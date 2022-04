In Nederlandse oorlogsarchieven is kopiëren vaak verboden. Zo verspillen historici tijd

Journalist en schrijver Sytze van der Zee moet voor zijn biografie van Willi Lages veel overschrijven uit het Niod-archief. Beeld Els Zweerink

Dag na dag, week na week zit historicus Robin te Slaa in de studiezaal van het Niod alle stukken over te typen over de naoorlogse rechtszaak tegen NSB-kopstuk Van Geelkerken. Het is hem niet toegestaan om uit het vuistdikke dossier ook maar iets te kopiëren en dus zit Te Slaa, die werkt aan het derde deel van een geroemde trilogie over de geschiedenis van de NSB, een tijdrovende klus te doen. Komt hij in het dossier de naam tegen van een interessante kandidaat van wie hij ook documenten wil inzien, dan moet hij een nieuwe aanvraag indienen, weken wachten, en weer gaan overtikken.

Naast hem in de Amsterdamse studiezaal zit vaak journalist en schrijver Sytze van der Zee, die bezig is met de biografie van Willi Lages, hoofd van de Sicherheitsdienst en Sicherheitspolizei in Amsterdam. Van der Zee vond laatst in een map een brief van Lages in het Sütterlin, onleesbaar oud-Duits. Die brief had hij graag door een Duitse historicus laten vertalen. Kon niet, een fotokopie was uitgesloten.

Verderop, in het Haagse Nationaal Archief, zucht de jonge historicus Daan de Leeuw, onder dezelfde beperkingen. In de studiezaal controleert een surveillerende archiefmedewerker of de camera van zijn laptop wel is afgeplakt, zodat hij niet stiekem documenten fotografeert. De Leeuw werkt aan een proefschrift over het lot van Nederlandse Joden in concentratiekampen en daarvoor heeft hij driehonderd naoorlogse getuigenverklaringen nodig. Van al die getuigen moest hij eerst aantonen dat ze waren overleden – dat lukte lang niet bij iedereen. Daarna begon het overschrijven, vele honderden pagina’s. ‘Het is monnikenwerk’, zegt hij. Van de vier jaar die hij heeft uitgetrokken voor zijn promotieonderzoek heeft hij inmiddels vijf maanden besteed aan overschrijven.

De ruim 9 kilometer aan oorlogsdocumenten in het Nationaal Archief zijn een schatkamer voor historici, maar het onwrikbare beleid dat er is ingesteld, maakt hun onderzoek lastiger, tijdrovender, duurder en soms zelfs onmogelijk, zo blijkt uit gesprekken met een groot aantal oorlogsonderzoekers. Terwijl historisch onderzoek essentieel is om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend te houden, zegt hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart (VU), en er voor dat onderzoek grote maatschappelijke belangstelling bestaat. Wetenschappelijk talent en onderzoekssubsidies worden nu verspild door starre regels, constateert Veraart. Regels die ze in het buitenland helemaal niet toepassen.

De meeste dossiers in de Nederlandse oorlogsarchieven zijn bijna 77 jaar na de bevrijding nog altijd beperkt openbaar: voor onderzoekers zijn die dossiers alleen in te zien als kan worden aangetoond dat de hoofdpersoon is overleden. Tien jaar geleden oordeelde een Haagse rechtbank dat een archiefinstelling geen toezicht meer kan uitoefenen op beperkt openbare stukken als die in de vorm van een kopie het archief verlaten. Want wie weet hoeveel andere namen er in al die onoverzichtelijke archiefstukken nog voorkomen, namen van getuigen, van slachtoffers of van kinderen die mogelijk nog wél in leven zijn.

Sindsdien heeft het Nationaal Archief, waar verreweg de meeste Nederlandse oorlogsdocumenten zijn ondergebracht, het beleid aangescherpt en is kopiëren verboden. En omdat het Niod in Amsterdam, het instituut voor oorlogsdocumentatie, veel stukken uit het Haagse archief in bruikleen heeft, gelden ook daar strengere regels.

Het is ondoenlijk om al het archiefmateriaal door te nemen en elke keer alle namen te controleren, zegt rijksarchivaris Afelonne Doek, algemeen directeur van het Nationaal Archief. Alleen al voor inzage in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, de ruim 500 duizend dossiers over (vermeende) foute Nederlanders, komen jaarlijks 4.500 aanvragen binnen, zegt Doek. In de kopieën uit die dossiers zouden dan alle namen van mogelijk nog levende personen moeten worden weggelakt. Daar heeft het archief de mankracht niet voor, zegt ze.

