In de Sahel is 80 procent van de vogels verdwenen

Gekraagde roodstaart

De afname van het aantal vogels dat zich ophoudt in bomen is minder sterk dan van de soorten die op de grond hun voedsel zoeken. Sinds de jaren zestig is de begroeiing van struiken en bomen in de Sahel enorm afgenomen - in de droogste gebieden met 90 procent. Wat overblijft, zijn struiken en bomen met doornen, die gewapend zijn tegen grazers. In bomen als de acacia zijn voor vogels meer kansen om voedsel (insecten) te vinden dan op de grond.



Tot de vele soorten waarvan de populaties drastisch zijn geslonken, behoren de zomertortel en de gekraagde roodstaart; trekvogels die ook - in kleine getale - in Nederland voorkomen. Populaties van onder meer de baardgrasmus en de bergfluiter, die broeden in Zuid-Europese landen, zijn met miljoenen exemplaren gekrompen, blijkt uit de studie in de Journal of Arid Environments.



Zwarts, onafhankelijk onderzoeker, deed samen met drie collega's tellingen in Mauritanië en Senegal. Ze bestreken gebieden met een oppervlakte van, bij elkaar, anderhalf keer Nederland. Hun bevindingen vergeleken ze met eerdere tellingen van Franse wetenschappers. De huidige begroeiing - te zien met Google Earth - vergeleken ze met die op vroegere satellietbeelden en op oude foto's van de CIA. Zo legden ze een verband tussen het afnemen van begroeiing en vogelpopulaties.



