Iedere gamer zijn eigen vijand: hoe AI kan bijdragen aan de perfecte tegenstander

Een stalker is een zombie in The Last of Us, dat onlangs door HBO tot serie is verfilmd. De ene gamer is dol op de horrorvijand, de ander schrikt zó erg van de monsters dat hij meteen het spel uitzet. Beeld Naughty Dog / Sony

De voorbijschietende schaduw in een deurpost. Het gebukte loopje, de flikkering van de ogen. Er is een stalker in de buurt. Een stalker is een zombie in het spel The Last of Us, onlangs door HBO tot smaakvolle serie verfilmd, die op onvoorspelbare wijze door donkere kelders sluipt om je plots in je nek te vliegen.

‘Verreweg de beste horrorvijand die ik ooit heb gezien’, schrijft iemand onder een YouTube-filmpje van een gamer die een paar stalkers doorklieft. ‘Stalkers zijn de afschuwelijkste vijand in dit spel’, is de reactie daar direct onder. De ene gamer is dol op stalkers omdat ze zich onvoorspelbaar gedragen, de ander schrikt zó erg van de monsters dat hij meteen het spel uitzet.

De perfecte vijand is voor iedere gamer anders. Sommigen willen zich op het puntje van hun stoel door een onvergeeflijk spel ploegen, anderen spelen het liefst onderuitgezakt met één hand in een chipszak terwijl ze genieten van een mooi verhaal.

Stalkers in The Last of Us. Beeld Naughty Dog / Sony

Voor beide typen gamers zijn er spellen op de markt, maar gezien de enorme budgetten die soms nodig zijn voor games, zou het mooi zijn als je ze allebei kon aanspreken. Natuurlijk, moeilijkheidsniveaus zijn aan te passen, waardoor de klap van een knuppel in het moeilijkste niveau direct dodelijk is en bij het makkelijkste niveau aankomt als een vliegenmepper. Maar bij veel spellen voelt het vechten tegen een eindbaas bijna als het leren van een dansje: een serie knoppen die op het juiste moment moeten worden ingedrukt.

Er zijn op YouTube filmpjes van gamers die eindbazen geblinddoekt verslaan, omdat ze de volgorde van aanvallen uit hun hoofd kennen. Daarbij zijn de personages die rondlopen in een spel vaak behoorlijk repetitief: als je drie keer tegen ze opbotst, zeggen ze twee keer hetzelfde. Gesprekken waarbij je meerdere antwoordmogelijkheden hebt, leiden vaak allemaal min of meer tot dezelfde conclusie.

Kunstmatige intelligentie heeft de potentie dit volledig te veranderen. Zoals ChatGPT op basis van een korte instructie volledige essays kan schrijven, zou je met een personage in een spel dat draait op vergelijkbare AI een origineel en ‘echt’ gesprek moeten kunnen voeren. En kunnen matten met een vijand die leert wat jouw zwakke en sterke punten zijn en op basis daarvan de strijd aangaat.

Gepersonaliseerde spelelementen

‘Ik droom weleens van een eindeloze stroom van gepersonaliseerde spelelementen’, zegt Julian Togelius. Hij is universitair docent computerwetenschappen aan de New York University en ontwikkelt met zijn eigen bedrijf AI-toepassingen in de gamewereld. Het spel brengt tijdens het spelen in kaart wat een speler frustrerend, uitdagend en interessant vindt. Dat principe werkt niet veel anders dan de meeste algoritmen in sociale media: op basis van je reactie op een bepaald element gaat de AI je steeds meer van hetzelfde voeren. Iemand die constant een geweer oppakt, hoef je niet de hele tijd zwaarden aan te bieden, iemand die grote vijanden uit de weg gaat en in plaats daarvan elke puzzel oppakt, zal minder interesse in het vechten hebben. Voor je neus zou zich, in theorie, een compleet gepersonaliseerd spel ontvouwen.

In theorie, dus. ‘Gamedesign is min of meer blijven hangen in de tijd van vóór AI’, zegt Togelius. ‘De meeste spelgenres zijn ontstaan in de jaren tachtig en negentig, toen AI nog niet genoeg ontwikkeld was om er serieus iets mee te doen en dat geraamte houden de meeste gamemakers nog steeds aan.’

Stalkers in The Last of Us. Beeld Naughty Dog / Sony

Grote gamestudio’s werken vaak jaren aan een spel, met een budget van honderden miljoenen dollars. Dit maakt ze log en risicomijdend, zegt Joost van Dreunen, die les geeft aan de New York University en onderzoek doet naar de game-industrie. ‘Ze gebruiken AI voor details, om de wereld levendiger te maken. Iemand van Rockstar, de maker van het spel Grand Theft Auto, vertelde dat ze er met AI voor kunnen zorgen dat een personage dat je tien keer schopt, tien keer iets anders zegt.’ Dezelfde maker gebruikte dit mechanisme bij Red Dead Redemption II – als je in dit spel onder het bloed zit, reageren personages anders op je dan wanneer je er onbevlekt bijloopt.

Justin Roiland, maker van de animatieserie Rick and Morty, gebruikte bij het ontwikkelen van zijn schietspel High on Life AI om kunstwerken te genereren die je in het spel tegenkomt. Dat die kunstwerken er vaak net een beetje raar uitzien (ogen te dicht bij elkaar, mensen die gekke poses aannemen) droeg volgens hem juist bij aan de buitenaardse sfeer van het spel. Ook gebruikte Roiland AI om grappige, bizarre ideeën voor het spel te genereren.