Sytze van der Zee met zijn aantekeningen. Beeld Els Zweerink

‘Het is een volkomen irrationeel systeem dat aan de buitenwereld niet valt uit te leggen’, zegt historicus Te Slaa. ‘Waarom mogen we wel overschrijven en niet kopiëren? Als ik wil, kan ik toch alles wat ik overtik gewoon online zetten?’ Omdat de studiezaal een beperkt aantal plekken heeft en onderzoekers daar maandenlang aan het overtypen zijn, groeit voor andere onderzoekers bovendien de wachttijd. Die is opgelopen tot soms wel vier maanden. Van der Zee spreekt van ‘wurgende bureaucratie’. Volgens historicus Ad van Liempt is het archief erin geslaagd ‘om alle onderzoekers woedend te maken’.

Goed onderzoek is alleen maar mogelijk als wetenschappers de beschikking hebben over al het onderzoeksmateriaal, zegt Veraart. En dat betekent dus: alles overschrijven wat je tegenkomt, verduidelijkt historicus en jurist Joggli Meihuizen, auteur van vijf boeken over de oorlogsjaren. ‘Pas tijdens het schrijven ontdek je welke informatie relevant is.’

Sinds de overdracht van het omvangrijke Rode Kruis-archief aan het Nationaal Archief, ruim twee jaar geleden, is er voor historici extra archiefleed bij gekomen. Voorheen hadden ze vrij toegang tot de oorlogsdocumenten van het Rode Kruis. Kopiëren was geen probleem, het volstond om een verklaring in te vullen waarin ze beloofden zorgvuldig met de persoonsgegevens om te gaan. Na afloop legden ze ter controle hun onderzoek voor. ‘Dat heeft nooit enig probleem opgeleverd’, zegt rechtshistoricus Raymund Schütz, die bijna twintig jaar in het oorlogsarchief van het Rode Kruis werkte. Die service is grotendeels verdwenen.

E-mails die vorig jaar na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) werden vrijgegeven, maken duidelijk dat de archivarissen van het Rode Kruis zich vergeefs hebben ingespannen om het oorlogsarchief zo toegankelijk mogelijk te houden. Zelfs Herinneringscentrum Westerbork, waar jaarlijks nog tal van nabestaanden aankloppen met een verzoek om informatie, dreigde van digitale toegang tot belangrijke archieven te worden afgesloten. Dat werd pas gerepareerd nadat Westerbork de minister van Onderwijs een brief had geschreven. Het is een richtingenstrijd geworden, zegt Schütz: ‘Het faciliteren van de herinnering, daar zou het om moeten draaien. Maar het handhaven van de regels staat nu voorop.’

In het buitenland gaat het volstrekt anders

Opmerkelijk genoeg is het beleid in de grote buitenlandse oorlogsarchieven volstrekt anders. Van het Bundesarchiv in Berlijn, Yad Vashem in Jeruzalem tot het United States Holocaust Memorial Museum in Washington: Nederlandse onderzoekers kunnen er zonder problemen documenten inzien of kopieën verkrijgen. Historicus Theo Gerritse, auteur van de biografie over SS-leider Hanns Albin Rauter, vertelt dat hij vanuit Oostenrijk zelfs nog documenten kreeg nagestuurd die hij daar zelf niet had ontdekt.

Nu doet zich de vreemde situatie voor dat van de complete cartotheek van de Joodse Raad zonder beperkingen kopieën zijn te raadplegen op de website van de Duitse Arolsen Archives, het grootste internationale Holocaust-archief ter wereld, terwijl de digitale kaartenbak hier beperkt openbaar is. Die kopieën zijn een paar jaar geleden door het Rode Kruis-archief aan het archief in Bad Arolsen geschonken, het was de enige oplossing voor een dreigend slot op de deur, zegt Schütz. ‘Terwijl het digitale beheer van zulke belangrijke oorlogsdocumenten toch gewoon in Nederland zou moeten liggen’, vindt hij.

Hoe kan het dat buitenlandse archieven soepeler met de vrijgave van documenten omgaan terwijl daar dezelfde privacyregels gelden? Illustratief is het commentaar van de privacyspecialist van de Duitse Arolsen archives op de website. Wetten mogen de publicatie van belangrijke historische documenten niet in de weg staan, schrijft hij. Het archief eert de nagedachtenis aan de slachtoffers van de Holocaust ‘door te publiceren, niet door beperkingen op te leggen’.

Het is een kwestie van anders interpreteren, zegt Charles Jeurgens, hoogleraar archiefwetenschap aan de UvA. In Nederlandse oorlogsarchieven houden de privacywet, de archiefwet en een door de rechter opgelegd kopieerverbod de boel op slot, terwijl er in al die juridische regelgeving toch best ruimte zit voor een flexibel beleid, denkt Jeurgens. Zo biedt de privacywet (AVG) een uitzonderingsmogelijkheid: in artikel 24 staat dat bijzondere persoonsgegevens mogen worden verwerkt als aan een aantal voorwaarden is voldaan. ‘De discussie gaat over het woord verwerken, wat betekent dat? Dat is alles wat je met gegevens doet, dus overschrijven, maar ook kopiëren. Als wetenschappers aan de voorwaarden voldoen en beloven dat ze de privacy van anderen niet schenden, dan is het niet onlogisch om ze kopieën van documenten te verstrekken.’

