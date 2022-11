In Nederland liggen de tweedehands grondstoffen voor het opgraven. Waarom gebeurt dat (nog) niet?

Hoogleraar Ester van der Voet: ‘Tot de mensheid is uitgestorven kunnen we onszelf maar beter van een toekomst voorzien.’ Beeld Universiteit Leiden

Op haar bureau staat een houten kistje met een schakelaar erop. ‘Useless box’, staat er in zwarte letters op. Na het omzetten van de schakelaar schuift een klepje open. Er komt een staafje tevoorschijn dat het knopje weer omzet, waarna het staafje terug in z’n schulp kruipt.

Een nutteloos ding, van de collega met wie ze haar werkkamer deelt, maar wel symbolisch voor een hoogleraar duurzaam grondstofgebruik aan de Universiteit Leiden.

Ester van der Voet (66) is sinds februari dit jaar die hoogleraar. Ze adviseert onder meer de overheid over nuttiger gebruik van grondstoffen. Of beter: het hergebruik ervan. Deel van haar vakgebied is het thema urban mining. Dat onderzoekt hoeveel grondstoffen in de ‘mijn’ Nederland (en daarbuiten) zouden kunnen worden hergebruikt. Veel leidingen en kabels voor water of elektriciteit blijven bij vervanging ongebruikt onder de grond liggen, omdat terugwinnen niet rendabel is of omdat niemand eraan denkt. Een goudmijn, zou je kunnen zeggen.

Wat ligt er allemaal in die mijn?

‘De grote bulk is beton en staal. Niet de meest vervuilende materiaalstromen, maar wel de grootste. Beton wordt nauwelijks hergebruikt, nadat een gebouw is afgebroken. Hooguit als opvulmateriaal van asfaltwegen. Dat is een soort downcycling, geen hoogwaardig hergebruik. Voor dat laatste bestaan wel technieken, maar hergebruik is nu duurder dan nieuw beton maken.

‘Ook bestaan hier en daar vragen over de kwaliteit van tweedehandsbeton. Ik denk ten onrechte, maar de bouw is gebonden aan strenge regulering en kwaliteitseisen. Bouwbedrijven en aannemers nemen dan liever het zekere voor het onzekere en gebruiken dus nieuw beton. Verder liggen onder de grond in Nederland vele kilometers leidingen met koper en aluminium. Het is een slapende voorraad, die naast nieuwe leidingen blijft liggen.’

Over wat voor hoeveelheden hebben we het dan?

‘Die getallen gaan je bevattingsvermogen te boven. We hebben het voor zover mogelijk in kaart gebracht: in totaal is in Nederland 7,81 miljard ton gebruikt materiaal voorhanden. Per hoofd van de bevolking is dat 448 ton. Dat zit in spullen, leidingen, gebouwen. Van koper en aluminium is in totaal bijna 9 miljoen ton ‘in voorraad’; 400 duizend ton ervan ligt nu onder de grond, voornamelijk als elektriciteitskabel. Zo’n 13 duizend ton dáárvan ligt ongebruikt onder de grond, waarbij je dus moeite moet doen om eraan te komen.’

Waarom gebeurt dat niet?

‘Het is nog te duur en te lastig om weg te halen. Maar daar wordt de laatste tijd wel anders over gedacht dan vroeger. De overheid heeft bijvoorbeeld wel oren naar de mogelijkheden. De doelstelling is 50 procent reductie van primair grondstofgebruik in 2030, maar ze hebben eigenlijk geen idee hoe. Dus krijgen ze graag advies.’

Recycling van beton bij het bedrijf New Horizon. Beton wordt nog weinig hergebruikt; nieuw beton maken is goedkoper dan recyclen. Beeld Wiosna van Bon

Wat zou er moeten gebeuren?

‘Voor een duurzame of circulaire economie haal je niets meer uit de grond en houd je de huidige materialen van gebouwen, infrastructuur en producten in gebruik. Dat kan door recyclen en dat gebeurt al wel, maar voor geen enkel materiaal al voldoende.

‘Een andere optie is de levensduur van producten verlengen. Bijvoorbeeld door reparaties te vereenvoudigen. Een telefoontje dat niet meer werkt, kun je vaak niet eens meer openmaken. Onlangs was mijn wasmachine defect. De trommelas bleek gebroken, ik moest volgens de monteur maar een nieuwe wasmachine kopen. Repareren was maar net ietsje goedkoper, en vaak is het zelfs duurder. Dat klopt niet.

‘Als consument kun je nog meer: je hoeft echt niet elk jaar de nieuwste iPhone. Afval kun je prima gescheiden inzamelen en wegbrengen. Daar gaat weleens wat mis, maar er gaat ook veel goed. Het bedrijf Umicore in Antwerpen werkt met smelters voor afgedankte apparaten. Bij verschillende temperaturen kunnen ze er de kleinste metalen uit halen.’

Hoe komt u aan die voorraadgegevens?

‘Verzamelen, uit veel diverse bronnen. Ook voor wetenschappers is dat niet eenvoudig. Een inventarisatie van urban mining bestond nog niet, ook niet bij een instantie als het CBS. Voor gebouwen bestaat wel de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, waarop gegevens van elk gebouw in Nederland staan. De hoeveelheid beton dan weer niet – daarvoor moet je literatuur raadplegen en enkele kleine databases. De totaalcijfers die ik net noemde, kennen dus nog grote marges.

‘Voor het landelijke elektriciteitssysteem hebben we alle netbeheerders aangeschreven. Die hadden wel informatie, maar wilden die niet altijd geven. Voor het gassysteem zit nu nog een gat in onze kaarten, omdat één provider in Overijssel weigert gegevens beschikbaar te stellen. Ze vinden het een risico: als je precies weet wat waar ligt, zou je er ook een bom op kunnen gooien, is het idee.

