Ik haal een bultje weg. Hoge kosten en milieubergje

Ze komt voor het weghalen van een bultje in haar nek. Een van mijn collega’s had bij deze kerngezonde studente eerder getwijfeld of het ding niet een vergrote lymfeklier was. ‘Voor de zekerheid’ had hij een echo aangevraagd. Het bleek een verstopte talgklier. ‘Je kunt er honderd mee worden, ik zou hem lekker laten zitten’, probeer ik nog. ‘Het moet weg. Ik heb een lastige moeder. Die gaat anders zeuren.’ Ik wip het dingetje er in een paar minuten uit en naai haar weer netjes dicht. Naast me ligt allerlei verpakkingsmateriaal in een kartonnen bakje.

Vier samenhangende maatschappelijke problemen in twee consulten: onderzoek ‘voor de zekerheid’, zorg zonder gezondheidswinst, relatief hoge kosten en een afvalberg(je).

Een wat grotere lymfeklier krimpt op die plek meestal vanzelf wel en een verstopte talgklier doet dat niet. Even afwachten zou dus een prima hulpmiddel voor dat onderscheid geweest zijn. Maar ja, de ‘diagnose’ moest snel rond, want wie weet was het kanker. Bij meer tijd om uit te leggen en te overtuigen, waren de andere drie ‘problemen’ niet ontstaan.

De gezondheidswinst = 0. Zo’n klier kan op den duur ontsteken en dan is verwijderen lastiger, maar het is onwaarschijnlijk dat mijn ingreepje veel leed voorkomen heeft. Een niet zeurende moeder en mijn knutselplezier kun je met veel goede wil als winst zien. Maar om daarvoor nu zorg te leveren?

Kosten: een eerste consult 10,83 euro, echo hals 100 euro, ingreep huisarts 97,90 euro. Bij elkaar bijna twee maanden ziektekostenpremie. Omdat ze de rest van het jaar waarschijnlijk weinig zorg nodig heeft, is dat bij nader inzien geen groot probleem, al blijft het zondegeld. Ze draagt genoeg bij aan solidariteit en ik troost me met de gedachte dat mijn ingreepje bij de chirurg meer had gekost. Zo bezien heb ik zelfs kosten bespaard, zullen beleidsmakers zelfs denken.

Milieukosten: een geïmpregneerde ‘gatdoek’ om de plek af te dekken, een paar handschoenen, 5 gazen, injectiespuit, opzuignaald, injectienaald, een soort appelboortje, hechtdraadje met daaraan een hechtnaald en een hechtsetje met een schaartje, pincetjes en een naaldvoerder. Alles zit apart in plastic verpakt. De instrumenten moeten opnieuw schoongemaakt en gesteriliseerd worden. De rest gaat in de prullenbak samen met het papier op de onderzoeksbank, de scherpe spulletjes gaan in een apart gesloten afvoerbakje.

Als ik aan het eind van een normale dag in de gescheiden prullenbakken kijk, liggen daar veel handschoenen in, twee mondkapjes, plastic tips van mijn thermometer en orenkijker, een paar houten tongspatels, gaasjes, verpakkingen van van-alles-en-nog-wat en papier. En dan zijn huisartsen nog maar kleine spelertjes in de zorg. De totale zorg is een grote vervuiler: 7 procent van de CO 2 -uitstoot in Nederland komt op ons conto. Het grootste deel komt overigens niet door verpakkingen, maar door energie van gebouwen, reisbewegingen van patiënten en personeel, en geneesmiddelen (het maken ervan, maar ook het verwijderen in de rioolzuivering).

Al die zorg- en milieukosten beginnen piepklein, bij de dokter en de patiënt, bij almaar meer diagnostiek en onzekerheidsvermijding. En dat tienduizenden keren per dag, elke dag opnieuw.