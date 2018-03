Heeft de lezer gelijk?

Wel als ze pleit voor terughoudendheid waar het spreektaalachtige stopwoorden en -uitdrukkingen betreft, zoals zeg maar, ofzo en een soort (van). Dat zijn zaken die in een enigszins formele tekst niet thuishoren, dus ook niet in de krant.



Meestal niet, althans. Want gaat het om een interview of een column-achtig verhaal, dan is het gelijk van deze lezer minder evident. In een interview kunnen dergelijke frasen, mits spaarzaam gebruikt, nuttig zijn. Bijvoorbeeld om te laten zien dat de geïnterviewde een taaluiting ­extreem vaak in de mond neemt.



En in een columnachtige bijdrage, waarvan in Snijders' voorbeeld sprake is, kan zeg maar gebruikt worden om lucht, lichtzinnigheid, ironie of humor aan te brengen in het geschrevene. Maar daarmee, hebben we al vaak ervaren bij de krant, ­begeeft een auteur zich op glad ijs. Humor en papier hebben, zeker in onze krant, een huwelijk vol strubbelingen. Een fenomeen overigens dat op sociale media nog sterker speelt.