‘KPN, nu vooral druk met de aanleg van glasvezelkabel, vroeg ons onlangs waar hun koperen leidingen liggen en hoe groot die voorraad is. Dat weten ze dus zelf niet, maar nu willen ze het wel weten om te zien wat ze ermee zouden kunnen. Ze denken daar ook dat het misschien ooit verplicht zal worden om je rommel op te ruimen en te hergebruiken. Dat lijkt mij geen slecht idee.’

Kennelijk is de noodzaak nog niet groot genoeg voor de grote bedrijven.

‘Er zijn al wel voorbeelden van bedrijven die een nieuwe koers varen. New Horizon bijvoorbeeld, dat zich opstelt als makelaar tussen slopers en bouwers. Daar kun je als bouwer heen, voor een partij van het een of ander. De Bruggenbank is een soort Marktplaats voor afgedankte bruggen. Gemeenten en provincies maken er gebruik van en er is belangstelling voor. Dat bestaat dus al.

‘Voor het overige is een gedragsverandering nodig. Dat kan snel gaan, in een paar decennia. Ik schat dat 80 procent van mijn studenten nu vegetarisch eet. Er is nog veel meer mogelijk. Maar er zitten ook haken en ogen aan. De tweedehandskledingmarkt is bijvoorbeeld al best groot. Alleen komt die niet in plaats van, maar boven op de reguliere kledinghandel. Die kledingstromen gaan de hele wereld over. Zo duurzaam is die tweedehandsmarkt dus ook weer niet. Het idee is aardig, maar in de uitwerking gaat het mis.’

Als het opgraven van oude grondstoffen niet rendabel is, zal geen bedrijf er brood in zien. Is er een verdienmodel?

‘Bij urban mining is dat probleem nummer 1: niemand weet precies hoeveel er terug te halen is en wat ermee te verdienen valt. Het economisch denken gaat over stromen, nooit over voorraden. Als een gedolven grondstof eenmaal is verkocht, kijkt niemand er meer naar om. Terwijl we er wel iets mee kunnen. Zeker wanneer we ons onafhankelijk willen maken van landen als Rusland of China. Door geopolitieke veranderingen kan ook het denken hierover ineens omslaan. Zo hebben de vele nadelen van de toestand in de wereldpolitiek ook nog een voordeel.’

Bij New Horizon. Het bedrijf stelt zich op als makelaar tussen slopers en bouwers. Beeld Wiosna van Bon

Waar begon uw interesse in dit vakgebied?

‘Ik promoveerde in 1996 op ‘materiaalstroomanalyse’. Dat vakgebied was al gericht op milieu-effecten. Het beroemde rapport van de Club van Rome uit de jaren zeventig was een drijfveer. De voorspellingen daarin over bevolkingsgroei, vervuiling en andere ontwikkelingen klopten behoorlijk. Alleen op het vlak van grondstofgebruik zat de club ernaast. Volgens de voorspelling zou de wereldvoorraad koper, zink en andere metalen voor het einde van afgelopen eeuw op zijn.

‘Dat bleek te simplistisch. De onderzoekers hadden alleen gekeken naar de verwachte vraag en de reserves. Maar die reserves, de voorraden, zijn geen statisch begrip. Het is dat waarvan geologen destijds dachten dat het op dat moment met winst uit de grond gehaald kon worden. Als de technologie voortschrijdt, en dat is gebeurd, kun je ook armere ertsen mijnen, die kunnen worden toegevoegd aan de totale reserves.

‘Ik dacht destijds ook dat het gebruik van grondstoffen een van de belangrijkste oorzaken was van milieuproblemen. Maar het ligt complexer. Het begint bij het uit de grond halen en de verspreiding, daarna komt de vraag naar grondstoffen en producten vanuit industrie en consument. Die leidt tot afval, uitstoot van giftige stoffen, fijnstof, landgebruik, watergebruik, transport. Zulke complexe milieuproblemen los je niet op met enkel een filtertje op een fabriekspijp.’

Het hergebruik gaat te langzaam, terwijl slecht nieuws over klimaat en natuur aanhoudt. Stemt dat u wanhopig?

‘Ik zie mijn studenten terechtkomen op posities waarvan ik denk: hier kun jij verschil maken. Bij overheden bijvoorbeeld. Een studente zit nu hoog in de boom als adviseur voor circulaire economie in Taiwan. Sommigen werken bij het RIVM en bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Met ons internationale masterprogramma Circle richten we een internationale community op die over grenzen kijkt en zonder vooroordelen kennis deelt over elkaars culturen en gewoonten. Dat vind ik zo belangrijk. Want dit zijn wereldwijde problemen, die lastig zijn op te lossen.

‘Ondanks alles heb ik vertrouwen in de toekomst. Processen verlopen traag en duren te lang, maar er is al veel gaande. Zie de energietransitie – die is zich echt aan het voltrekken, terwijl velen daar lang over getwijfeld hebben. Natuurlijk kan het altijd sneller. Maar tegen mensen die nu al somberen dat we die maximale anderhalve graad opwarming niet gaan halen, zeg ik: moeten we dan het bijltje erbij neergooien? Natuurlijk niet.

‘In principe geloof ik dat de mensheid in staat zal zijn ook dit probleem te tackelen. Eer het zover is, zijn we vast veel kwijtgeraakt. Maar misschien kunnen er dingen terugkomen, of hebben we in elk geval een situatie die leefbaar is. Voor de planeet zou het ongetwijfeld beter zijn wanneer de mensheid uitsterft. Maar tot die tijd kunnen we onszelf maar beter van een toekomst voorzien.’