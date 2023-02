Iedereen wil warm douchen. Maar moet je daarvoor bomen verbranden? Negen vragen over biomassa

Beeld Maud Dekkers

Plant een boom, laat hem groeien, hak hem om en verbrand het hout om water en huizen mee te verwarmen. In theorie is het simpel: ‘biomassa’ (hout en plantenresten) levert duurzame energie op. De CO 2 die bij verbranding vrij komt, is immers eerder door de bomen en planten uit de atmosfeer gehaald. Veel beter dus voor het klimaat dan fossiele brandstoffen.

Geen wonder dat biomassa een belangrijk onderdeel is van de plannen van de Europese Commissie om Europa te helpen aan meer duurzame energie. Is biomassa inderdaad een bron van groene energie? Of is het gebruik ervan, zoals tegenstanders beweren, juist extra klimaatontwrichtend?

Wat is er tegen het verbranden van hout voor het opwekken van energie?

Oneindig veel, aldus Fenna Swart, het Nederlandse gezicht van de tegenstanders van het verbranden van hout voor energiedoeleinden. ‘Het gebruik van biomassa ondermijnt de klimaat-, bos- en natuurhersteldoelstellingen van de EU’, stelt Swart, die aan het hoofd staat van actiegroep Comité Schone Lucht. Hout dat wordt opgestookt voor elektriciteitsproductie is volgens haar allerminst klimaatneutraal: de CO 2 -uitstoot per opgewekte hoeveelheid elektriciteit zou zelfs hoger zijn dan bij kolen. Bovendien levert verbranding fijnstof en stikstofoxiden op en is het dus schadelijk voor de luchtkwaliteit.

Eurocommissaris Frans Timmermans is juist voorstander. Hij stelt dat Europese biomassa vooral bestaat uit snoei- en zaagafval – afval dat anders op de grond zou liggen weg te rotten en dan ook CO 2 uitstoot.

Swart zegt dat het helemaal niet om ‘takjes en twijgjes’ gaat en dat er geen goede balans is tussen groei van bos en het gebruik ervan voor biomassa. Zelfs Europese oerbossen worden gekapt voor de productie van pellets, samengeperste houtkorrels die in verbrandingsovens verdwijnen, aldus Swart.

Worden Europese oerbossen inderdaad gekapt voor biomassa?

Lange tijd bestond hiervoor geen bewijs, maar enkele maanden geleden toonde The New York Times met behulp van satellietbeelden aan dat Roemeense oerbossen zijn gekapt voor de productie van pellets. Of dit op grote schaal gebeurt in Europa, staat niet vast, maar het onderzoek laat zien dat de oerbossen allerminst veilig zijn.

Volgens Swart is de kap van deze bossen een gevolg van het besluit van Brussel, ruim tien jaar geleden, om houtverbranding als hernieuwbaar te bestempelen. Daarop kwamen subsidies vrij en begonnen kolencentrales en masse biomassa bij te stoken. Hierdoor is de markt voor biomassa volgens tegenstanders overspannen geraakt en levert biomassa inmiddels 60 procent van de duurzame energie in Europa. Energie die volgens deze groep dus niet duurzaam is.

Wat zegt de wetenschap?

Ook in de wetenschap lijkt sprake van twee stromingen, zegt Guido van der Werf, hoogleraar mondiale koolstofcyclus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Niemand wil biomassa verbranden omdat we het zo leuk vinden’, stelt hij. ‘Maar het gebruik ervan heeft een reden, namelijk dat we van fossiel af moeten. Dat gaat soms verloren in het debat.’

Om de klimaatdoelen te halen zijn alle opties noodzakelijk zegt Van der Werf. Dus ook biomassa. ‘Of we het aanvaardbaar vinden dat het gebruik op korte termijn leidt tot een afname van de biodiversiteit, is een keuze.’

