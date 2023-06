‘Ik wilde de wormpjes niet doden voor het experiment, daarom voerden we ze dronken’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe scheikundige Sander Woutersen en zijn collega’s erachter kwamen dat wormpjes zich anders bewegen dan standaard natuurkunde voorspelt.

‘Wat gebeurt er als je levende wormpjes gebruikt om polymeermoleculen te onderzoeken?

‘Het was vrijdagmiddag en ik fietste over de Javastraat in Amsterdam. In mijn fietstassen lagen twee kleine zakjes met wormen. Het was hartstikke zonnig en de terrassen waren vol, maar ik was onderweg naar het laboratorium.

‘Mijn collega’s Daniel Bonn, Antoine Deblais en ik hadden het al langer over dit experiment. Zij zijn natuurkundigen, ik ben scheikundige en we wilden samen kijken naar polymeermoleculen, belangrijke bouwsteentjes in onder meer dna en plastic. Ze zijn sliertvormig en hun vorm vertoont veel overeenkomsten met die wormpjes, vandaar dat we die wilden onderzoeken.

‘Duur was mijn onderzoek niet. Als puber kocht ik al tubifexwormpjes als voer voor mijn aquarium. Voor weinig geld kun je er veel krijgen. Op een vrijdagmiddag fietste ik naar de dierenwinkel om een paar zakjes te kopen.

‘We wilden naar de wormpjes kijken, omdat ze in vorm dan wel lijken op polymeermoleculen, maar op een compleet andere manier bewegen. Wormen zijn een voorbeeld van ‘actieve materie’, materie die bestaat uit moleculen die zelf bewegingsenergie kunnen genereren. Normale polymeren kunnen dat niet, hun bewegingen zijn willekeurig. Wormpjes kunnen meer ‘sturen’ en daarom vonden we ze interessant.

‘Daniel had een machine waarmee je de stroperigheid van materiaal kunt meten. Bij onderzoek naar polymeermoleculen is dat een van de eerste dingen die je meet. Je kunt dan zien hoe groot en verstrengeld met elkaar de moleculen zijn. Nadat we de wormpjes in de machine hadden gedaan, volgde een controlemeting. Het was immers duidelijk dat de wormen zich anders gedroegen dan ‘normale’ polymeren, maar we moesten wel bewijzen dat dit was omdat de wormen actief bewogen.

‘Aan ons de taak om de wormen inactief te maken. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen ze dood te maken. Tuurlijk, ik had ze in mijn puberteit gevoerd aan mijn vissen, maar toch vond ik het zielig.

‘Op internet kwam ik een Duits onderzoek tegen, over het verdoven van slakken. De wetenschappers hadden de slakken in een mengsel van water en 5 procent alcohol gedaan, waardoor ze inactief werden. Ze hadden zelfs geëxperimenteerd met verschillende biermerken.

‘We zorgden ervoor dat de wormpjes zo dronken waren dat ze niet meer bewogen en konden toen de controlemeting doen. Na die meting waren ze al snel weer nuchter, dat duurde maar een half uur.

‘Nadat we de stroperigheid van de wormen hadden gemeten, gebeurde er iets vreemds. We hadden de wormpjes in een bakje met water gedaan, want ze leven in water. Toen zagen we ineens dat ze langzaamaan een bal vormden, vol krioelende wormpjes. Op zichzelf is dat niet vreemd, polymeermoleculen doen dit ook. Wat ons verbaasde, was de manier waarop de bal groeide.

‘Normaal gesproken springen polymeermoleculen een beetje rond en komen zo, toevalligerwijs, aan bij de grootste bal. In het geval van de wormpjes gebeurde dit niet. Zij vormden kleinere bolletjes die als geheel naar de grootste bal toe bewogen. Dit is totaal anders dan hoe druppels gewoonlijk groeien: daarbij groeien grote druppels ten koste van kleine, omdat moleculen makkelijker uit de kleine druppels ontsnappen dan uit de grote.

‘Het klinkt misschien complex, maar dit heeft een fundamentele impact voor onderzoek naar actieve materie, waarvoor de theorie nog steeds niet af is.

‘Wat we met de wormpjes deden na het onderzoek? We hebben ze vrijgelaten in het slootje achter het lab.’

Sander Woutersen is hoogleraar fysische chemie aan de Universiteit van Amsterdam.