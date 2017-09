In de maak: supergoedkope MRI-scanner voor ontwikkelingslanden

Maar zo'n huis-, tuin- en keukenmagneet is toch veel zwakker?

'Absoluut, en daar zit ook de uitdaging. Hoe kun je een zwak signaal zo versterken dat je het toch kunt gebruiken voor medische toepassingen? Het doel is niet om met zo'n goedkope scanner dezelfde prestaties te leveren als de MRI-scanners die we kennen. Dat zou volstrekt onhaalbaar zijn.



'We richten ons liever op een budgetscanner die goed genoeg is om één taak te volbrengen. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de behandeling van waterhoofden. Dat is in het Westen goed behandelbaar, maar zorgt in arme landen bij honderdduizenden kinderen nog steeds voor grote problemen, zoals invaliditeit of zelfs sterfte. Artsen plaatsen een drain om de druk van het hoofd te halen. Vervolgens zijn MRI-beelden nodig om het resultaat van zo'n ingreep te bepalen. Zijn er nog plekken waar vocht of bloed zich ophoopt? Is een tweede drain nodig? Die controlestap blijft in arme landen nu vaak achterwege bij gebrek aan MRI-scanner, maar moet ook te doen zijn met een goedkopere scanner.'