Implantaat laat patiënt weer lopen, na jaar in bed

Beeld EPFL / Jimmy Ravier

Het moet zo onwennig gevoeld hebben als een eerste dansles. Een 48-jarige vrouw die al ruim een jaar bedlederig is, staat voor het eerst weer rechtop en maakt wat stapjes. Ze lijdt aan MSA-P, waarbij cellen in de hersenen beschadigd raken en afsterven.

Dit veroorzaakt allerlei klachten, zoals trage en schokkerige bewegingen. Patiënten hebben bovendien vaak moeite om het lichaam rechtop te houden. De ziekte tast zenuwcellen aan die de bloeddruk reguleren, waardoor die ineens drastisch kan dalen zodra de patiënt rechtop probeert te komen. Het risico op flauwvallen is dan groot.

Bij de 48-jarige proefpersoon implanteerden wetenschappers van de universiteit van Lausanne (Zwitserland) een implantaat in het ruggemerg, het deel van het centrale zenuwstelsel dat zich in een kanaal in de wervelkolom bevindt. Elektrische stroomstootjes prikkelen de zenuwcellen die de bloeddruk reguleren, schrijven de onderzoekers in The New England Journal of Medicine. MSA valt niet te genezen, maar het leven van patiënten valt op deze manier mogelijk wel makkelijker te maken. De vrouw op de foto kan nu weer zo’n 250 meter lopen. Dezelfde wetenschappers slaagden er eerder in om met een implantaat patiënten met een dwarslaesie weer stukjes te laten lopen en zwemmen.