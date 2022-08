In 1921, toen was het pas droog. De rampzalige gevolgen van toen zijn een les voor nu

Het is droog in Europa, deze zomer, maar niet zo droog als in 1921. Toen viel er een jaar lang veel te weinig regen. En de gevolgen waren schrikbarend.

Purmerend had dorst, berichtte dagblad De Tijd op 20 mei 1921. Het was dat jaar droog, zo droog dat oogsten verdorden op het land, de ene na de andere brand om zich heen greep en brede rivieren veranderen in kleine stroompjes. Al in het voorjaar hadden delen van Noord-Holland te weinig drinkwater en Purmerend moest het per tram laten aanvoeren: ‘Woensdagavond moesten de menschen onder toezicht van de politie in de rij staan, om wat water te krijgen’, aldus De Tijd.

Ook de rest van Nederland leed onder het tekort aan water. In delen van het normaal behoorlijk natte Friesland waren begin augustus de problemen zo groot dat drinkwater er op de bon ging. De prijzen werden bovendien hoog: tot wel 5 cent per emmer, vergelijkbaar met 35 eurocent nu.

Domme pech

De droogte van 1921 was de ergste ooit gemeten in Europa, vertelt klimaatonderzoeker Gerard van der Schrier (KNMI). Met een internationale groep collega’s beschreef hij in het wetenschappelijke tijdschrift Climate of the Past hoe dat kwam en welke ellende de droogte veroorzaakte. ‘Het hele jaar was droger dan gemiddeld en ook in de herfst van 1920 had het weinig geregend. Door de lange duur stapelden problemen zich op.’

Net als dit jaar waren er in 1921 in Europa veel natuurbranden, vertelt Van der Schrier: ‘De eerste vonden plaats in het vroege voorjaar, en daarna bleven ze maar komen.’ Op 2 juni bijvoorbeeld, toen in de buurt van Eindhoven op een dag twee keer brand uitbrak. De eerste bleef beperkt, maar de tweede vernielde tientallen hectares heide. Het katholieke Brabantse dagblad Het huisgezin berichtte: ‘Het schijnt dat deze beide branden ontstaan zijn door het wegwerpen van lucifers of stukjes sigaar of sigaret, die met den toch heerschenden sterken Noorden wind en de verbazende droogte gretig een prooi vinden langs dit pad.’

Gestrande boot in een droge rivierbedding in Friesland in 1921.

De oorzaak van de droogte was een eeuw geleden anders dan dit jaar. Nu speelt klimaatverandering waarschijnlijk een rol, maar in 1921 was sprake van stomme pech. ‘Normaal komt er regen naar Europa doordat er lagedrukgebieden zijn’, legt Van der Schrier uit. ‘Maar dat jaar was er een hogedrukgebied dat maar boven de Britse eilanden bleef hangen. Daardoor bewogen regenwolken andere kanten op en bleef het hier droog.’

Hongersnood

De gevolgen waren een flinke slag ernstiger dan nu. Onder andere in de driehoek tussen Brussel, Parijs en Lyon, waar de ergste droogte werd gemeten. Al in de vroege zomer schreven kranten bezorgde berichten over mislukkende oogsten in België en Frankrijk.

Maar de grootste ramp zou verder naar het oosten plaatsvinden, in Rusland en Oekraïne. Over die regio zijn minder meetgegevens beschikbaar, maar dat ook daar te weinig regen viel, is duidelijk. Daarnaast kampte de bevolking met andere grote problemen. Een paar jaar eerder had de Russische Revolutie plaatsgevonden, en vervolgens was een burgeroorlog uitgebroken. Toen daar bovenop door de droogte oogsten mislukten, was het leed ongekend. Ook doordat de overheid grote hoeveelheden voedsel confisqueerde voor het leger, waardoor het platteland te weinig overhield. Er ontstond een hongersnood, die miljoenen mensen het leven kostte. Anderen sloegen op de vlucht.

Zo akelig werd het in Nederland niet, maar de gevolgen van de droogte waren wel overduidelijk voelbaar. Begin september berichtte Algemeen Handelsblad over dorstig vee op de oostelijke zandgronden: ‘De veeboeren hebben beproefd, door het graven van diepe kuilen in de lage beddingen der stroompjes, water te verkrijgen voor hun van dorst versmachtend vee, doch maar hoogst zelden met succes.’

Door de droogte was er bovendien weinig gras en hooi en daarom besloot een deel van de boeren dieren voortijdig te slachten. Van der Schrier: ‘Daardoor was er veel goedkoop vlees beschikbaar. Maar plantaardig voedsel was dat jaar wel duur.’

Wegspoelende dijk

De hoge prijzen waren met name een probleem voor het deel van de bevolking dat door de droogte slecht verdiende. Denk aan zoetwatervissers, die dat jaar weinig konden vangen doordat veel vissen bezweken aan de watertekorten. En aan binnenschippers, die vanwege lage rivierstanden niet konden varen, of alleen met kleine vrachten omdat ze anders te diep kwamen te liggen. In september berichtte De Standaard dat honderden schepen werkeloos lagen te wachten in de Groningse en Drentse veenkoloniën, omdat er te weinig water was om over te varen. En eind oktober stond volgens Het Vaderland de Rijn tussen Arnhem en Pannerden zo laag dat zelfs schepen die hun lading hadden gelost – en dus weinig diepgang hadden – er niet konden varen.

Gelukkig viel er in 1922 wel een gezonde hoeveelheid regen. Maar ook toen waren de problemen nog niet voorbij, vertelt Van der Schrier: ‘Door de droogte waren in Friesland veendijken uitgedroogd, en toen het water weer hoger kwam te staan, spoelden die weg. Iets vergelijkbaars hebben we in 2003 in Wilnis gezien. Daar spoelde ook een dijk weg na een lange tijd van droogte. En dat is de reden dat we dit soort onderzoek doen: om te kijken welke gevolgen extreem weer kan hebben, zodat we ons daar in de toekomst op kunnen voorbereiden, bijvoorbeeld door dijken in de gaten te houden.’

In een eerdere versie van dit artikel stond dat in 2013 een dijkdoorbraak in Wilnis plaatsvond. Dat klopt niet, de doorbraak was in 2003.