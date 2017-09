In alle opzichten pijnlijk nieuws over weeënremmers

Opmerkelijk aan het nieuws is vooral dat weeënremmers tot het vaste gereedschap van de bevallingskliniek behoren, terwijl kennelijk niemand zeker weet dat gebruik ervan het kind geen kwaad doet. Dat klinkt echter schokkender dan het is. Collega Ellen de Visser schreef een paar jaar geleden al in een lang artikel dat misschien wel de helft van de medische ingrepen onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn.



Veel berust in artsenland op gezond verstand, intuïtie en eigen ervaring. Het gaat daarbij om behandelingen variërend van gips bij een polsbreuk tot het spalken van gescheurde achillespezen en de aanpak van ondervoeding bij bejaarden. Geen onderwerpen waarmee ambitieuze medisch onderzoekers nu eens lekker kunnen scoren in de topbladen. Kanker ligt stukken beter in de markt.



Niet dat het aangekondigde onderzoek triviaal is. Het wordt lastig en ingewikkeld. Wat de onderzoekers namelijk nodig hebben is zo'n 1.200 aanstaande moeders die ermee instemmen dat ze mogelijk een placebo krijgen in plaats van weeënremmers. De vraag is of genoeg aanstaande moeders dat aandurven.