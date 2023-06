Ik dacht naïef dat het wel zou lukken met die subsidieregeling voor verduurzaming van je huis

Een op de drie huiseigenaren haakt af bij het aanvragen van een subsidie voor verduurzaming van zijn huis, meldde de Vereniging Eigen Huis vorige week.

Het toeval wil dat wij ook bezig zijn ons huis te verduurzamen en dat ik naïef dacht dat ik er wel uit zou komen met die subsidieregeling. Ik ben gepromoveerd in de wiskunde, ik had vroeger een 9 voor begrijpend lezen en ik heb al heel wat declaratiesystemen getrotseerd. Maar ik ben voorlopig verslagen door deze aanvraagprocedure.

Vanwege mijn beroepseer moet ik helaas opmerken dat het onzin is om te beweren dat een op de drie huiseigenaren is afgehaakt bij het aanvragen van deze subsidie. Vereniging Eigen Huis opende namelijk een meldpunt over deze regeling. Er kwamen in de eerste maand 670 meldingen binnen en daarbij was 34 procent van de huiseigenaren tijdens het aanvragen van de subsidie afgehaakt. Dit is geen representatieve steekproef. Mensen die de subsidieregeling glashelder vonden (in het hypothetische geval dat die bestaan), kwamen waarschijnlijk iets minder vaak naar het meldpunt om te jubelen over hoe soepel alles bij hen verliep.

Oh, was ik maar ontwerpwetenschapper en columnist Jasper van Kuijk. Dan schreef ik een vlammende aflevering van ‘Hoe moeilijk kan het zijn?’ over hoe deze subsidie het zoveelste voorbeeld is van een overheidsregeling die veel te ingewikkeld is.

Mijn queeste begon vorig jaar. Via een duurzaamheidswebsite van de gemeente vroeg ik bij een reeks bedrijven een offerte aan voor het vervangen van onze oude ramen door hoogrendementsglas. Daarop volgde krekelgetjirp. Na een rondje herinneringen sturen, ontving ik één offerte, helaas niet voor wat we gevraagd hadden. Ik deed wat ik altijd doe in zo’n situatie: ik vroeg mijn vriend om het op te lossen. Hij vond in korte tijd een glaszetter.

Intussen had ik opgezocht wat je moest doen om subsidie te krijgen. Ik zal u besparen hoelang het duurde om de juiste website te vinden. Het stappenplan luidde:

Stap 1: Maak een keuze

Stap 2: Zoek uw meldcode

Stap 3: Koop uw maatregel

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

Stap 6: Vraag de subsidie aan.

Ik had bij stap 1 gekozen dat we hoogrendementsglas wilden, maar bij stap 2 wist ik niet wat de bedoeling was. Ik kreeg een tabel vol meldcodes, maar had geen idee of we beter ‘IZO LAMI [33.1/15 AL NATUR+Ar/33.1] LAMI LOW-E’ of toch juist ‘GGU **69 (IPL *** **69 -argon- [4/12/3/12/6,8])’ konden bestellen. Gelukkig vermeldde het document: ‘Ook zonder meldcode kunt u een subsidieaanvraag indienen.’

Dus ik ging maar door naar stap 3 en 4 en we lieten onze nieuwe ramen installeren. Even later waren we de trotse eigenaren van een huis met overal hoogrendementsglas én hadden we zelfs een factuur met een meldcode.

Toen ging ik aan de slag met stap 5: het voorbereiden van de aanvraag.

Ik ontdekte dat ik foto’s nodig had van voor, tijdens en na het plaatsen van onze nieuwe ramen. En foto’s van etiketten op het materiaal, ‘en een foto van de codering’.

Het is als een recept dat halverwege ineens voorschrijft: voeg de rozijnen toe, nadat je ze eerst 24 uur hebt laten weken in bouillon getrokken van verse vlierbloesem geplukt tijdens een volle maan in september.

Ik heb nog niet de moed gevonden om door te gaan met Stap 6 en de subsidie aan te vragen.