Huh?! - Wetenschappelijk vakblad beslecht epische klimaatbattle: de zon komt níet dichterbij

Beeld Foto Eva Fache / Illustratie Matteo Bal

Klimaatsceptisch onderzoek onderuit: zon komt niet dichterbij (6 maart)

Met de plechtige verwijdering van een onderzoeksartikel heeft het wetenschappelijke vakblad Scientific Reports een einde gemaakt aan een van de vreemdste wetenschapsdiscussie van het afgelopen jaar, die ging over de vraag of de zon op ons af komt.

Volgens hoogleraar toegepaste wiskunde Valentina Zharkova van de Universiteit van Northumbria, bewierookt in klimaatsceptische kringen, is dat toch echt het geval. De zon beweegt immers rond het ‘barycentrum’ van het zonnestelsel, het denkbeeldige zwaartepunt van het zonnestelsel. En daarbij zou de zon nu en dan een slordige 3 miljoen kilometer dichterbij kruipen.

Aha, dus dáárom warmt de aarde op! Tot het jaar 2700 zal de zon dichterbij komen. En ‘de hete zon die op de aarde afkomt’ is natuurlijk veel belangrijker dan ‘de minieme hoeveelheid CO 2 in de dampkring’, aldus Zharkova.

Maar 100 kilometer noordelijker, in Edinburgh, viel hoogleraar astrofysica Ken Rice van zijn stoel. Leuk dat de zon wat heen en weer gaat – maar invloed op de aardbaan heeft dat nauwelijks, dat is allang bekend. Voor de zekerheid berekende Rice de afstand van de aarde tot de zon (de zogeheten ‘astronomische eenheid’, AU) over de afgelopen duizend jaar. Dit is wat hij vond:

Daarop ontspon zich een discussie over de hemellichamen, die je eerder zou verwachten in de dagen van Galileo Galilei.

In een epische battle van honderden berichten lang slaan de geleerden elkaar om de oren met grafieken, formules en rekensommen, terwijl steeds meer natuurkundigen Rice bijvallen en Zharkova haar tegenstanders uitscheldt voor ‘gelovige’, ‘klimaatalarmist’ en ‘dictator’.

En nu dus de ingreep van het tijdschrift, dat inmiddels ook overtuigd blijkt dat de beweringen van Zharkova over de zonneafstand ‘inaccuraat’ zijn. ‘Dientengevolge heeft de redactie geen vertrouwen meer in de gepresenteerde conclusies’, schrijft het blad in een toelichting. Waarmee Zharkova’s zonneartikel officieel het stempel ‘RETRACTED’ krijgt, ‘ingetrokken’.

Het is niet voor het eerst dat Zharkova bakzeil haalt. In 2014 riep ze de hoon van sterrenkundigen over zich af met de prognose dat de aarde een kleine ijstijd in zou duikelen (in plaats daarvan volgden er vijf jaar waarin alle warmterecords werden verbroken). En in 2017 stelde ze opnieuw dat er een ijstijd nadert, nu in 2030, maar opnieuw tot afgrijzen van sterrenkundigen.

Zharkova zelf is het, hoe kan het anders, oneens met de retractie. ‘Deze intrekking bevestigt dat ons paper beslist zeer innovatief was. Het laat zien hoe bang de aanhangers van klimaatverandering zijn dat we andere mensen de waarheid zeggen over de zonnebeweging en haar effect op de aarde en andere planeten’, gaat ze tekeer in een reactie.

Alsof ze maar wil zeggen: ‘En toch beweegt ze’. (MK)

Catastrofale kosmische knal slaat gat ter grootte van vijftienmaal de Melkweg (2 maart)

Oh, heelal. Je moet de boel ook altijd weer overdrijven, hè? In plaats van het een beetje beschaafd bij botsende hemellichamen of exploderende sterren te houden, schakelt onze kosmos zonder enige schaamte door naar de overtreffende trap.

Astronomen maakten vorige week bekend dat ze de gevolgen hebben gevonden van de allergrootste, meest megalomane explosie die ooit is gezien. Een klapper zo groot dat je het bijna niet in woorden kunt vatten, ZELFS NIET ALS JE ER UITSLUITEND IN SCHREEUWERIGE HOOFDLETTERS OVER ZOU SCHRIJVEN.

‘Je kunt dit een beetje vergelijken met de uitbarsting van vulkaan Mount Saint Helens in 1980, waarbij de top van de berg losscheurde’, zei hoofdonderzoeker Simona Giacintucci in een persverklaring. ‘Met als belangrijkste verschil dat je in de krater die deze ontploffing veroorzaakte vijftienmaal ons sterrenstelsel, de Melkweg, op een rijtje naast elkaar kunt leggen.’

Met andere woorden: als deze explosie in de buurt had plaatsgevonden, was niet alleen de aarde gesneuveld, maar ook alle sterren die we aan de nachtelijke hemel kunnen zien.

Het Ophiuchus-cluster, de locatie waar de explosie plaats vond. Beeld Chandra/NASA/CXC/NRL/ESA/XMM-Newton/NCRA/TIFR/GMRT/2MASS/UMass/IPAC-Caltech/NSF

Wat na dat verre geweld resteert, is een bizarre, reusachtige, gapende leegte in het Ophiuchus-cluster. Die verzameling verre sterrenstelsels staat op een grove 390 miljoen lichtjaar van de aarde. In het gat gutst het van de straling: elektronen sjezen er met bijna de lichtsnelheid rond.

De oorzaak is vermoedelijk een catastrofale uitbarsting van een superzwaar zwart gat. Zwarte gaten zuigen niet alleen rücksichtslos het materiaal in hun omgeving op, maar laten soms ook een ‘boer’ van galactisch formaat, een uitbarsting waarbij op hoog tempo allerlei deeltjes worden afgevuurd. In totaal kwam bij de explosie zelfs grofweg tien miljard keer zoveel energie vrij als onze zon gedurende zijn hele leven uitstoot, berekende het Britse weekblad New Scientist. Het is daarmee voorlopig de absolute recordhouder in de kosmos. (GvH)

