Ibuprofen bij de bouwmarkt: lekker makkelijk of juist gevaarlijk?

Zelfzorgmedicijnenschap bij een filiaal van Albert Heijn. Via de tablet kan de klant informatie krijgen over het gebruik van de middelen. Beeld Simon Lenskens

Waarom zijn deze middelen eigenlijk niet algemeen verkrijgbaar?

Neussprays met xylometazoline, de maagzuurremmer omeprazol, en pijnstillers als diclofenac en ibuprofen: het zijn voorbeelden van zelfzorg-medicijnen uit de categorie: ‘uitsluitend apotheek en drogist’, oftewel uad. Een recept van een arts is niet nodig, maar toezicht van een apotheker of drogist wel. Omdat ze flinke bijwerkingen hebben, of omdat ze van invloed kunnen zijn op de werking van andere medicijnen.

Enkele jaren geleden betoogde Albert Heijn dat dit toezicht ook digitaal mogelijk moet zijn, en legde de medicijnen in de schappen met daarnaast een tablet waarmee een drogist om advies kon worden gevraagd. De Inspectie Gezondheidszorg stond dit oogluikend toe. Maar de drogisterijen, die een inkomenstenbron zagen opdrogen, kwamen in opstand en procedeerden tot aan de Raad van State. Die concludeerde in 2020: uit de huidige wettekst volgt dat er bij verkoop van uad-medicatie altijd een drogist of apotheker fysiek in de winkel aanwezig moet zijn.

Maar als je bij de zelfscankassa van de Etos afrekent, kijkt er nu toch ook al geen drogist over je rug mee?

Dat is precies de redenatie van de supermarktbranche, die het ministerie om een wijziging van de wettekst vroeg. Die tekst is achterhaald, meent de branche, mensen zijn inmiddels gewend aan digitaal advies. Bovendien, vindt ook het ministerie van Volksgezondheid, het gaat er bij uad-medicatie om dat mensen laagdrempelig informatie kunnen vinden over bijvoorbeeld bijwerkingen, en die informatie staat al in de bijsluiter, op de verpakking en op sites als Thuisarts.nl. Sowieso kopen zoveel mensen dagelijks dit soort (herhaal)medicatie, dat fysiek toezicht in de praktijk onmogelijk is.

Het ministerie wil de wettekst dus aanpassen; ook digitaal advies moet voldoende zijn. Dat verandert ‘niets aan de plaatsen waar zelfzorgmiddelen verkocht mogen worden’, schreef Kuipers in een laatste toelichting aan de Kamer, er moet immers nog wel een drogist in dienst zijn van de winkel waar de klant de medicijnen koopt.

Waarom zien artsen en apothekers dat dan niet zitten?

Een brede verzameling organisaties, van de Landelijke Huisartsen Vereniging tot de Nierstichting, van de trombosediensten en maag-darm-leverartsen tot de Consumentenbond, vreest voor de gevolgen. Als digitaal toezicht volstaat, wordt het ook voor winkelketens en bouwmarkten aantrekkelijk een drogist in dienst te nemen om uad-middelen te gaan verkopen. Apothekersorganisatie KNMP stuurde de Kamerleden vrijdag een brief met vijf mogelijke gevaren van het nieuwe uad-beleid: maagzuurremmers kunnen de werking van bloedverdunners verminderen, patiënten met eetstoornissen gebruiken het laxeermiddel bisacodyl om nog meer gewicht te verliezen, verkeerd gebruik van melatonine kan slaapstoornissen juist verergeren, neussprays zijn verslavend, het anti-misselijkheidsmiddel cinnarizine vermindert de rijvaardigheid.

‘Het blijven stoffen die in principe niet in een lichaam thuishoren’, zegt KNMP-voorzitter Aris Prins. ‘Als die straks in de Albert Heijn liggen, gaan mensen ervan uit dat ze voor iedereen veilig te gebruiken zijn. Dat is gewoon niet zo.’ In Nederland belanden elk jaar 41 duizend mensen door vermijdbaar onjuist medicijngebruik in het ziekenhuis. Met een top-10-notering voor pijnstillers als ibuprofen. Gaat de wetswijziging door, dan worden dit er meer, voorspelt Prins. ‘En het is nu bepaald niet zo dat de ziekenhuizen niets te doen hebben.’

‘Onze aandacht zou moeten gaan naar een wetswijziging die dit aantal kleiner maakt, niet groter’, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. ‘Nu zetten we de sluisdeuren open, waardoor alleen maar meer mensen deze middelen zullen kopen, zonder enige voorlichting. Meer verkooppunten zijn een oplossing voor een niet-bestaand probleem. Tenzij je de omzet van de Albert Heijn en de Big Bazar als een probleem ziet, maar daar zou de overheid zich toch niet mee moeten bezighouden.’

Of de wetswijziging het haalt, is inmiddels spannend: CDA-Kamerlid Joba van den Berg heeft een amendement ingediend, dat de wet voorlopig zo moeten houden als-ie is. Elf andere partijen, van SP tot Forum voor Democratie en van SGP tot BBB, steunen dit amendement. Samen hebben de tegenstanders van de versoepeling nog net geen meerderheid, maar dat kan snel veranderen.

Als die middelen zo gevaarlijk zijn, moet daar dan niet iets aan gedaan worden?

Als het aan Prins ligt, krijgen straks inderdaad meer medicijnen straks het predicaat ‘ua’, uitsluitend apotheek. Na de stemming wordt die lijst mogelijk nog aangepast door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), dat gaat onderzoeken of alle middelen die op de drogisterijlijst staan, daar wel kunnen blijven staan.

‘Ik voorspel je’, zegt Coolen ter Brakel, ‘dat deze wijziging, die erop gericht is de verkrijgbaarheid van medicijnen te vergroten, ertoe leidt dat die beschikbaarheid van sommige middelen juist afneemt. Dat het CBG misschien zegt: pijnstillers als ibuprofen en diclofenac kennen te veel risico’s om vrij verkrijgbaar te zijn.’