Kunstmatige intelligentie maakt de kunst in de game High on Life.

Maar AI echt de vrije hand geven om een vijand helemaal los te laten lopen of zelfs het hele spel ter plekke te genereren, is bij de grote games vooralsnog niet aan de orde. Het probleem is volgens Togelius dat we simpelweg nog te weinig controle hebben over wat de AI genereert. Een willekeurige marktkoopman stuurt je op een klopjacht naar een draak die helemaal niet blijkt te bestaan. Of een personage dat een cruciale rol in het verhaal zou moeten vervullen, raakt zelf afgeleid en komt nooit opdagen.

Wel sleutelt Sony aan een ‘slimme’ tegenstander met GT Sophy: een AI die vrijwel alle professionele spelers van het racespel Gran Turismo kan verslaan. Met Sophy wil de gamemaker een interessante tegenstander bieden die spelers helpt hun techniek te verbeteren en creatiever te spelen, schrijft projectleider Peter Wurman van Sony in een mail. De uitdaging was om Sophy zo te trainen dat het competitief hoog scoort, maar zich óók aan de race-etiquette hield. Het is niet de bedoeling dat Sophy om te winnen alle andere spelers van de baan beukt, dus. Maar de reden dat Sony hier tijd en geld in stopt is niet alleen om een verdiepende speelervaring te bieden – de technologie achter Sophy moet op termijn ook kunnen worden ingezet om zelfrijdende voertuigen te verbeteren.

Kleine studio’s

De meest voorkomende toepassing van AI in games is nog een beetje saai: die zit vooral in het vergemakkelijken van het ontwikkelingsproces. Het bedrijf van Togelius, dat toepassingen voor AI in de game-industrie ontwikkelt, richt zich vooral op het testen van levels. Een tijdrovend proces waarbij mensen (vaak tegen een laag salaris) elke millimeter van een level verkennen om te zien of er nog foutjes in zitten. AI kan in een fractie van die tijd het level miljoenen keren ‘spelen’ om te ontdekken wat er misgaat. Togelius: ‘AI helpt ook bij de nabewerking: bomen, gebouwen en andere elementen een meer realistisch aangezicht geven, bijvoorbeeld.’

Het echte experimenteren met AI, en dus ook het bedenken van baanbrekende concepten, zal van de kleine studio’s komen, verwacht Joost van Dreunen. ‘Zij werken met kleinere teams en budgetten en durven meer risico te nemen. Gamers vinden het vaak juist aantrekkelijk bij spellen van deze makers dat ze experimenteel zijn en accepteren foutjes daardoor beter. Bovendien valt er voor deze makers het meest te winnen: zij kunnen een extra handje goed gebruiken.’

Een keukentafel met daarop een ietwat afgeragde laptop in een benedenwoning in Amsterdam-Oost. Hier werkt de 48-jarige spelontwerper Joris Dormans al ruim vijf jaar aan Unexplored 2, een videogame waarin de wereld volledig door kunstmatige intelligentie is gegenereerd. Hij doet dit met vier collega’s, ieder vanuit huis. Het spel heeft een Lord of the Rings-achtige verhaallijn: je poppetje moet een staf vernietigen en daarvoor een gevaarlijke reis afleggen. Maar in tegenstelling tot veel andere videogames werkt Unexplored 2 meer als een bordspel. Als je doodgaat, ben je ook echt af. Je kunt dan weer aan een nieuw spel beginnen, waar de kaarten opnieuw geschud zijn: je wordt geconfronteerd met tegenslagen die je eerder niet tegenkwam, dezelfde strategie levert plots een ander resultaat op.

De wereld in Unexplored 2 is volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd.

‘Dit spel hadden we nooit kunnen maken zonder generatieve AI’, zegt Dormans. Het is de AI die ervoor zorgt dat er telkens weer een andere wereld ontstaat, dat geen spelervaring hetzelfde is. ‘In veel games doen ze alsof je de held bent, maar je bent eigenlijk een stuntman. Spring door deze hoepel, slacht deze orc af. Falen is geen optie, want je moet het einde halen van een verhaal dat al vastligt. Wij willen dat je in de raad van Elrond zit, de groep die de beslissingen neemt. En aan de hand van jouw keuzes ontvouwt het spel zich.’

‘Nog steeds aan het sleutelen’

Het programmeren en instrueren van de AI is zulk fijnmazig werk dat het volgens Dormans even arbeidsintensief is als met de hand een wereld tekenen en programmeren. Toch biedt het ook voordelen. ‘De lancering van het spel ging niet helemaal zoals gehoopt, dus we zijn een jaar na dato nog steeds aan het sleutelen om verbeteringen door te voeren. Het grote voordeel van onze AI is dat ik bijvoorbeeld een nieuwe vijand kan introduceren en ik daarvoor niet elk gebied afzonderlijk hoef aan te passen. Ik geef de AI een instructie, en die implementeert het in het hele spel.’

Meer nog gaat het Dormans om het experiment. Het stoeien met de AI, grenzen verleggen van hoe spellen eruitzien. ‘We willen laten zien dat een game geen genocidegenerator hoeft te zijn waar je oneindige hoeveelheden vijanden afslacht. We willen echt het avontuur terugbrengen. En daarom blijven we sleutelen. Elke week wordt het een stukje beter.’