Indicatie kosten zorgpremies: DSW verlaagt premie voor basisverzekering met 6 euro

DSW-directeur Oomen heeft de NOS laten weten dat de zorgkosten in de Miljoenennota te hoog zijn geraamd. Recentere cijfers zouden dat laten zien. 'We hebben nu een aardig beeld over de kosten van dit jaar en dat beeld is heel duidelijk: kostendalingen.' Daarbij speelt het volgens de verzekeraar onder meer een rol dat lonen in de zorg minder hard zijn gestegen. Ook zouden andere kosten zijn meegevallen.



DSW heeft daarom besloten de premie van de basisverzekering te verlagen én, 'symbolisch' , aldus Oomen, ook het verplichte eigen risico. De premie voor 2018 komt bij de zorgverzekeraar uit Schiedam uit op 1290 per jaar (107,50 per maand) voor zowel individueel als collectief verzekerden. Het eigen risico wordt met 10 euro verlaagd naar 375 euro.



De premiestelling van DSW geldt als een indicatie hoe hard de premies zullen stijgen of dalen in een jaar. Vorig jaar steeg de premie van DSW met 9,25 euro, de gemiddelde stijging kwam uit op 7,73 euro.