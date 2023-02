‘In een composthoop vonden we de ontbrekende schakel voor betere bioplastics’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe microbioloog John van der Oost een opmerkelijke vondst deed in een composthoop.

‘Planten maken die droogte kunnen doorstaan, of patiënten met erfelijke ziekten genezen? Dat kan tegenwoordig met CRISPR: knippen en plakken in het dna van organismen en daarmee heel nauwkeurig veranderingen aanbrengen.

‘CRISPR werkt vooral goed bij kamertemperatuur. Naast mijn onderzoek naar CRISPR werk ik veel met thermofiele bacteriën: die gedijen alleen goed in warme gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van vulkanen. Lange tijd konden wetenschappers daarvan niet het dna aanpassen, omdat die pas groeien boven de 50 graden.

‘In 2015 werkte ik samen met Richard van Kranenburg. Hij werkt bij het biotechbedrijf Corbion en is een dag per week als buitengewoon hoogleraar bij ons. We zochten een duurzame manier om melkzuur te maken, een grondstof voor bioplastics. Daarvoor bekeken we zulke thermofiele bacteriën.

‘Bij een compostbedrijf in Ede mochten we een paar monsters nemen. Daar zaten bacteriën tussen die goed groeiden op de compost en uit het plantenafval melkzuur maakten. Daarvan brachten we het hele genoom in kaart. Met die kennis hoopten wij het dna van de bacterie aan te passen, zodat hij meer melkzuur zal produceren. Richard vroeg zijn student de resultaten te bekijken. De volgende dag vertelde hij opgewonden: ‘Volgens mij heb ik een nieuw CRISPR-systeem gevonden.’

‘Na wat verder onderzoek bleek het om een hittebestendig CRISPR-systeem te gaan, dat blijft werken tot 70 graden: heel geschikt dus om in thermofiele bacteriën te kunnen gebruiken. Dit was precies de ontbrekende schakel om die bacteriën efficiënt te verbeteren.

‘We vroegen een patent aan en verleenden een licentie voor het eiwit aan Corbion. De opbrengst daarvan gebruiken we in Wageningen voor nieuwe onderzoeksprojecten. Plantenveredelingsbedrijven waren daarentegen terughoudender. Het gebruik van CRISPR valt in Europa onder de strenge regels van GMO (genetisch gemodificeerde organismen, red.) en dat maakt de weg naar de markt een stuk duurder. Bovendien zijn sommige mensen terughoudend als ze genetisch gemodificeerd voedsel moeten eten.

‘Maar er is geen enkele reden om daar bang voor te zijn. De helft van alles wat je bij de groenteboer haalt, heeft een lange geschiedenis van optimalisatie: tomaten en tarweplanten zagen er vroeger heel anders uit. De laatste honderd jaar maakten we aanpassingen door willekeurige dna-fouten in planten te maken met chemicaliën en straling. Met CRISPR kunnen we sneller en gerichter het dna van planten aanpassen, vaak met minimale wijzigingen.

‘Uiteindelijk verleenden we de licentie gratis aan een aantal non-profitorganisaties. In de Filipijnen kweken ze bijvoorbeeld rijst die beter tegen zout en droogte kan. Christa Testerink, een Wageningse plantenwetenschapper, werkt veel samen met een onderzoeksinstituut daar. Sinds kort werk ik ook met dat instituut samen, in een poging om een bijdrage te leveren aan het wereldwijde voedseltekort. Ook dat idee ontstond toevallig: toen ik twee jaar geleden een rondje zat te zappen, zag ik haar ineens in een tv-programma, waarin ze in de rijstvelden over haar onderzoek vertelde.’

John van der Oost Beeld Wageningen University & Research

John van der Oost is hoogleraar microbiologie aan de Wageningen University & Research. Hij doet onderzoek naar genetische modificatie van planten met CRISPR.