‘Nee, ik wil die goedkope niet, de vorige keer had ik die van 33 euro of zo. En kan ik niet beter een nog sterkere nemen?’ Ik sta bij een drogist achter een goedgebruinde vrouw, zo halverwege de 50. Ik wil een goedkoop nagelborsteltje afrekenen, zij zoekt vitamine D-pillen. Ze zwicht voor een chic bruin glazen potje met een gouden etiket. Als ze thuisarts.nl had gelezen, had ze geweten dat die dure pillen helemaal niet nodig zijn én dat meer niet beter is. Dan was ze voor 5 euro per jaar klaar geweest – 1,3 cent per pilletje in plaats van 13.

Toen de overvloedige zon deze zomer de meeste mensen van voldoende vitamine D voorzag, adviseerde het Zorginstituut vitamine D-pillen uit het basispakket te halen. In het kader van zinnige en betaalbare zorg leek dat een goed idee.

In 2019 waren de goedkope pillen al uit het pakket geschrapt. Daarop waren huisartsen veel duurdere pilletjes gaan voorschrijven die je, in hoge dosering, maar een keer per week hoefde te slikken. Niet alleen bij een bewezen heel laag vitamine D-gehalte, maar ook gewoon. Dokters en patiënten vinden snel creatieve oplossingen voor ingrepen in het basispakket. Niks besparing, in een jaar tijd werd bijna 9 miljoen euro meer aan die pillen besteed. Nu sluit VWS dus ook die sluipweg.

Dat leidde vanzelfsprekend tot Kamervragen, want iets uit het basispakket halen is in Nederland een schending van de mensenrechten: oneerlijk, discriminatoir voor mensen met een donkere huid (die maken in de Nederlandse zon minder vitamine D aan) en het gaat ernstige ziekten opleveren.

Nu is het wel degelijk zo dat een vitamine D-gebrek problemen kan opleveren, maar dan gaat het wel om bewezen heel lage bloedwaarden. De norm voor wat te laag is, is in vijftig jaar drie keer over de kop gegaan, waardoor steeds meer mensen ‘een tekort’ lijken te hebben. Voor het merendeel van hen is een zo’n pilletje volgens de – op de Gezondheidsraad gebaseerde – adviezen van thuisarts.nl meer dan voldoende en misschien zelfs overbodig. Want in een recentelijk groot (bijna 26.000 deelnemers) gerandomiseerd onderzoek hadden (50-plus) vitamine D-gebruikers niet minder botbreuken dan vergelijkbare neppillenslikkers, ook de Afro-Amerikaanse deelnemers niet.

Onder het motto ‘Halitran kweekt gezonde, mooie kinderen’ kreeg ik, mager bleekscheetje, eind jaren vijftig levertraancapsules door mijn havermoutpap. Dat leverde een levenslange afschuw voor beide op. Ook toen was er een vitaminemaffia. Omdat de rachitis uit de jaren twintig en de oorlog nog in het collectieve moedergeheugen zat, valt dat wel te begrijpen. Tegenwoordig is die aandacht voor wonderpillen behoorlijk overdreven, want volgens Amerikaanse preventie-deskundigen voorkomen ze niet of nauwelijks botbreuken, net zomin als kanker, hartvaatziekten of voortijdig doodgaan.

Wel ironisch dat DSM, onze oude steenkolenmijnenmaatschappij, tegenwoordig een van ’s werelds grootste producenten van vitamientjes is. Mijnwerkers zagen het zonlicht minder vaak dan mijn drogistbezoeker. Vitaminehandel is lucratiever dan steenkool delven: er zijn zelfs pilletjes van 1 euro in plaats van 1,3 cent.