In het centrum van de Melkweg wemelt het van de zwarte gaten: waarschijnlijk zijn het er meer dan tienduizend

Zwartegatendubbelsterren

Gas van de ster wordt opgezogen en hoopt zich op in een platte, roterende schijf rond het zwarte gat. Het gas wordt daarbij zo heet dat het röntgenstraling uitzendt. Omdat Nasa's ruimtetelescoop Chandra alleen de allerhelderste röntgenbronnen kan zien, moeten er veel meer van dit soort zwartegatendubbelsterren in het Melkwegcentrum zijn: minstens een paar honderd, volgens Charles Hailey (Columbia University) en zijn Amerikaanse en Chileense collega's.



En het totale aantal zwarte gaten in het gebied is nóg veel groter: waarschijnlijk meer dan tienduizend, aldus de astronomen. Lang niet alle zwarte gaten maken namelijk deel uit van een dubbelstersysteem. Je kunt berekenen dat er dan ook een heleboel in hun eentje door het leven moeten gaan. Die zijn dus nooit te zien, ook niet met de Chandra-röntgentelescoop. Hier op aarde hebben we gelukkig geen last van al die kosmische slokops: het Melkwegcentrum bevindt zich op 27.000 lichtjaar afstand, en zo ver reikt hun aantrekkingskracht bij lange na niet.