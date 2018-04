Ideaal om nieuwe behandelingen te testen, maar ook ethisch beladen: wetenschappers kweken stukje mensenbrein in muizenhoofd

Genetische trucs

Een team onder leiding van Rusty Gage van het Salk Institute voor biowetenschap in Californië kweekte de minibreintjes, door menselijke huidcellen met genetische trucs om te programmeren tot hersencellen. Na anderhalve maand bouwde men de cellen in achterin de breintjes van enkele tientallen muizen zonder afweersysteem.



Met succes, zo schrijven de wetenschappers nu in Nature Biotechnology. In de maanden die volgden, zagen de wetenschappers niet alleen muizenbloedvaatjes ontstaan, maar ook menselijke steun- en hersencellen, compleet met de lange staarten die de cellen zo typeren. 'Een stap op weg naar een meer getrouwe, werkende afspiegeling van het menselijke brein', aldus Gage.



Vernieuwend en belangrijk, vindt ook Kushner, die werkt aan een ander type kweekhersenen. 'Dit opent talloze nieuwe mogelijkheden.' Een technisch nadeel is wel dat er muizen bij komen kijken: 'Muizen hebben een andere biologie dan de mens, en dat is nou net de reden waarom we menselijke weefsels zijn gaan kweken. We zullen moeten zien in hoeverre deze stukjes echt weefsel menselijk zijn.'



Overigens is het kweken van menselijk weefsel in proefdieren niets nieuws. Zo bestuderen kankeronderzoekers vaak menselijke tumoren door ze bij muizen of ratten te implanteren. Ook stukjes menselijke darm, long, lever, hart en alvleesklier worden al met enige regelmaat in proefdieren ingebracht, om ze in levende toestand te bestuderen.