In het wetenschappelijk tijdschrift Nature verscheen afgelopen najaar een scherp commentaar waarin werd gesteld dat Europa biodiversiteit en de opslag van kooldioxide opoffert ten gunste van ‘bio-energie’. Hoewel het geen wetenschappelijke publicatie betrof, wordt zo’n commentaar wel gezien als gezaghebbend. Kijkt de wetenschap anders aan tegen het gebruik van biomassa?

Van der Werf ziet geen kentering in het wetenschappelijke debat. ‘Maar je ziet nu wel een extra vraag naar biomassa ontstaan. Daar zet ik ook vraagtekens bij.’ Meer biomassa kan leiden tot intensiever landgebruik. ‘Het commentaar in Nature zegt: niet alles kan, er moeten afwegingen gemaakt worden tussen ons consumptiepatroon, klimaatverandering en biodiversiteit. Daar sluit ik me bij aan.’

Door de oorlog in Oekraïne en de aangescherpte Europese klimaatdoelstellingen in het plan Fit for 55 groeit de vraag naar hout. Maar ook voor de groei van duurzame woningbouw is extra hout nodig. Dat levert meer resthout op. ‘Je kunt twisten over de vraag of het verstandig is dat resthout te verbranden, maar als ik moet kiezen tussen kolen of resthout, kies ik het laatste’, zegt Van der Werf.

Zijn er genoeg reststromen om energie van te maken?

Er zijn enorme reststromen, zegt Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. ‘Een paar honderd miljoen kuub per jaar.’ Europees bos levert ongeveer 10 procent van de totale energievraag (en ongeveer 60 procent van de duurzame energie). ‘Biomassa levert een belangrijke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen. Daarnaast zijn zon, wind en kernenergie nodig en moet de consumptie omlaag.’

Europa raakt met het gebruik van biomassa aan het plafond, al is er nog wat ruimte, bijvoorbeeld door hout te verbranden dat eerder is gebruikt in de bouw. Ook gaat veel hout bij particulieren de schoorsteen uit. Nabuurs: ‘Dat is echt een aanzienlijk deel en open haarden en houtkachels zijn niet de efficiëntste energiebronnen.’

Dat de boel uit de hand loopt, zoals tegenstanders van biomassa zeggen, valt volgens Nabuurs mee.

Is er genoeg land om aan de extra vraag naar biomassa te voldoen?

De druk op het land neemt toe, nu we met acht miljard bewoners op aarde zijn, zegt Nabuurs. Een van de belangrijke stappen is dat we ons luxe westerse eetpatroon (vooral vleesconsumptie) veranderen, stelt hij.

Ook het klimaatpanel IPCC, waarvoor Nabuurs in diverse rapporten hoofdstukken over bossen voor zijn rekening nam, hamert erop dat de westerse burger zijn gedrag moet veranderen.

Europa kan volgens de Wageningse hoogleraar een deel van de landbouwgronden die vrijkomen door de gehoopte daling van de consumptie van vooral vlees en zuivel, gebruiken voor bosbouw en een deel voor meer biodiversiteit. ‘Maar het is onzeker of het lukt de vraagkant omlaag te krijgen.’

Hoe zit het met de CO 2 -uitstoot van biomassa?

Volgens Timothy Searchinger, onderzoeker aan de universiteit Princeton en auteur van het kritische commentaar in Nature, wordt de CO 2 -uitstoot van bio-energie nu niet meegeteld.

Dat klopt als je bij de schoorsteen telt, zegt Nabuurs. Maar de CO 2 -emissies worden wel geturfd bij de oogst van het hout. De kap geldt dus al als emissie, ook als het hout voor de bouw wordt gebruikt. Bouwhout neemt de koolstof tijdelijk uit de cyclus, voor een jaar of veertig tot honderd. Maar uiteindelijk wordt ook dit hout afgedankt en komt de koolstof terug in de kringloop. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt de koolstof daarom al bij de oogst meegeteld.

Nabuurs: ‘Dus als je zegt: de emissies worden niet meegeteld, dan klopt dat niet. Al had je dat bos ook kunnen laten staan, dan was die uitstoot er nu niet geweest.’

