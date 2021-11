Ik had mooi de tijd voor deze puzzel. En u misschien ook wel

Net nadat ik een hele reeks lezingen, diners en feestjes uit mijn agenda had geveegd, kwam ik een puzzel tegen die al heel lang op mijn bureau slingerde. Nou, daar had ik nu mooi de tijd voor. En u misschien ook wel.

De puzzel bestaat uit tien vragen. Bij de eerste negen vragen moet het antwoord steeds óf een geheel getal zijn óf ‘waar’ dan wel ‘niet waar’. Uit de formulering van de vraag blijkt vanzelf welk type antwoord je moet geven. Op de tiende vraag mag je in principe alles antwoorden, bijvoorbeeld 1.729, of ‘eenden’. Maar het antwoord dat je daar geeft, moet er wel voor zorgen dat de antwoorden op de puzzel samen allemaal kloppen. Hier komen de tien vragen:

Vraag 1: wat is het totaal van alle getallen in de antwoorden van deze puzzel, inclusief het antwoord op deze vraag?

Vraag 2: hoeveel vragen in deze puzzel hebben als antwoord ‘waar’?

Vraag 3: is het waar of niet waar dat vraag 1 het grootste getal heeft van alle antwoorden?

Vraag 4: hoeveel vragen hebben hetzelfde antwoord als deze vraag, inclusief deze vraag?

Vraag 5: is het waar of niet waar dat alle getallen in de antwoorden van deze puzzel positief zijn?

Vraag 6: wat is het gemiddelde van alle getallen in de antwoorden, inclusief het antwoord op deze vraag?

Vraag 7: is het waar of niet waar dat het antwoord op vraag 4 groter is dan het antwoord op vraag 2?

Vraag 8: wat is het antwoord op vraag 1 gedeeld door het antwoord op deze vraag?

Vraag 9: waar of niet waar: het antwoord op vraag 6 is het verschil tussen de antwoorden op vraag 4 en 2, min het product van de antwoorden op vraag 8 en 4. Oftewel, klopt de vergelijking V6 = V4-V2-(V8 x V4)?

Vraag 10: wat is het antwoord op deze vraag?

Ik weet niet waar deze puzzel vandaan komt, ik zag hem via iemand die hem weer van iemand anders had die hem van iemand had die niet meer wist hoe hij eraan kwam.

Er bestaat een unieke oplossing waarbij de antwoorden op alle tien de vragen met elkaar kloppen, maar dat hoef je niet aan te nemen om deze puzzel op te lossen. Je kunt de antwoorden vinden met logisch redeneren, of zoals in mijn geval door een hoop te klooien. Het was behoorlijk wat werk, maar het vinden van de oplossing was voor mij het hoogtepunt van de afgelopen week. Al zegt dat misschien meer over mijn week dan over deze puzzel.

Puzzel gemaakt en nieuwsgierig naar de juiste antwoorden? Scrol naar beneden.

Scrol verder, bijna gearriveerd

Scrol verder, nu echt bijna gearriveerd...