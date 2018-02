IJsbeer kwetsbaarder dan gedacht: door verandering klimaat op te streng dieet

Uniek

Maarten Loonen, universitair hoofddocent arctische ecologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt van een 'uniek' onderzoek. Al was het maar omdat de ijsbeer lastig te observeren is. Het dier leeft in een uitgestrekt gebied, dat een deel van het jaar in het donker is gehuld. 'Het is belangrijk om te meten wat ze doen in hun natuurlijke omgeving.'



De metingen geven aan dat de energiebehoefte van de dieren gemiddeld zo'n 50 procent hoger ligt dan in eerdere studies was aangenomen op grond van vergelijkingen met andere vleeseters. Vier van de negen ijsberen bleken in de 8 tot 11 dagen tussen twee metingen meer dan 10 procent van hun lichaamsgewicht te hebben verloren. Ze hadden niet genoeg zeehondenvlees gegeten, aldus de onderzoekers in Science.