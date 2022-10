In het instructieboekje van onze elektrische auto leek de tijd dertig jaar stil te hebben gestaan

‘Kom, dan gaan we de jongens uit school halen met de nieuwe auto!’ Onze nieuwe tweedehandselektromobiel, een Kia Niro uit 2019, is net afgeleverd, en naar ons plattelandsschooltje is een goed stukje om hem nog even wat uit te proberen. Ems pakt haar jas en ik trek aan de laadstekker om de auto los te koppelen. Die muurvast blijft zitten. Ah, op zich logisch dat ze dat doen, om te voorkomen dat bij laden in de publieke ruimte mensen zomaar de auto kunnen ontkoppelen en er zelfs met de kabel vandoor kunnen. Maar dit is onze eerste keer dat de auto aan de lader hangt en ik realiseer me ineens dat ik niet weet hoe hij los moet.

Ik kijk op het dashboard of er een knopje zit, zoals je hebt om een tankdop te openen. Nope. Ook geen mededeling op het dashboard met ‘doe dit of dat om te ontkoppelen’. Het menu in dan. Nee, niks. Dit is tegen de interactieregel in dat een ontwerp gebruikshints hoort te geven over hoe je in ieder geval de belangrijkste en vaakst voorkomende handelingen kunt verrichten. Uiteindelijk wordt het allemaal te krap en besluiten we de andere, ouwe trouwe verbrandingsauto te pakken.

Als we terug zijn van de jongens uit school halen ga ik nóg een keer door de hele auto heen, maar ik kom er niet uit. Dus open ik het instructieboekje en kom terecht ergens in de jaren negentig. Een zwart-wit boekje, rommelige, onaantrekkelijke lay-out en onduidelijke teksten. Onze vorige auto was uit 2011, en je merkt gelijk dat deze nieuwe echt weer een slag geavanceerder is. Dat maakt het kwaliteitsverschil met het instructieboekje nóg groter. In het boekje lijkt de tijd de afgelopen dertig jaar stil te hebben gestaan.

Ik kan in de stress niet vinden wat ik zoek en probeer YouTube. Daar heeft Kia in ieder geval voor een nieuwere versie van de Niro instructievideo’s staan, maar pas vanaf eind 2020, ten tijde van het geüpdatete model. Beetje laat op het feestje, maar ze maken in ieder geval gebruik van nieuwere mogelijkheden om gebruiksinstructies te geven. Nu nog een nette landingspagina op de site van Kia, waarop de instructievideo’s per type te vinden zijn, bijvoorbeeld naast de instructieboekjes. Die bij voorkeur snel opduikt als je zoekt op ‘Kia Niro elektrisch instructievideo’s’.

Het basisidee is dat een product zichzelf uitlegt, dus dat je ín of aan de auto kunt zien hoe je de kabel moet ontkoppelen. Maar dat een product zichzelf uit zou moeten leggen, wil niet zeggen dat je de uitleg – het instructieboekje of de -video’s – niet óók goed moet ontwerpen. Maar goed, hoe je de kabel loskoppelt? In de eerste vijftien seconden nadat je de auto opent kan de kabel los, daarna schiet-ie weer vast. Moet je nét even weten.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk