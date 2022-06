Huisartsen hebben bovenmenselijke krachten, vraag maar aan mijn patiënten

Jammer dat de meeste huisartsen geen tractor hebben. Ik ook niet. Toch staan we volgende week, op 1 juli, met huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners uit het hele land op het Malieveld. En het is niet eens een staking, het is een actiedag. Staan we daar gewoon heel beschaafd met een spandoekje. Maken we vast een verpletterende indruk. Het levert ons misschien maar een paar minuten bij de NOS op, maar vergis je niet, het gáát wel ergens over.

Want de huisartsenzorg brokkelt af. Steeds meer huisartsen verlaten het vak omdat het te zwaar is, praktijken sluiten de deuren. Omdat de meeste mensen gelukkig best gezond zijn, merken ze dat niet. Maar steeds meer mensen merken dat wel. De kranten hebben er het afgelopen jaar bol over gestaan.

Huisarts zijn is erg leuk. Want wij huisartsen hebben bovenmenselijke krachten. Echt waar, vraag maar aan mijn patiënten.

Dat zit namelijk zo. Als iemand veel buikpijn heeft, of hoofdpijn, of al vier dagen koorts, dan denkt die persoon op een gegeven moment: NOU ga ik naar de dokter! Dus maken ze een afspraak – bij de huisarts. En als ze dan eenmaal op het spreekuur zijn, is vaak de hoofdpijn al verdwenen, de buikpijn minder, de koorts gezakt. Zo zie je: alleen al een afspraak bij de huisarts heeft een helende werking. Het telefoontje met de assistente geneest hen zelfs al!

Want zo gaat dat. Klachten komen en gaan en de meeste klachten gaan vanzelf over. Het menselijk lichaam is een fantastisch zelfhelend organisme. De beste natuurgenezer ben je gewoon zelf. En mensen gaan vaak bellen als hun klachten heel erg zijn, dus op de piek, waarna deze meestal dus ook vanzelf zakken. Huisartsgeneeskunde is eigenlijk pure luiheid: wij verdienen geld terwijl het lichaam van de patiënt meestal het werk doet.

Oké, oké, soms redden we nog eens iemand, door gezwind in te sturen, of zelf acuut te handelen. En we kunnen troosten, geruststellen, uitleggen, bijstaan. Leuk, dankbaar, uitdagend werk, wat ik niet wil missen. En als u vindt dat er in Nederland zorg moet zijn voor stervende mensen thuis, als u wilt dat u met een heel ziek kind of een snijwond zorg kan krijgen, ook in het weekend, als u graag een dokter heeft die u kent als u ineens heel ziek bent, dan wilt u eigenlijk dat er dan een huisarts is.

Naast bovennatuurlijk begaafd zijn wij huisartsen, doktersassistentes en praktijkondersteuners ook idealisten. We willen de maatschappij een beetje beter maken. In ons rijke land hoort goede toegankelijke basiszorg voor iedereen beschikbaar te zijn. Dus staan de activisten en de idealisten onder ons 1 juli op het Malieveld. Omdat we willen dat als u ooit zorg nodig heeft, wij er vanzelfsprekend voor u kunnen zijn, met onze geneeskunst, onze zorg, onze troost, onze bovennatuurlijke kracht en soms om een leven te redden. Maar dan moeten we eerst de huisartsenzorg redden.

Kan ik nog ergens een tractor huren?

Rinske van de Goor is huisarts