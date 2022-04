In zeven jaar kan veel, maar een goed advies uit een klimaatrapport serieus nemen kennelijk niet

De boodschap herhalen is een machtig psychologisch wapen. Maar voor het klimaat lijkt een vreemde uitzondering te gelden.

Waar een snelle overgang naar duurzame energie óók goed voor is? Voor meer energiezekerheid en minder grote prijsschommelingen.

Het valt te lezen in het IPCC-rapport over klimaatoplossingen. Niet het deze week verschenen rapport, maar dat van zeven jaar geleden, uit 2014. Hadden landen toen beter geluisterd, dan waren we nu minder afhankelijk van het gas van een oorlogszuchtige dictator. En lagen we beter op koers om klimaatrampspoed zoals meer weerextremen en gevaarlijke zeespiegelstijging voor te zijn.

Zeven jaar is lang. In zeven jaar tijd groeit een kind uit van een hulpeloos wezentje dat niet eens van z’n buik op z’n rug kan draaien naar een pratend, lezend, rekenend mini-mensje dat salto’s maakt op trampolines en kan meepraten over het Jeugdjournaal. In zeven jaar tijd kun je een hele Tweede Wereldoorlog beginnen en weer beëindigen. Maar een goed advies uit een rapport van honderden wetenschappers écht serieus nemen: dat kan dus niet, in zeven jaar.

Hier wat nieuwskoppen rond de verschijning van het IPCC-rapport over klimaatoplossingen in 2014:

‘Klimaatinspanningen schieten tekort, aldus VN-panel’ (The New York Times)

‘IPCC-rapport herinnering dat het nog niet te laat is als we nu actie ondernemen’ (The Sydney Morning Herald)

‘De wereld moet snel overschakelen op zon- en windenergie om catastrofe te voorkomen, aldus VN-wetenschappers in gezaghebbend rapport’ (Daily Mail)

Nu, zeven jaar later, luiden de nieuwskoppen zo:

‘IPCC: sneller en grootschaliger actie nodig, anders raken klimaatdoelen uit zicht’ (NOS)

‘Als we niet heel snel iets doen aan het klimaat, is het niet meer te redden’ (RTL Nieuws)

‘Boodschap van het IPCC blijft somber, alleen bij veel ambitieuzere plannen blijft doel van Parijs in zicht’ (de Volkskrant)

In de zeven tussenliggende jaren luidde de hoofdboodschap van zo’n beetje iedere klimaatonderzoeker hetzelfde. Een bekende wet van propaganda-experts en reclamegoeroes is dat herhaling cruciaal is voor de kracht van een boodschap, maar zodra die boodschap het klimaat betreft, blijkt er een vreemde uitzondering te gelden. Dan veranderen woorden als ‘nu’ en ‘ambitieus’ tussen de oren van beleidsmakers in ‘over 5 tot 10 jaar’ en ‘laten we een proefprojectje doen’.

Bij nieuws over de trage energietransitie moet ik regelmatig de drang onderdrukken om wanhopig met mijn hoofd tegen een dieselgenerator te bonken. Vervroegde sluiting kolencentrale? Uitgesteld want nu is de energieprijs hoog en de CO2-prijs laag, dus er kan nog lekker aan verdiend worden. De Utrechtse wijk Overvecht-Noord van het gas krijgen? Na vier jaar inspanningen is er nog geen enkele woning van het gas af in deze ‘proeftuin aardgasvrije wijken’, maar is er vooral ruzie over wie wat gaat betalen. Het gaat zo stroperig dat de oude gasleidingen nu alsnog vervangen moeten worden door nieuwe. Ondertussen kampen consumenten die een laadpaal, zonnepanelen of warmtepomp willen vaak met steeds grotere wachttijden omdat ons stroomnet nog niet klaar is voor de groene revolutie.

De overheid startte afgelopen weekend de campagne ‘Zet ook de knop om’, met tips om minder energie te verbruiken. Zet de thermostaat op 15 graden als je niet thuis bent of gaat slapen, verwarm alleen de ruimten waar je bent en zet ’m daar op maximaal 19 graden, douche maximaal vijf minuten. Wie alle tips opvolgt, kan volgens de overheid 36 procent op de gasrekening besparen.

Mooi initiatief, wel een curieuze timing zo aan het einde van het stookseizoen. En vreemd dat we die tips niet al zeven jaar geleden massaal met elkaar deelden, maar dat er blijkbaar eerst een oorlog voor nodig was.

In een eerdere versie van deze column werd het IPCC-rapport een milieurapport genoemd. Dit is veranderd in klimaatrapport.