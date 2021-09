Ik hoop niet dat elektrische Ferrari’s en Lamborghini’s zich gaan wagen aan fake-vroems

Ook de Italiaanse makers van supercars moeten toch echt over op elektrisch. De Italiaanse overheid had bij de Europese Commissie gepleit voor een uitzondering voor ‘kleinere fabrikanten in het luxesegment’, zoals Ferrari en Lamborghini, bij het verbod op de verkoop van verbrandingsauto’s vanaf 2035. Maar de commissie is daar dus tegen.

Misschien hebben de Italiaanse fabrikanten een beetje te lang afgewacht. Het Duitse Porsche lanceerde twee jaar geleden al een volledig elektrische Taycan en zelfs Harley Davidson, ik bedoel zelfs Harley – ‘bop bop boP boP bOP bOP BOP BOP’ – Davidson heeft al een elektrisch model. Daarnaast, als je het over sportief hebt: juist elektrische auto’s trekken zo belachelijk snel op dat de overheid misschien maar eens na moet gaan denken over het introduceren van een acceleratiebeperking boven op de bestaande snelheidsbeperking.

Maar ja, ‘de beleving’. Een verhuurder van exclusieve auto’s vertelde aan het AD dat voor zijn klanten het motorgeluid essentieel is. Daarom zag hij het wel als een optie om elektrische supercars dan maar te voorzien van speakers met plof-plofmotorgeluid. Wacht, wat?

Oké, op zich is dat niet helemaal nieuw. Het motorgeluid van auto’s, zeker die in het duurdere en snellere segment, werd altijd al zorgvuldig ‘ontworpen’. Het zijn echt niet alleen jongetjes die met een flinke knalpot van hun Suzuki Alto een Ferrari denken te maken. Meerdere fabrikanten gebruiken speakertjes om het motorgeluid zowel binnen als buiten de auto op te leuken, wat leidt tot vertwijfelde reacties van een deel van de consumenten als ze erachter komen dat hun ‘motorgeluid’ uit een luidsprekertje komt. Maar er is dus zelfs een setje waarmee je een elektrische Tesla Model 3 kunt laten klinken alsof-ie een 10-cilinder verbrandingsmotor heeft. De fabrikant noemt het een Active Sound System en het is eigenlijk maar marginaal minder absurd dan het Hidden Sound System zoals ooit door Jiskefet bedacht.

Ik hoop niet dat Ferrari en Lamborghini zich gaan wagen aan dit soort fake-vroems. Ja, bij superauto’s gaat het om de beleving. En ja, geluid maakt daar een belangrijk deel van uit. Maar authenticiteit is óók een belangrijke waarde voor dit soort merken. ‘Goed, dit is dus het nieuwste model van Ferrari, écht notenhout in het dashboard en hier zit het speakertje voor het motorgeluid.’ Bovendien is het juist stilte die elektrisch rijden zo’n bijzondere ervaring maakt. Zoals al in 2014 zo mooi in beeld gebracht door BMW in hun reclamespotje voor de i3, waarin een man in een restaurant aan zijn wat sceptische gesprekspartner verrukt razendsnelle acceleratie in totale stilte uitbeeldt.

Autofabrikanten zullen moeten heroverwegen wat rijbeleving inhoudt en niet de oude rijbeleving proberen te imiteren. We hebben elektrische treinen ook niet volgehangen met rookmachines om ze de rijkere beleving van een stoomtrein te geven. Elektrische auto’s zijn een nieuw, ander ding. Tijd voor een nieuwe, andere beleving.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk