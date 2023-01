‘Ik ontdekte toevallig het mechanisme waarnaar onderzoekers al 20 jaar op zoek waren’

Wetenschappers gaan zelden in één streep op het doel af. Een ode aan de onverwachte ontdekkingen. Vandaag: hoe geneticus Maartje van Kregten het mechanisme achter de genetische manipulatie van planten ontrafelde.

‘Een plant die resistent is tegen ziekten en droogte? Het klinkt als dé oplossing voor voedseltekorten. Genetische modificatie – een techniek waarbij het dna van een plant wordt aangepast – maakt dit nu al deels mogelijk. Maar het precieze mechanisme erachter was tot een aantal jaar geleden nog een raadsel.

‘Tijdens mijn promotie onderzocht ik deze genetische modificatie van planten. Die gebeurt bijna altijd met behulp van een bacterie. Onderzoekers brengen hierbij een aangepast stukje dna bij de bacterie in, waarna de bacterie het stukje dna in de plant zet.

‘In Europa is de genetische modificatie van planten verboden, maar de rest van de wereld past dit mechanisme al jaren toe. Daarom is er al veel over bekend. Maar hoe het dna van de bacterie precies verknoopt raakt met het dna van de plant was nog altijd onbekend.

‘Na het afronden van mijn promotie vond ik een baan bij een ziekenhuis. Ik deed er onderzoek naar het dna van wormen, een totaal ander onderwerp. Mijn onderzoek ging over dna-schade bij wormen en de mechanismen betrokken bij de reparaties van deze schade.

‘Ik ontdekte al snel dat een bepaald enzym – een eiwit dat chemische reacties in gang zet in het lichaam – een belangrijke rol speelde. Dit enzym, genaamd dna-polymerase theta, repareert breuken in het dna van wormen. Maar deze reparatie gaat niet altijd goed. Wanneer dna-polymerase theta een foutje maakt, begint het weer opnieuw met het herstellen van de dna-breuk. Hierdoor zet het enzym per ongeluk extra stukjes dna tussen het originele dna van de worm.

‘Toen ik voor het eerst van dit mechanisme hoorde, kreeg ik ineens een eurekamoment. Misschien is dit specifieke enzym verantwoordelijk voor het samenvoegen van bacterieel dna en het dna van een plant bij de genetische modificatie van planten? Ik ben gelijk naar mijn oude collega’s op de plantenafdeling gestapt. Wat bleek: planten hebben dit specifieke enzym ook, iets wat tot nu toe nog onbekend was.

‘Na verder onderzoek ontdekten wij dat planten zonder dit enzym geen extra dna van bacteriën accepteerden. Een grote ontdekking, want dit moest betekenen dat het dna-polymerase-theta-enzym volledig verantwoordelijk was voor het samenvoegen van dna tijdens de genetische modificatie van planten. Onderzoekers waren al twintig jaar lang op zoek naar dit mechanisme.

‘Mijn collega’s op de plantenafdeling reageerden erg enthousiast toen ze hoorden van mijn ontdekking. Mijn oude begeleider, Paul Hooijkaas, stond op het punt om met pensioen te gaan, maar door mijn vondst is hij nog wat langer gebleven. Uiteindelijk kregen wij zo een patent op dit mechanisme en een publicatie in het vakblad Nature Plants.

‘Doordat ik van planten naar wormen overstapte, ontdekte ik per toeval het antwoord op deze lang openstaande vraag. Het mechanisme was nooit eerder ontdekt, omdat onderzoek naar planten en dieren normaal gesproken erg gescheiden is. Eigenlijk moet hier verandering in komen, want blijkbaar verschillen dieren en planten helemaal niet zo van elkaar als het om dit soort fundamentele processen gaat.’

Geneticus Maartje van Kregten tijdens haar onderzoek naar de genetische manipulatie van planten. Beeld Peter Lindenburg