In zijn betoog vergeet Koolmees erbij te zeggen dat met de trein reizen in de spits al 67 procent duurder is dan erbuiten

NS-baas Wouter Koolmees gaf in een spraakmakend interview aan de treinkaartjes in de spits tientallen procenten duurder te willen maken. De treinen zijn te vol tijdens de spits, en treinreizen nagenoeg onbetaalbaar maken is natuurlijk een manier om ze leger te krijgen. Hoewel de NS voor honderd procent in staatshanden is, geldt de Wet normering topinkomens niet voor Koolmees: met een inkomen van een half miljoen ligt hij niet wakker van dure treinkaartjes. Hij niet.

In zijn betoog vergat Koolmees erbij te zeggen dat reizen in de spits al 67 procent duurder is dan erbuiten (als je een uiterst betaalbaar Flex Dal Voordeel-abonnement hebt) en dat treinkaartjes de afgelopen 15 jaar al meer dan 50 procent duurder zijn geworden. Desondanks zitten de treinen in de spits bomvol: als 67 procent prijsverschil niet werkt, waarom zou 100 procent verschil wél werken?

Over de auteur Casper Albers is hoogleraar statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Toch is het een goed idee aldus een aantal experts (waarschijnlijk fervente autorijders). Op zich hebben ze gelijk: de maatregel zal treinen in de spits vast iets minder vol maken. Maar dat kan op meer manieren. De NS kan bijvoorbeeld stoppen met het aanbieden van treinvervoer: dan weet je zeker dat geen enkele trein te vol is. Als je de stationsgebouwen omtovert tot shortstayaccomodaties voor expats en studenten zou het nog een goed verdienmodel kunnen zijn ook. Met dezelfde logica is een allesvernietigende kernoorlog ook een probaat middel om te zorgen dat er geen nieuwe coronagolf komt.

Rond treinen doet zich een opvallend cultuurverschil voor vergeleken met het wegverkeer. Als ergens een filerecord gehaald wordt, staat iedereen – van ANWB tot VVD – in de rij om meer asfalt te bepleiten. Nu hetzelfde op het spoor gebeurt, hoor je NS, ProRail, e.a., niet even hartstochtelijk pleiten voor meer treinen, meer sporen en meer perrons.

In een informatief twitterdraadje legt mijn Groningse collega Jochen Mierau uit waar de denkfout van Koolmees zit: puur gekeken naar het omlaag brengen van de spitsdrukte is het voorstel zo gek nog niet. Maar de trein is niet zomaar een product van een commercieel bedrijf. In de woorden van Mierau: ‘Basisvoorzieningen hebben een maatschappelijk verdienmodel omdat ze de randvoorwaarden vormen voor participatie in het sociale en economische verkeer. Door er een eigen verdienmodel van te eisen, volgt onderinvestering in de basisvoorzieningen en daalt de participatie.’

Het uitzoomen om het probleem in een breder kader te zien, is essentieel om een zinvolle – en betaalbare – oplossing te vinden.

De huizenmarkt is inmiddels zodanig verziekt dat de gewone man (m/v/x) het zich niet kan permitteren in Amsterdam te wonen. Dat straks geen leraren meer naar de hoofdstad kunnen forensen en veel Amsterdamse kinderen daardoor noodgedwongen vier dagen per week les krijgen, zal economische gevolgen hebben; voor het land, maar niet voor de NS. Moet Koolmees daar rekening mee houden? Dat ligt eraan of je de NS als commercieel bedrijf of als nutsvoorziening wilt zien.

En hoe ver zoom je uit? Of, in statistische termen: uit welke populatie trek je je steekproef? In de jaren tachtig en negentig was ‘centralisatie’ het politieke modewoord en werden er tal van grote semipublieke bedrijven naar de Randstad verhuisd. Het gevolg: Amsterdam is nu overvol terwijl de grensgebieden kampen met leegloop.

Jammer dat Koolmees zich toen hij nog minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vicepremier was, niet wat meer met het spitstreinvraagstuk beziggehouden heeft.