een koloniaal bewind zat, met de structurele ongelijkheid die daarbij hoort: veel gebeurde in het voordeel voor de machtigen, ten koste van de machtelozen. Je kunt zeggen: de Javamens komt uit Indonesië, dus die hoort daar thuis. En dan kan Leiden een kopie krijgen.’

Trouwens, merkt hij op, voor sommige onderzoekers zal de toegankelijkheid juist verbeteren als de resten eenmaal in Indonesië liggen. ‘Want voor veel niet-Europese wetenschappers is het lastig een visum te krijgen voor Nederland.’

Huidige opgravingen

Ondertussen gaat het onderzoek aan de Solorivier door. Ook nu nog vinden er opgravingen plaats, waarbij Indonesische en Nederlandse onderzoekers eendrachtig samenwerken. ‘De Javamens is nog steeds een icoon in de geschiedenis van de mensheid’, zegt José Joordens, paleo-antropoloog bij Naturalis en bijzonder hoogleraar in Maastricht, op de Naturalis-Dubois-leerstoel voor mensachtige paleo-ecologie en evolutie. ‘Er is nog van alles te ontdekken. Uit welke tijd stammen deze fossielen precies? De schattingen variëren nu tussen de 1 miljoen en 100 duizend jaar geleden. En gebruikte de Javamens ook werktuigen?’

De expedities van nu vinden plaats ‘in de voetstappen van Dubois’, zegt Joordens. Met één belangrijk verschil. ‘Alles wat we nu vinden blijft in Indonesië. Wist je overigens dat Eugène Dubois daar echt een held is? Elke taxichauffeur kent hem. Op de basisscholen leren de kinderen al over de evolutie van de mens en de rol van de Javamens daarbij. In Indonesië is er eigenlijk veel meer belangstelling voor dan in Nederland.’