Houtverbranding levert inderdaad meer CO 2 op dan bijvoorbeeld aardgas voor een vergelijkbare hoeveelheid energie. Maar bij het planten van nieuwe bomen nemen die weer die koolstof op. Snel gaat dit niet: per hectare duurt het ongeveer zeventig tot tachtig jaar voor het bos is hersteld. Dat duurt veel te lang, zeggen Swart en Searchinger, we moeten niet nog meer CO 2 de lucht in blazen.

‘Uitgaan van één bos is niet de manier om te kijken naar duurzaamheid’, stelt Nabuurs. ‘Je kijkt naar grote oppervlaktes. In het Europese bos groeit veel meer hout dan we oogsten: jaarlijks 800 miljoen kuub groei en 550 miljoen kuub oogst.’

Zo bezien verbetert de CO 2 -balans, zegt de hoogleraar. ‘Europees bos legt nog altijd veel CO 2 vast, al is dit wel aan het afnemen door het ouder worden, door droogten en een groei van de oogst met 6 procent.’

Investeren in meer bos en beter bosbeheer is volgens hem belangrijk om deze trend te keren. In de VS geldt overigens geen wettelijke herplantplicht voor gekapte bossen, zegt Swart.

Europa beschouwt biomassa als een noodzakelijke, tijdelijke oplossing tot er voldoende groene elektriciteit, waterstof en aardwarmte geproduceerd wordt. Klopt dat?

‘Nee’, reageert Searchinger. ‘Biomassa is geen oplossing en al helemaal geen oplossing op korte termijn, omdat het verlies aan koolstofopslag in de grond groter is dan de verminderde fossiele emissies door houtverbranding.’

Koolstof die is opgeslagen in de bodem, in de vorm van dode bladeren en houtresten die in de grond verdwijnen, neemt CO 2 mee de grond in. Die CO 2 komt vrij wanneer bomen worden gekapt en Europa negeert deze uitstoot, aldus Searchinger. Ook wordt volgens hem veel hout, zoals wortels en ander restmateriaal, na de kap achtergelaten in bossen. Dit hout gaat rotten en levert daardoor broeikasgassen op.

Ten slotte, stelt de onderzoeker, laat Europa een deel van zijn houtkap in andere landen uitvoeren, waardoor een deel van het verlies aan biodiversiteit en CO 2 -emissies wordt uitbesteed.

Hoe kan minder vlees eten leiden tot meer bossen?

Europa kan 30 procent van zijn akkerland vrijmaken (een gebied zo groot als Polen) als Europese burgers hun vleesconsumptie met 17 procent verminderen. Dit komt doordat voor de productie van veevoer enorme hoeveelheden landbouwgrond nodig zijn. Een relatief kleine vermindering van de consumptie levert daarom veel landbouwgrond op.

‘De discussie is wat je daarmee doet’, zegt Van der Werf. ‘Hier komen wereldbeelden en prioriteiten om de hoek kijken. Een deel wil meer natuur, anderen zeggen: gebruik dit land voor houtproductie.’

Overigens erkent Searchinger dat bosbouw voor ‘productiehout’ de biodiversiteit een grotere dienst bewijst dan akkerbouw, simpelweg doordat bossen vele jaren blijven staan en het leven daardoor meer kans krijgt zich te ontplooien. ‘Maar het is beter het bos met rust te laten.’

Europa zou het gebruik van biomassa voor energiedoeleinden moeten terugdringen tot het niveau van 2010, stelt Searchinger. Dan blijft de schade volgens hem beperkt. Nederland schafte nieuwe subsidies voor verbranding van biomassa eerder dit jaar af.

Wat moet er verder gebeuren?

Searchinger: ‘Besteed elke euro aan zonne- en windenergie, aan warmtepompen, aan energiebesparing.’

Van der Werf: ‘Onze consumptie moet sowieso omlaag, willen we de klimaatdoelstelling halen. Dat is het hete hangijzer.’ Hij stoort zich soms aan de felheid van het debat rond biomassa. ‘Als het frame voor of tegen ervan af kan, zou dat al mooi zijn.’