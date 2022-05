Ik vind dat we een beetje haast moeten maken met de menselijke evolutie

Dit is echt een topdecennium voor nieuwsgierige en ambitieuze dokters: eerst corona en nu de apenpokken – en het decennium is nog jong, dus wie weet wat we nog voor interessante nieuwe medische uitdagingen te trotseren krijgen. De klimaatverandering zal zeker ook een hoop medische uitdagingen geven, vluchtelingenstromen zijn kweekvijvers voor ziekte-uitbraken en hitte en droogte zullen een enorme aanpassing vragen van de natuur – en dus ook van de mens. Ik vind dat we dus wel een beetje haast moeten maken met de menselijke evolutie.

Gelukkig is er hoop: afgelopen maand werd in vakblad Nature een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat mensen zich de afgelopen honderdduizenden jaren genetisch hebben aangepast aan ijstijden, en andere klimaatuitdagingen. En pandemieën helpen ons wellicht genetisch aan te passen: uit onderzoek blijkt dat virussen een belangrijke aanjager zijn van menselijke evolutie.

Veel evolutionaire aanpassingen kosten weliswaar honderdduizenden jaren, maar ook de afgelopen 10 duizend jaar zijn er nog grote genetische veranderingen (mutaties) geweest.

Het gen voor blauwe ogen bijvoorbeeld is pas zo’n 7.000 jaar oud en heeft zich succesvol verspreid: inmiddels heeft 8 tot 10 procent van de wereldbevolking blauwe ogen en die delen allemaal eenzelfde blauwogige voorouder van 7.000 jaar geleden.

Het vermogen melkproducten te verteren is ook jong: de mutatie is ongeveer 7.500 jaar geleden ontstaan, maar was superhandig voor onze voorouders, want melk en kaas zijn eiwitbommetjes. Inmiddels heeft dan ook 35 procent van de wereldbevolking deze mutatie.

Zoals er nuttige aanpassingen bij komen, verdwijnen er ook langzaamaan onderdelen. Zo mist een kwart van de mensen inmiddels, door een genetische verandering, één of meer verstandskiezen. Ook ons haar en staartbeen verdwijnen. Ongetwijfeld ooit nuttig voor onze voorouders, maar nu overbodig.

Er valt nog meer te bezuinigen op de mens, zoals appendix, neus- en keelamandelen. Ander voorbeeld: de erector pili spieren. Deze spieren zetten de haren overeind. Fijn als je het koud hebt, dat je vacht lekker warm overeind gaat staan, maar ja, wij mensen hebben geen vacht meer, dus die spieren zijn volstrekt zinloos bezig en leveren alleen een sneu kippenvelletje op.

Waar sommige mensen anatomisch al behoorlijk lenig zijn – kaal, geen verstandskiezen – hebben anderen iets extra’s – zoals een derde tepel. 1 op de 30 mensen heeft er één. Vaak zonder dat ze het weten, want derde tepels lijken op gewone moedervlekken.

Soms geven de anatomische souvenirs van onze voorouders problemen. Bijvoorbeeld kieuwen. Alle gewervelde dieren hebben als embryo korte tijd kieuwbogen, waar bij vissen kieuwen uit ontstaan. Soms blijft er bij een mens een kieuwrestje achter en ontstaat daar een halscyste, die gelukkig prima te opereren is.

En dan de evolutie van ons brein. De menselijke hersenen zijn de afgelopen 6 miljoen jaar vier keer zo groot geworden, maar de hersenmassa is de afgelopen 50 duizend jaar juist 5 procent afgenomen. Nou hebben huisdieren ook een veel kleiner brein dan hun wilde naasten. Een verklaring voor ons krimpende brein is dan ook dat de mens ‘tammer’ is geworden: aardiger en minder agressief. Je zou het niet zeggen gezien het nieuws de laatste tijd, maar laten we het hopen: een vredesrevolutie door menselijke evolutie.

Rinkse van de Goor is huisarts