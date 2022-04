Ik vroeg Jan Rot of hij, heel misschien, in mijn moeders woonkamer die voorstelling wilde komen spelen

‘Als je toch niet beter wordt, blijf dan maar zo lang mogelijk ziek.’ In oktober stuurde mijn moeder een kaart met dit citaat naar Jan Rot. Het was de galgenhumor van de ene terminale patiënt naar de andere.

Bijna anderhalf jaar daarvoor had mijn moeder gehoord dat ze uitgezaaide kanker had. Ze was destijds heel ziek en we dachten dat ze nog maar een paar weken te leven had. We bespraken wat ze nog wilde doen. ‘Wat jammer dat we niet meer samen naar de nieuwste voorstelling van Jan Rot kunnen’, verzuchtte ze.

Mijn moeder volgde Jan Rot al sinds hij eind jaren zeventig optrad met de Streetbeats. Toen Rot in de jaren negentig overstapte naar de theaters, nam ze mij mee naar die voorstellingen. Die maakten diepe indruk: de melancholie, het zoeken naar de ware en de geweldige liedjes. Mijn moeder was in die tijd net weg bij mijn vader, ik was een ongelukkige puber en er bestond geen betere cd dan Schout bij nacht om vanuit onze tenen mee te zingen. Daarna volgden we Jan Rot samen en we draaiden naast zijn nieuwe werk ook steeds weer die albums uit de jaren negentig.

Sinds 2015 maakte Rot theaterprogramma’s waarin hij terugkeek op een decennium, met hertalingen van grote hits en het nieuws uit die tijd gecombineerd met zijn eigen levensverhaal en muziek. Mijn moeder en ik gingen natuurlijk naar die voorstellingen en verheugden ons jarenlang enorm op het moment dat Jan Rot bij de jaren negentig zou aankomen.

In april 2020 zou het zover zijn, maar die voorstelling ging niet door vanwege de lockdown. Toen mijn moeder een paar maanden later terminaal ziek bleek, wees alles erop dat zij het heropenen van de theaters niet zou halen.

Ik mailde Jan Rot, of hij, heel misschien, in haar woonkamer, voor ons, die voorstelling wilde komen spelen. Drie dagen later stond hij voor haar deur, met zijn keyboard en zijn decor. Rot speelde alsof hij voor een uitverkocht Carré stond én tegelijk alleen voor ons. In de pauze verdween hij in de gang en kwam daarna terug in zijn witte pak van Schout bij nacht. Het zat hem zelfs een beetje ruim. Rot speelde als toegift op de bank mijn moeders lievelingsnummer Vandaag. Het was zo’n enorm cadeau dat hij dit voor ons deed.

We hebben nog lang kunnen nagenieten van de mooiste voorstelling van Jan Rot die we ooit zagen. De levensverwachting van terminale patiënten is onvoorspelbaar en mijn moeder kreeg veel meer dan een paar weken en overleed afgelopen december.

Toen Jan vorig jaar zelf ook kanker bleek te hebben met, zoals hij zelf schreef, ‘uitzaaiingen alom’, hoopten we zo dat ook hij veel langer zou mogen leven dan verwacht en nog heel veel goede dagen zou krijgen.

‘Dat is een mooi verhaal voor zijn in memoriam’, zei een vriend toen ik hem vertelde over Jans privéconcert. ‘Nee’, dacht ik, ‘ik schrijf het op als hij er nog is, dat is leuker, dan kan hij nog eens lezen hoeveel hij voor ons betekend heeft.’ Ik wilde erover schrijven in het weekend van zijn grote afscheidsconcert in het Nieuwe Luxor. Maar Jan moest dat concert helaas afzeggen. De levensverwachting van terminale patiënten is onvoorspelbaar en hij lijkt nu nog maar kort te krijgen.

Vanuit mijn tenen zing ik daarom: ‘O schout bij nacht, slaap nu maar zacht. Dit is de wissel van de wacht.’