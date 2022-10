In het casino liep ik mee met een vrouw die een systeem zei te hebben waarmee ze altijd won bij roulette

‘Het gemiddeld geleden verlies is 153 euro per maand’, las ik in een artikel over onlinegokken. Ik vind het moeilijk om me iets voor te stellen dat treuriger is dan iemand die online gokt (hooguit ‘een man die met twee bakkebaarden aan en haar op z’n hoofd als Bison Kit op de kermis alleen in een botsauto zit’, om Jeroen van Merwijk te citeren).

Bij een casino weet je ook dat je uiteindelijk altijd verliest, maar ben je in elk geval nog een avondje uit. Jaren terug liep ik voor een rapportage een avond mee met iemand die beweerde dat zij een systeem had bedacht om altijd te winnen bij roulette.

Haar systeem was een variant op een klassieke strategie waarbij je inzet op rood of zwart en elke keer als je verliest je inzet verdubbelt. Zodra je wint, krijg je alle verliezen terug plus win je de oorspronkelijke inzet. Als je bijvoorbeeld begint met 1 euro en drie keer achter elkaar verliest voordat je wint, dan heb je in totaal 1 + 2 + 4 + 8 = 15 euro ingezet. Zodra je de vierde keer bij je inzet van 8 euro wint, krijg je 16 euro. Je wint dus één euro.

Er zijn hierbij twee problemen: er zit een nul op het rad wat de kansen in je nadeel verandert. En het tweede, nog grotere, probleem is dat die verdubbelingen nogal hard gaan. De inzetten groeien net als het aantal besmettingen tijdens een pandemie exponentieel. Gokkers lopen al snel aan tegen de limiet van het casino of die van hun eigen bankrekening.

De gokker met wie ik meeliep, had een eigen variant uitgepuzzeld en beweerde dat zij nooit verloor. Dat leek me mathematisch onmogelijk en ik rende een avond achter haar aan van roulettetafel naar roulettetafel om te kijken wat ze deed. Die avond verliet ze het casino met een mooie winst en een triomfantelijke lach naar mij.

Thuis rekende ik haar systeem door en maakte simulaties met behulp van collega Wouter van Joolingen. Zoals de wetten van de wiskunde al voorspelden, verliest ze op de lange termijn wel degelijk geld. Alleen op een heel slimme manier: van de duizend keer spelen verliest ze gemiddeld slechts dertien keer. Alleen zijn de winsten gemiddeld zo’n 12 euro en de verliezen steeds de volle 1.000 euro. Zo wint het casino op den duur toch, maar zijn er vooral veel avonden dat de gokker met een vrolijk gevoel het casino verlaat.

Hoeveel vrolijkheid hebben de onlinegokkers van hun 153 euro per maand? Voor hetzelfde geld kun je elke week twee keer naar de bioscoop (inclusief popcorn). Of je kunt lid worden van een heel exclusieve sportclub. Je kunt elke maand zeker drie nieuwe geweldige bordspellen of games kopen. Je kunt de shortlist van een literaire prijs naar keuze bestellen en avonden lezen. Je kunt een vriend trakteren op een heel lekker etentje. En als je per se een verwaarloosbare kans wilt om rijk te worden, dan kun je een schoolbord plus krijtjes bestellen en proberen om de Riemann-hypothese te bewijzen waar een miljoen dollar op staat.