Verschuif de verantwoordelijkheid naar de wetenschappers, zij vallen ook onder de privacywet, zegt historicus Van Liempt. ‘Als ik een fout maak, moet ik daarvoor boeten, niet het archief dat mij de documenten verschaft.’

En de uitspraak van de Haagse rechter dan, die tien jaar geleden een bom legde onder het kopieerbeleid? Hoogleraren Veraart en Jeurgens zijn van mening dat er op die uitspraak nogal wat valt af te dingen. De zaak draaide om een man die kopieën wilde hebben van beperkt openbare documenten die betrekking hadden op de executie van zijn vader in 1945. Die kopieën kreeg hij niet, maar nergens in de uitspraak staat dat er voortaan een algemeen kopieerverbod moet gelden, aldus Jeurgens. Zelfs de archiefwet gooit volgens hem de deur niet op slot.

In de Europese privacywet is een paar jaar geleden een overweging opgenomen die lidstaten de mogelijkheid geeft om onder meer documenten over de Holocaust vrij te geven. Het zou hebben geholpen, zegt Jeurgens, als de Nederlandse overheid daar wat actiever mee aan de slag was gegaan, zoals in het buitenland is gebeurd.

Beeld Els Zweerink

‘Ik zit hier niet om het onderzoekers moeilijk te maken’

Tien jaar lang al proberen historici het Nationaal Archief te bewegen tot een ander beleid. Hoogleraar Veraart zat in 2013, samen met twee collega-onderzoekers, met de toenmalige rijksarchivaris om de tafel. Er zou een ‘convenant Tweede Wereldoorlog’ komen, zo blijkt uit de correspondentie, er zou worden overlegd met de minister, er zou een plan van aanpak komen. ‘We hebben er nooit meer iets over gehoord’, zegt Veraart. In de jaren erna volgden open brieven, opiniestukken in dagbladen, Kamervragen en rechtszaken, allemaal zonder succes.

Rijksarchivaris Afelonne Doek is al de derde directeur van het Nationaal Archief die met de grieven van historici te maken krijgt. Ze kent hun kritiek, zegt ze, en ze is echt van plan om hun tegemoet te komen. ‘Ik zit hier niet om het onderzoekers moeilijk te maken. Ik snap dat ze goede bedoelingen hebben. Maar het is ook belangrijk dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die aan ons zijn toevertrouwd. Daarom toetsen we iedere aanvraag die binnenkomt. We merken dat nabestaanden zich soms zorgen maken. Wij moeten ook voor hun belangen opkomen.’

Een gedeelde verantwoordelijkheid, dat is waar Doek naartoe wil. ‘De onderzoekers zeggen: laat ons vooraf tekenen dat we zorgvuldig met de privacy omgaan. Daar wil ik graag een gesprek met ze over hebben.’ Juristen van het Nationaal Archief bekijken nu of ze in de wetten en regels bewegingsruimte zien, zegt Doek, zodat kopieën maken misschien toch mogelijk wordt. Daarover wordt overlegd met de ministeries van Onderwijs (waar het archief onder valt) en van Justitie (eigenaar van het CABR-archief over foute Nederlanders). Tussen overschrijven en kopiëren bestaat alleen maar een juridisch verschil, erkent ze, een verschil dat misschien op termijn kan vervallen.

Er wordt nu proefgedraaid met een klein archief, Doek hoopt dat ze nog dit jaar een eerste verruiming kan toezeggen. ‘Als het nieuwe beleid werkt, moeten we bekijken hoe we de kopieervrijheid kunnen uitbreiden.’

‘Ik ga mijn collectie nu niet schenken’

Historicus Theo Gerritse deed zijn onderzoek naar SS-leider Rauter in een tijd dat hij nog gewoon kopieën meekreeg, maar als hij onder de huidige omstandigheden had moeten werken, had hij zijn biografie nooit kunnen schrijven, erkent hij. ‘Ik heb nu een omvangrijke collectie met documenten over Rauter, ook uit buitenlandse archieven. Die zou ik best aan het Nationaal Archief willen schenken, maar dat doe ik niet, want stel je voor dat ik nog iets wil opzoeken. Dan moet ik straks een verzoek indienen om mijn eigen archief in te kunnen.’

Historicus Daan de Leeuw vertrekt binnenkort naar het Holocaust-archief in Washington, waar hij vrijuit over documenten kan beschikken. ‘Doel van de nazi’s was om alle Joden te vermoorden en alle sporen van die massamoord uit te wissen’, zegt hij. ‘We zien nu overal het antisemitisme weer oplaaien en er is maar één manier om dat te doorbreken, door te vertellen wat er toen is gebeurd. Laten we niet doen wat de nazi’s beoogden, laten we alle informatie die over de Jodenvervolging bewaard is gebleven voor iedereen zo toegankelijk mogelijk maken.’