‘In onze bijvangst zat een apart visje: een nieuwe soort’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe visonderzoeker Bram Couperus op een verrassende plek een nieuwe vissoort ontdekte.

‘Ik had nooit voor mogelijk gehouden dat wij een nieuwe diersoort zouden ontdekken. Toch hebben we dat gedaan.

‘Elk jaar gaan wij drie weken lang op onderzoeksreis naar de Atlantische Oceaan ten westen van Ierland. In samenwerking met andere Europese landen schatten we daar de hoeveelheid blauwe wijting. Onze schattingen worden gebruikt om de Europese visquota vast te stellen.

‘Blauwe wijting is een vis die op een diepte van 500 meter leeft, in de schemerzone van de oceaan. Qua gewicht is het de vis die de Nederlandse visserij het meest vangt. Je ziet hem niet in z’n geheel in de viskraam liggen, maar hij wordt wel degelijk gevangen voor de menselijke consumptie. Zo kan je blauwe wijting gebruiken om surimi te maken.

‘Tijdens onze reizen speuren we dag en nacht de zee af naar blauwe wijting. Wanneer we op onze echo’s een dikke laag vissen zien, zetten we het net uit. Dat is een enorme zak: groot genoeg om een Boeing 747 in te passen.

‘De vangsten brengen we aan boord en vervolgens sorteren we alle vissen. Dat doen we om zeker te weten dat de vissen op de echo inderdaad blauwe wijtingen zijn. Als bijvangst komen we de meest waanzinnige vissoorten tegen, zoals vissen met lichtorgaantjes en vissen met enorme tanden.

‘Tijdens onze reis van vorig jaar lag er een apart visje op de sorteerband. Hij sprong er direct uit. Het was een visje van ongeveer 5 centimeter groot met een duidelijk patroon van zwarte strepen op zijn lichaam. Dat zien we eigenlijk nooit, de meeste vissen in de schemerzone zijn zilverachtig, zwart of rood.

‘We doen altijd hard ons best om voor alle vissen te achterhalen van welke soort ze zijn. Maar deze vis stond in geen enkel boek. Uiteindelijk vond ik een vis die er een beetje op leek, de zogenaamde diepzeeharing. Ik mailde een Russische taxonoom die deze soort had beschreven, maar onze vis bleek geen diepzeeharing te zijn. De Rus opperde dat onze vis misschien van het geslacht microichthys was.

‘Het bleek inderdaad een microichthys te zijn. Een Duitse taxonoom had net een artikel over dit geslacht geschreven, dus ik besloot hem te contacteren. Ik stopte mijn vis in een beetje alcohol en verstuurde hem naar Stuttgart. De Duitse expert zag gelijk dat we een nieuwe vissoort te pakken hadden.

‘Binnen hetzelfde geslacht waren al drie andere vissoorten beschreven. Die zijn zuidelijker gevangen, bijvoorbeeld in de Middellandse Zee, en zijn maar 2 tot 4 centimeter groot. Onze vis is een stukje groter en daarom hebben we hem microichthys grandis genoemd. Letterlijk vertaald: de grote kleine vis.

‘Ik denk dat de microichthys grandis op de bodem van de zee leeft, in holtes tussen dode stukken diepwaterkoraal. Op die manier zit hij goed beschut. Omdat zijn bek naar boven staat gericht wacht hij waarschijnlijk rustig op een prooi, om naar boven te schieten zodra er iets lekkers voorbijzwemt.

‘Wereldwijd zijn er ongeveer 34 duizend vissoorten bekend. Elk jaar komen daar 150 nieuwe soorten bij. Bijna alle nieuwe diersoorten worden ontdekt in afgelegen gebieden of in museumcollecties. De oceaan bij Ierland is zo’n beetje voor onze voordeur en het is ook nog eens een plek waar Nederlandse vissers vaak komen. Dat we zo dichtbij een nieuwe vissoort vonden, voelt voor mij als een enorme bonus.’