Huis van de Toekomst draait niet alleen om techniek

Het schuine dak met zonnepanelen en -collectoren staat dus verkeerd: het zou op het zuiden gericht moeten zijn om maximaal zonne-energie te kunnen winnen. Maar het dak is gericht naar het noorden. Foutje? Nee hoor, zegt Michiel Derikx, student bouwkunde aan de TU Eindhoven en een van de grondleggers van het innovatieve en duurzame huis dat de afgelopen weken op de campus is verrezen. ‘We wilden de ingang graag aan de kant hebben waar straks de meeste bezoekers vandaan komen.’

Die bezoekers komen voor de Dutch Technology Week, die vandaag in Eindhoven begint. Het innovatieve huis dat de Eindhovense studenten hebben gebouwd is een van de paradepaardjes van het evenement. Dat het eigenlijk verkeerd om staat, maakt niet zoveel uit; over twee maanden wordt het huis afgebroken om weer te worden opgebouwd in Dubai. Daar wordt in november de Solar Decathlon gehouden, een bouwwedstrijd waar 21 teams uit zestien landen zullen uitmaken wie het innovatiefste en energiepositiefste huis kan maken. In Dubai zal het dak wel op het zuiden gericht zijn en zullen de zonnecollectoren en -panelen wel maximaal energie en warmte leveren.

Duurzame en innovatieve huizen zijn niet nieuw. Woningen die meer energie opleveren dan ze verbruiken evenmin. Dat studenten zelf zo’n woning hebben ontwikkeld en hem ook echt hebben gebouwd, is bijzonder. Maar met een slim en energie-efficiënt huis alleen zul je de wedstrijd niet winnen, zegt Simone Tax, net als Derikx student bouwkunde. ‘Daarom hebben we ook gekeken naar economische en sociale duurzaamheid.’

Expats

Dat laatste betekent volgens de studenten dat een huis niet alleen een plek is om te wonen, maar ook een schakel vormt met de omgeving. De inrichting van een huis kan helpen sociale structuren in de wijk te versterken. En juist daaraan ontbreekt het in Dubai. De stad is de afgelopen decennia uit zijn krachten gegroeid. Nieuwe woonwijken werden aan bestaande geplakt, waarbij huizen tamelijk slordig in het zand zijn geplaatst, onderling verbonden door wegen. Bewoners doen er alles met de auto en komen elkaar nauwelijks tegen. Dat helpt de sociale cohesie niet vooruit. Bovendien lijdt Dubai onder een ander probleem: ruim negen op de tien inwoners zijn expat, wonen meestal slechts een paar jaar in de stad en keren daarna terug naar het gezin in het land van herkomst.

Studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven (team VIRTUe) doen mee aan internationale bouwwedstrijd gericht op innovatief en duurzaam bouwen. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant.

Hoe bewerkstellig je dat mensen weer met elkaar verbonden raken? De Eindhovense studenten (ook die van hogeschool Fontys doen mee) willen dit bereiken door woningen in te passen in bestaande bouw. Bestaande buurten renoveren en niet nog meer wijken aan de stad plakken. Om te voorkomen dat bewoners voor alles de auto pakken, willen de studenten wandelen promoten. Dat vergt meer schaduw komen, arcades en groen, zegt Tax. ‘We willen daarom niet gewoon een huis in de woestijn zetten.’

Om te kijken hoe expats in Dubai leven en wat de uitdagingen zijn op sociaal gebied, hielden de studenten er interviews. Nu is het eerste appartement gereed, bedoeld als een van de bovenste van het complex. Een oppervlak van 55 vierkante meter, voor twee personen. Een belangrijke rol is weggelegd voor het middendeel, met zijn verticale tuin, waar bewoners zelf groente kunnen verbouwen, een wasruimte delen en eventueel kunnen sporten. Een ontmoetingsplek. Het idee: als je elkaar daar vaak ontmoet, ga je samen andere dingen doen en ontstaat een hechtere sociale structuur.

Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant.

Houtskeletbouwmuur

Bijzonder aan het huis is de houtskeletbouwmuur die zowel rond als krom loopt, met een geïntegreerd irrigatiesysteem, dat de verticale tuin van water moet voorzien. De bank die ervoor komt, is gemaakt met een 3D-printer. Waterverbruik in huis wordt beperkt door het te filteren en te recyclen. Zo heeft het huis een douche die dertig liter water per minuut levert en er slechts 1,5 verbruikt. Energie die je overhoudt, deel je met je buren.

Door niet alleen met een technologische blik naar het huis te kijken, maar ook naar sociale interactie, hopen de studenten dat bewoners zich gezamenlijk zullen inspannen om duurzamer te leven. ‘Samen bereik je het meest’, zegt Tax. ‘Duurzaam leven doe je niet in je eentje.’

Meer informatie is te vinden op teamvirtue.nl